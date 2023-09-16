Гуменник о запрете кататься под Rammstein: «Узнал это за день до выезда на прокаты, и ничего лучше пока не придумали, прокатали прошлогоднюю»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник контрольные прокаты музыка Фигурное катание

Петр Гуменник рассказал, почему представил на контрольных прокатах старую программу.

«Я хотел катать Раммштайн, но по независящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа.

Так обстоятельства сложились, больше не могу ничего сказать. Менять программу мы не хотели, но пришлось. Я это узнал за день до выезда на прокаты, и ничего лучше пока не придумали, прокатали прошлогоднюю. Будем надеяться, что разрешат и Раммштайн мне прокатать», – сказал фигурист.

У Петра Гуменника не будет поставленной короткой под Rammstein: «По независящим от меня причинам была оставлена старая программа»

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56 комментариев

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Светлана Менова
Ну какое же свинство, а.
+38
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Olga.t
Ответ Имя Фамилия
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Совсем с ума сошли с этими "недружественными".
+36
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Ярик01
Ответ Аврал
Как то таинственно умалчено по какой причине собственно -это Рамштайн запретил или...)
Уж явно в стране где с год как на авторское право с западным кино и музыку забили, сам Раммштайн не запретил бы ) какая-нибудь Мизулина возмутилась скорее всего
+26
-4
+22
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private dancer
Ответ Светлана Менова
Ну какое же свинство, а.
Я слова цензурные подобрать не могу, чтобы описать ситуацию.
+19
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Irina Kistler
А кто запретил? Я не специалист текстов, но не припомню, чтобы там он Россию ругал, кажется больше Германию, бюрократов. Запомнила одну песню, где он все время повторяет :если решил к Марусе заехать Фриц. Даст ист фантастиш.Порно-блиц! )) Не за Марусю же!Кто-нибудь знает?
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Урагана Эриксен
Беспредел просто. Так сбить настрой перед сезоном. Только сильнее буду его поддерживать. Пусть журналисты спросят у федерации ФК!
+13
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Mion
Жалко. Очень. Мне кажется, выбило это Петю.
Удачи с новой КП.

Видимо, не все разделяют мнение, что надо разделять исполнителя и песню (и ее историю)
+13
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Digger86
Ответ Имя Фамилия
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У нас же нет цензуры. Это на западе культура отмены. Кто мог запретить по вашему?
+16
-4
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Аврал
Как то таинственно умалчено по какой причине собственно -это Рамштайн запретил или...)
+10
-1
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Вячеслав Пустохин
Если такая катавасия... и Гуменник хочет сохранить программу, то выход один - взять русскоязычный перепев данной композиции от Радио Тапок
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Храбрая виолончелистка
Так кто вето наложил, наши аль германцы?
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Karina kolesnikova
Ответ Светлана Менова
Ну какое же свинство, а.
Изощренное свинство. За день до выезда запретить, хотя известно было за месяцы!
+7
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Клирик
Майн херц брент!))
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Orange carrot
Ответ Inka90
Я вообще про проблему с авторскими правами подумала. Но такие вещи должны заранее регулироваться. Неужели правда из-за "недружественности" запретили? В любом случае, кто-то явно идиот...
Так его и на западе нынче запретили же из-за обвинений в изнасилованиях Линдемана
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unknownman
"Будем надеяться, что разрешат и Раммштайн мне прокатать" - да ты, холоп, все не уймешься! )
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Жизненная
Ответ Адриана
На Западе такой культуры нет, не выдумывайте.
Э, тогда как называется запрет Польшей на исполнение балета "Щелкунчика", музыки Стравинского, Прокофьева....с афиш Варшавы и всей страны сняты балеты и оперы русских композиторов...
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Inka90
Ответ Имя Фамилия
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Глупости пишете. Вы хоть с текстами "Раммштайна" ознакомьтесь. Недаром они в Германии с трудом цензуру проходят (я читала однажды немецкую статью об этом), потом в клипах отрываются.
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Храбрая виолончелистка
Ответ Inka90
Я вообще про проблему с авторскими правами подумала. Но такие вещи должны заранее регулироваться. Неужели правда из-за "недружественности" запретили? В любом случае, кто-то явно идиот...
Так танцоры, девы катают под музыку из недружественных стран...
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fewral
А чем Рамштайн не угодил?
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unknownman
Вообще может стать уроком для Петра. Все-таки, группа эта имеет специфическую отрицательную репутацию, причем не только в России, но и за рубежом. Более того, она агрессивно борется за свои авторские права и любой ролик в Ютубе с фрагментами этой музыки - блокируется.
Поэтому, если бы свершилось чудо и у Пети появилась возможность выступить на международных соревнованиях - велика вероятность, что и там он под эту музыку не смог бы катать.
ПС. На ОИ в Токио 2020 гимнастке Мельниковой пришлось выступать в вольных упражнениях не под ту музыку, под которую планировалось. Оказалось, что автор запрещает использовать эту музыку. Так что в нынешних реалиях надо очень хорошо думать над выбором музыки!
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Mion
Ответ Tima_Milan
лучше под Надежду Бабкину
Под яблочко)
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MyCA
Петя учись у Алиева и Самарина
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Tima_Milan
лучше под Надежду Бабкину
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Inka90
Я вообще про проблему с авторскими правами подумала. Но такие вещи должны заранее регулироваться. Неужели правда из-за "недружественности" запретили? В любом случае, кто-то явно идиот...
Ага, Азнавур, он, конечно, армянин, но представляет-то Францию, сильно недружественную нам страну. Причем 3 раза представил, бедный.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Ярик01
Уж явно в стране где с год как на авторское право с западным кино и музыку забили, сам Раммштайн не запретил бы ) какая-нибудь Мизулина возмутилась скорее всего
Еро набаламутила.
+3
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