Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
Хавбек «Наполи» Лоботка не сыграет с «Ювентусом» из-за травмы.
Хавбек «Наполи» Станислав Лоботка пропустит воскресный матч Серии А из-за проблем с мышцами.
31-летний словак получил повреждение в среду на разминке перед игрой 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (1:1, 9:8 по пен.).
Ожидается, что Лоботка восстановится к матчу 1/2 финала Суперкубка Италии против «Милана», который пройдет 18 декабря.
В октябре полузащитник пропустил 3 недели из-за травмы приводящей мышцы.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport Italia
