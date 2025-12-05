  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
Хавбек «Наполи» Лоботка не сыграет с «Ювентусом» из-за травмы.

Хавбек «Наполи» Станислав Лоботка пропустит воскресный матч Серии А из-за проблем с мышцами.

31-летний словак получил повреждение в среду на разминке перед игрой 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (1:1, 9:8 по пен.).

Ожидается, что Лоботка восстановится к матчу 1/2 финала Суперкубка Италии против «Милана», который пройдет 18 декабря.

В октябре полузащитник пропустил 3 недели из-за травмы приводящей мышцы.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport Italia
logoСтанислав Лоботка
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
