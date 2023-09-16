«Это будет безызбежно роскошно». Загитова и Траньков – ведущие контрольных прокатов сборной России

Алина Загитова стала ведущей контрольных прокатов сборной России.

Олимпийская чемпионка работает в паре с двукратным олимпийским чемпионом .

«Мы рады приветствовать вас на открытии сезона, и это будет безызбежно роскошно», – сказала Загитова.

Сегодня российские фигуристы выступают с короткими программами.

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А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

ФОТО: скриншот трансляции Первого канала.