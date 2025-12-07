Чемпионат России. «Краснодар» против ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» играет с «Крыльями»

В Мир РПЛ проходят матчи 18-го тура.

В 18-м туре Мир РПЛ в субботу «Спартак » сыграл вничью в дерби с «Динамо » (1:1), «Зенит » победил «Акрон » (2:0).

В воскресенье «Локомотив » победил «Сочи» (4:2), «Краснодар» встречается с ЦСКА.

Чемпионат России

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

