Гуменник о запрете кататься под Rammstein: «Узнал это за день до выезда на прокаты, и ничего лучше пока не придумали, прокатали прошлогоднюю»

Петр Гуменник рассказал, почему представил на контрольных прокатах старую программу.

«Я хотел катать Раммштайн, но по независящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа.

Так обстоятельства сложились, больше не могу ничего сказать. Менять программу мы не хотели, но пришлось. Я это узнал за день до выезда на прокаты, и ничего лучше пока не придумали, прокатали прошлогоднюю. Будем надеяться, что разрешат и Раммштайн мне прокатать», – сказал фигурист.

У Петра Гуменника не будет поставленной короткой под Rammstein: «По независящим от меня причинам была оставлена старая программа»

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