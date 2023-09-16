«Это будет безызбежно роскошно». Загитова и Траньков – ведущие контрольных прокатов сборной России

Теги Максим Траньков сборная России женское катание Алина Загитова контрольные прокаты Фигурное катание

Алина Загитова стала ведущей контрольных прокатов сборной России.

Олимпийская чемпионка работает в паре с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым

«Мы рады приветствовать вас на открытии сезона, и это будет безызбежно роскошно», – сказала Загитова. 

Сегодня российские фигуристы выступают с короткими программами. 

Онлайн контрольных прокатов в фигурке: Валиева перед судом, Косторная в паре с мужем, новый проект Тутберидзе

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

ФОТО: скриншот трансляции Первого канала.

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26 комментариев

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Александр Шульгин
Нет слов
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Мэй Касахара
Юбку в принципе можно было и не надевать)
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Ильгиз Шакиров
У неё комплексы?
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Ирина Ларина
Простите, но это ….. ( тут же нельзя нецензурно?)
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Vendetta4111323
Не, я в принципе за самоиронию, но тащить эту безграмотную в каждое мероприятие-ту мач. Неужели ведущих нет.

Ягудину, видимо, на первом бан, его давным-давно нет
А жаль, он в разы лучше безызбежной
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Bartez1986
Ответ Александр Шульгин
Нет слов
алиначкаумницакрасавицахорошийводительистроитель а вы фсе завидуете
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Игнат Макаров
Это надо добавить в статью википедии "Испанский стыд", как пример.
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GLW
чем меньше мозгов, тем короче юбка
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Defender64
Зачем вообще ведущие нужны на таком мероприятии?
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Anneta28
Пошла жаришка от Заги - " задали ОГРОМНУЮ планку"😁
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Tresk2
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Хоть поржем.
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imaxim
Спасибо ОККО, у них будет интершум
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Yaroslove
Ну да, ведущие спортсру явно интереснее, чем участники )) Ещё не удивлюсь, что обзор их конферанса сегодня будет ))
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Tresk2
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Надеюсь, что Алина не будет петь на открытии.
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Фут.Боль
Ответ Ильгиз Шакиров
У неё комплексы?
Это в будущем) пока только спортивная школа в Казани по плану.
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Сольвейг
Я сейчас на трибуне. Господи, за что!!! Слушать эти никому не нужные интервью после каждого проката. Столько времени зря пропадает. Сделать из спорта дебильное шоу с глупой смешной ведущей и ей подыгрывающим Траней. Это стыд.
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Lapo Elkann
Понятно, что Алина не знает значение " роскоши ", но макс и первый тоже ?
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faryk
Их не остановит красный свет
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Лиана
Когда всю жизнь выступаешь в трусах, чувство стыда испаряется
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Дристун
Вообще полный какой треш. Зачем ведущие? Зачем доставать вопросами спортсменов, которые в школе то не учились и двух слов связать не могут. К чему это все. Быстро прокатались и вперед.... Реклама заи**ла.... кровь из глаз, а не прокаты
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ДИОНИС
Даже не было сомнений, что Алина безызбежно станет ведущей контрольных прокатов!
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Дристун
Во сколько девушки будут?
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MARG-la
Ответ Tresk2
Надеюсь, что Алина не будет петь на открытии.
И , желательно , побольше молчать и просто улыбаться.
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Иван Алейников
Ответ Мэй Касахара
Юбку в принципе можно было и не надевать)
Я не против)
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letochka
Ответ Ирина Ларина
Простите, но это ….. ( тут же нельзя нецензурно?)
увы (в данном случае), нельзя)
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