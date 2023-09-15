На Савина завели уголовное дело, Слуцкий наказан «за 19-летнего дебила», «МЮ» отстранил Санчо, номинанты The Best, секс-скандал в «Реале», новый имидж Уткина и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. На Евгения Савина после проверки на дискредитацию армии РФ завели уголовное дело.

2. Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно и оштрафован на 100 тысяч рублей за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста. Константин Генич и Василий Уткин высмеяли комитет по этике за это решение, Дмитрий Шнякин назвал его показательной поркой. А вот Александр Мостовой поддержал наказание Слуцкого.

3. «Манчестер Юнайтед» отстранил Джейдона Санчо от тренировок «до решения проблемы с дисциплиной». До этого могло и не дойти, но хавбек отказался извиниться перед Эриком тен Хагом.

4. Месси, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Хвича, Райс – среди кандидатов на приз игроку года The Best от ФИФА. На награду лучшему тренеру претендуют  Гвардиола, Хави, Спаллетти, Индзаги и Постекоглу. На приз лучшему вратарю номинированы  Эдерсон, Куртуа, Онана, тер Стеген и Буну.

5. Скандал в «Реале»: игроки системы клуба арестованы по подозрению в распространении секс-видео с участием несовершеннолетней. СМИ писали о трех игроках, но «Мадрид» сообщил о задержании четверых футболистов резервных команд. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

6. Василий Уткин перекрасил волосы в желтый, поддержав таким образом свой клуб «Эгриси». В команде его теперь называют нефором.

7. В РПЛ закрылось трансферное окно. «Динамо» в последний день купило хавбека Битело у «Гремио». «Локомотив» арендовал Сулейманова у «Пари НН» с опцией выкупа. «Зенит» выкупил Михайлова у «Пари НН» и отправил в аренду в «Оренбург». ЦСКА отдал Бистровича в аренду «Балтике», отпустил Гайча в «Ризеспор» и хотел подписать Велингтона, но бразилец провалил медосмотр. «Рубин» за день оформил сразу пять сделок.

8. Фигуристка Маргарита Дробязко выступила с заявлением по поводу возможного лишения гражданства Литвы. Дома ее осуждают за участие в российских шоу Навки.

9. В КХЛ «Торпедо» после победы над «Куньлунем» остается единственной командой, идущей без поражений. У «Авангарда», который обыграл «Адмирал», 4 победы в 5 играх. Вадим Шипачев набрал 756-е очко в регулярках КХЛ, повторив рекорд Сергея Мозякина. Все результаты четверга – здесь.

10. Зарплатный лимит «Барселоны» снизился до 270 млн евро, и теперь каталонский клуб превышает потолок на 225 млн евро.

11. Федерация футбола Косово пожаловалась в УЕФА и готовит иск в CAS из-за скандала с баннером «Косово – это Сербия» и кричалок на матче с Румынией.

12. Легендарный бразильский нападающий Роналдо покрестился в 46 лет.

13. Агенты назвали трансфер Кая Хавертца из «Челси» в «Арсенал» худшим этим летом.

14. Кандидаты в сборную России получат компенсацию в случае неучастия в Олимпиаде: 500 тысяч рублей – чемпионы предыдущих Игр, 150 тысяч – участники

Цитаты дня

Сергей Семак: «В УЕФА ждут возвращения России. Спорт должен быть вне политики. «Зениту» не хватает драйва ЛЧ»

Карпин о будущем: «Не хочу уходить из «Ростова» сейчас. Но еще пару месяцев полетаем-поездим, я побуду без семьи три недели, могу сказать: «Все, ######». И плюну на все»

Доминик Гашек: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон»

Леонардо Бонуччи: «В «Юве» меня унизили. Я был готов стать пятым-шестым вариантом, но мне сказали, что мое присутствие будет мешать росту команды»

Депутат Миронов предложил расформировать ОКР: «Это структура без будущего. Нужны люди, готовые адекватно воспринимать новые реалии в спорте»

Уткин о словах Карпина про отъезд в Европу: «Конституция РФ гарантирует право свободно передвигаться и возвращаться в Россию. Какое на хрен предательство?»

Карпин считает, что российские игроки 90-х сильнее нынешних: «Но тогда в сборной были проблемы: не хотели возвращаться с Евро, письмо четырнадцати, проблемы с федерацией»

8 комментариев

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Жорег Борщофф
Великовозрастные дебилы вступились за малолетнего.
+7
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+7
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SmokingShadow
Саша Грей готовится подать иск за незаконный оборот ее видео в соцсетях, а также фотографий, где она позирует в Ладе Калине
+6
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+6
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Клирик
И вообще! Комитет по этике!))
Вот была бы топовая новость:
Комитет по этике рассмотрел [дело Слуцкого] и постановил, что

Ну так нельзя, ##я!!

Уткин.
+5
-1
+4
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Трент Резнор
Комитет великовозрастных дебилов 🤦‍♂️
+3
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+3
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alex555ak
охренеть если дебил так за что наказывать
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Петр Дьяконов
новости спорта с 7 строчки начинаются. до чего мы докатились....
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HRYNDEL
Уголовное дело, наказан,отстранил,секс скандал, новый имидж - всё что нам нужно знать о спорте в это утро!!!
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Вова Пупкин
Журналисты, это такие себе людишки. Других людей поносом любят поливать, а себя - ни-ни. Сразу обижаются. По-моему Слуцкий выразился именно так, как требовала тогда ситуация. Но сразу появились защитнички-журналюги. Те, кто наказал Слуцкого, от этой журналюгской братии, могут когда-нибудь сами получить "пистон" и оказаться на месте Слуцкого. Для журналиста нет понятия "друг". Есть только понятия: деньги и сенсация. И если эти, кто сейчас защитил "19-летнего дебила" думают что их теперь и никогда не затронет журналистское перо - ну очень они ошибаются...
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