Пирс Морган: «Жалкий «МЮ» дома разгромлен «Брайтоном» – кто-нибудь еще сомневается, что Роналду был прав насчет клуба и тен Хага?»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган припомнил «Манчестер Юнайтед» расставание с Криштиану Роналду.

Сегодня манкунианцы проиграли «Брайтону» (1:3). У них 3 поражения за 5 туров АПЛ.

«Жалкий «Юнайтед» дома разгромлен «Брайтоном» – кто-нибудь еще сомневается, что Криштиану был прав насчет состояния клуба и насчет тен Хага?

Они стали только хуже после ухода Роналду», – написал журналист.

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58 комментариев

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Экспертное мнение
МЮ с Роналду проиграл Брайтону 0-4.
МЮ без Роналду проиграл Брайтону 1-3.

прогресс налицо, Пирсу тут в любом случае ловить нечего
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Artem Piatkov
Ответ Экспертное мнение
МЮ с Роналду проиграл Брайтону 0-4. МЮ без Роналду проиграл Брайтону 1-3. прогресс налицо, Пирсу тут в любом случае ловить нечего
✔️ МЮ с Роналду - 3:0 над ТТХ и 3:2 с Арсеналом
❌ МЮ без Роналду - 0:1 с ТТХ и 1:3 с Арсеналом

Прогресс налицо, ну или на лицо, как понять...
+48
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+21
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Александр Мариус
дайте тенхагу поработать!
+27
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+20
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Alex Slobodskikh
На счёт тен Хага ещё вопросы есть, а то, что в клубе спартаковский бардак - очевидно всем.
Ни один трансфер после Фергюсона не оправдал себя, кроме Бруну.. Последние года три вообще безумства, типа Антони и подделки Холанда.
Отвратительное решение по Гринвуду..не дали ни единого шанса.
Кажется, Роналду был просто в шоке, придя и видя, что творится
+18
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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
✔️ МЮ с Роналду - 3:0 над ТТХ и 3:2 с Арсеналом ❌ МЮ без Роналду - 0:1 с ТТХ и 1:3 с Арсеналом Прогресс налицо, ну или на лицо, как понять...
МЮ с Роналду: 6 - место в АПЛ, вылет в 1/16 в Кубке Англии и Кубке Лиг, ЛЕ:)

МЮ без Роналду: 3 - место в АПЛ, трофей Кубка Лиг, 1/2 Кубка Англии и ЛЧ:)
+31
-16
+15
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wonderwall
Ну Тен Хаг физрук и сегодня он наглядно это доказал
+8
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Растиньяк
Ответ Доброжелатель98
Не сомневаюсь, что за бабки Пирс и маму продаст. 😄🤭.
в чем он не прав по факту?
+8
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Роман
Пирс Морган это как рикоберга со sports. Что не новость, то чушь.
+13
-8
+5
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Bigbadaboom
Пирс, долго заряжал говномет).
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Artem Piatkov
Ответ Отец Абду
МЮ с Роналду: 6 - место в АПЛ, вылет в 1/16 в Кубке Англии и Кубке Лиг, ЛЕ:) МЮ без Роналду: 3 - место в АПЛ, трофей Кубка Лиг, 1/2 Кубка Англии и ЛЧ:)
"Вылет из Кубка Лиги" - а он играл там?

Насколько я помню Сульшер его даже в заявку не включил.
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Vitamin_B
мне пирс морган напоминает гену орлова только с персональным фаном игрока. гена, тьфу, пирс, на каком месте там арсенал?
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bel01
И этот шакальчик тут как тут. Подливает масла.
Работа у него такая.
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Камиль Габитов
Не кто не сомневался,что Рон лучше разбирается в футболе,чем этот плешивый,кроме Глейзеров
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bibendum
Вот если бы сейчас тренером был ОГС, то все бы писали, что Оле не тренер, ему пора на рыбалку в Норвегию. Если бы был Моуриньо, то писали, что толмач спёкся, и ему пора на пенсию. Зато тен Хага нельзя критиковать, и, вообще, ему надо дать время
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Алексей Венедиктов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Я дождался😂💪🏻 Пирс👍🏻
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Alex Sarus
Ответ Александр Мариус
дайте тенхагу поработать!
Разрешите поправить вас, 7хаг.
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Крыс Пол
Эрик пустил пыль в глаза, завоевав сердца болельщиков МЮ КАЛом и своим железным, тоталитарным характером. Но уже сейчас фанаты просыпаются и понимают, что лысый водит их за нос.
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xomamb
Жалкий Пирс Морган со своей болячкой…
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AnMe
Мы ждали, Пирс.
Вообще на нем и Мостовом держится весь спортс, а не ваши Месси и Роналду)
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LBJ236
Ответ Александр Мариус
дайте тенхагу поработать!
Пусть поработает в другом клубу, он надоел уже
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MajestySport
Пора тен хаага исключать из состава прилюдно, его же методами
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Ansu Fati
У Брайтона Уэлбек был хорош. Может МЮ стоит присмотреться к нему?)
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songbilong
справедливо
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Нейтральный критик
Ответ Александр Борков
Морган - британский гибрид Пономарева и Кавазашвили
Скорее Губерниев+Рабинер. Все-таки он матерый желтушный журналист, кормящийся хайпом, а не усталые головой пенсионеры.
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Tom94
Какой же он клоун, слов нет)
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