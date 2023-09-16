«Это будет безызбежно роскошно». Загитова и Траньков – ведущие контрольных прокатов сборной России
Алина Загитова стала ведущей контрольных прокатов сборной России.
Олимпийская чемпионка работает в паре с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым.
«Мы рады приветствовать вас на открытии сезона, и это будет безызбежно роскошно», – сказала Загитова.
Сегодня российские фигуристы выступают с короткими программами.
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А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?
ФОТО: скриншот трансляции Первого канала.
Ягудину, видимо, на первом бан, его давным-давно нет
А жаль, он в разы лучше безызбежной