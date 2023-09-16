Пирс Морган: «Жалкий «МЮ» дома разгромлен «Брайтоном» – кто-нибудь еще сомневается, что Роналду был прав насчет клуба и тен Хага?»

Пирс Морган припомнил «Манчестер Юнайтед» расставание с Криштиану Роналду.

Сегодня манкунианцы проиграли « » (1:3). У них 3 поражения за 5 туров .

«Жалкий « » дома разгромлен «Брайтоном» – кто-нибудь еще сомневается, что был прав насчет состояния клуба и насчет тен ?

Они стали только хуже после ухода Роналду», – написал журналист.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS