Гуменник о запрете кататься под Rammstein: «Узнал это за день до выезда на прокаты, и ничего лучше пока не придумали, прокатали прошлогоднюю»
Петр Гуменник рассказал, почему представил на контрольных прокатах старую программу.
«Я хотел катать Раммштайн, но по независящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа.
Так обстоятельства сложились, больше не могу ничего сказать. Менять программу мы не хотели, но пришлось. Я это узнал за день до выезда на прокаты, и ничего лучше пока не придумали, прокатали прошлогоднюю. Будем надеяться, что разрешат и Раммштайн мне прокатать», – сказал фигурист.
У Петра Гуменника не будет поставленной короткой под Rammstein: «По независящим от меня причинам была оставлена старая программа»
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Удачи с новой КП.
Видимо, не все разделяют мнение, что надо разделять исполнителя и песню (и ее историю)
Поэтому, если бы свершилось чудо и у Пети появилась возможность выступить на международных соревнованиях - велика вероятность, что и там он под эту музыку не смог бы катать.
ПС. На ОИ в Токио 2020 гимнастке Мельниковой пришлось выступать в вольных упражнениях не под ту музыку, под которую планировалось. Оказалось, что автор запрещает использовать эту музыку. Так что в нынешних реалиях надо очень хорошо думать над выбором музыки!