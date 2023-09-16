Пирс Морган: «Жалкий «МЮ» дома разгромлен «Брайтоном» – кто-нибудь еще сомневается, что Роналду был прав насчет клуба и тен Хага?»
Пирс Морган припомнил «Манчестер Юнайтед» расставание с Криштиану Роналду.
Сегодня манкунианцы проиграли «Брайтону» (1:3). У них 3 поражения за 5 туров АПЛ.
«Жалкий «Юнайтед» дома разгромлен «Брайтоном» – кто-нибудь еще сомневается, что Криштиану был прав насчет состояния клуба и насчет тен Хага?
Они стали только хуже после ухода Роналду», – написал журналист.
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МЮ без Роналду проиграл Брайтону 1-3.
прогресс налицо, Пирсу тут в любом случае ловить нечего
❌ МЮ без Роналду - 0:1 с ТТХ и 1:3 с Арсеналом
Прогресс налицо, ну или на лицо, как понять...
Ни один трансфер после Фергюсона не оправдал себя, кроме Бруну.. Последние года три вообще безумства, типа Антони и подделки Холанда.
Отвратительное решение по Гринвуду..не дали ни единого шанса.
Кажется, Роналду был просто в шоке, придя и видя, что творится
МЮ без Роналду: 3 - место в АПЛ, трофей Кубка Лиг, 1/2 Кубка Англии и ЛЧ:)
Насколько я помню Сульшер его даже в заявку не включил.
Работа у него такая.
Вообще на нем и Мостовом держится весь спортс, а не ваши Месси и Роналду)