  • Чемпионат России. «Краснодар» против ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» играет с «Крыльями»
2215

Чемпионат России. «Краснодар» против ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» играет с «Крыльями»

В Мир РПЛ проходят матчи 18-го тура.

В 18-м туре Мир РПЛ в субботу «Спартак» сыграл вничью в дерби с «Динамо» (1:1), «Зенит» победил «Акрон» (2:0). 

В воскресенье «Локомотив» победил «Сочи» (4:2), «Краснодар» встречается с ЦСКА.

Чемпионат России

18-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
7 декабря 11:00, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Завершен
0 - 1
Пари НН
Матч окончен
Зинович
90’
+2’
Мастури
90’
+1’
90’
+1’
Шнапцев
90’
Сифас
89’
Грулев   Майга
Хоссейннежад   Зинович
88’
88’
Боселли   Сифас
88’
Коледин
Сундуков   Миро
82’
76’
Царукян   Александров
70’
Олусегун
Мубарик   Кагермазов
46’
46’
Ермаков   Царукян
Агаларов   Мрезиг
46’
2тайм
Перерыв
37’
  Боселли
Глушков
36’
Табидзе
20’
11’
Ермаков
Динамо Махачкала
Магомедов, Табидзе, Шумахов, Аларкон, Сундуков, Глушков, Мубарик, Аззи, Хоссейннежад, Мастури, Агаларов
Запасные: Ахмедов, Мрезиг, Джабраилов, Миро, Волк, Шихалиев, Кагермазов, Сердеров, Будунов, Зинович, Магомедов, Гаджиев
1тайм
Пари НН:
Медведев, Коледин, Карич, Фаринья, Шнапцев, Вешнер Тичич, Опоку Сарфо, Ермаков, Боселли, Олусегун, Грулев
Запасные: Майга, Сифас, Калинский, Лукьянов, Александров, Кастильо, Царукян, Кошкин, Чистяков
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
7 декабря 13:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Завершен
2 - 4
Локомотив
Матч окончен
Игнатов
90’
  Камано
88’
86’
Баринов   Тимофеев
86’
Монтес   Погостнов
Зиньковский   Камано
85’
Коваленко   Федоров
72’
69’
Руденко   Пиняев
68’
  Воробьев
62’
Пруцев   Бакаев
Волков   Заика
57’
Васильев   Осипов
56’
46’
Комличенко   Воробьев
Крамарич   Барт
46’
2тайм
Перерыв
34’
  Руденко
31’
Комличенко
29’
  Руденко
  Крамарич
25’
7’
  Батраков
Сочи
Дегтев, Магаль, Солдатенков, Стоич, Волков, Васильев, Сааведра, Зиньковский, Коваленко, Крамарич, Игнатов
Запасные: Корнеев, Осипов, Камано, Ежов, Барт, Федоров, Ломаев, Дюпин, Заика, Литвинов, Макарчук, Аберден
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Ньямси, Сильянов, Баринов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Комличенко, Руденко
Запасные: Рамирес, Бакаев, Тимофеев, Мялковский, Сарвели, Воробьев, Лантратов, Ненахов, Погостнов, Годяев, Салтыков, Пиняев
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
7 декабря 16:00, Ростех Арена
Балтика
Первый тайм
2 - 0
0′
Крылья Советов
  Хиль
22’
  Хиль
18’
Балтика
Бориско, Филин, Андраде, Варатынов, Бевеев, И. Петров, Беликов, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль
Запасные: Любаков, Кукушкин, Обонин, Чивич, Мурид, Ковач, Мендель, Поспелов, Степанов, Оффор, Гассама, Ковалев
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Божин, Евгеньев, Чернов, Печенин, Бабкин, Баняц, Рассказов, Ахметов, Олейников, Марин
Запасные: Хубулов, Савельев, Фролов, Лысов, Рахманович, Кокарев, Игнатенко, Лепский, Витюгов, Сутормин
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
7 декабря 16:00, Ozon Арена
Краснодар
Первый тайм
0 - 1
0′
ЦСКА
11’
  Мойзес
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Ленини, Перрен, Голиков, Мукаилов, Корякин, Пальцев, Жубал, Сантос, Козлов, Хмарин, Кривцов
1тайм
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Жоао Виктор, Дивеев, Гайич, Кисляк, Вильягра, Обляков, Круговой, Попович, Глебов
Запасные: Алвес, Алеррандро, Тороп, Пополитов, Руис, Мусаев, Абдулкадыров, Верде, Шуманский, Бандикян, Кармо, Рядно
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
5 декабря 16:00, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
1 - 0
Оренбург
Матч окончен
Келиану   Гадио
90’
+2’
86’
Болотов
Ндонг   Гандри
83’
83’
Рыбчинский   Игнатьев
76’
Квеквескири   Болотов
76’
Чичинадзе   Касимов
76’
Муфи   Поройков
  Касинтура
71’
Заре
68’
64’
Хотулев
Садулаев   Келиану
63’
Самородов   Мансилья
63’
63’
Гузина   Савельев
2тайм
Перерыв
Ахмат
Ульянов, Богосавац, Заре, Ндонг, Тодорович, Исмаэл, Ибишев, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Магомедов, Гандри, Гадио, Уциев, Жемалетдинов, Гаибов, Сидоров, Келиану, Конате, Мансилья, Шелия, Якуев
1тайм
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Чичинадзе, Муфи, Квеквескири, Кейрос, Гюрлюк, Рыбчинский, Томпсон, Гузина
Запасные: Ходанович, Камилов, Оганесян, Горелов, Игнатьев, Жезус, Касимов, Зотов, Поройков, Ценов, Болотов, Савельев
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
6 декабря 11:00, Ростов Арена
Ростов
Завершен
2 - 0
Рубин
Матч окончен
Мохеби   Семенчук
90’
Голенков   Шамонин
90’
89’
Вуячич
Сако
87’
Комаров   Шанталий
84’
83’
Кузяев
Сако
79’
68’
Йочич   Ходжа
68’
Рожков   Кабутов
  Голенков
67’
Голенков
65’
59’
Шабанхаджай   Сиве
59’
Чумич   Иванов
  Миронов
52’
49’
Нижегородов
2тайм
Перерыв
40’
Даку
28’
Арройо
Ростов
Ятимов, Вахания, Роналдо, Сако, Чистяков, Мелехин, Щетинин, Миронов, Комаров, Мохеби, Голенков
Запасные: Прохин, Жбанов, Кучаев, Ханкич, Лангович, Байрамян, Шамонин, Семенчук, Игнатов, Шанталий
1тайм
Рубин:
Ставер, Рожков, Арройо, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Шабанхаджай, Кузяев, Йочич, Чумич, Даку
Запасные: Ежов, Безруков, Иванов, Мукба, Нигматуллин, Грицаенко, Лобов, Кабутов, Зотов, Ходжа, Васильев, Сиве
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
6 декабря 13:45, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
1 - 1
Динамо
Матч окончен
90’
+7’
Маричаль
Дмитриев
84’
Угальде   Гарсия
80’
75’
Тюкавин   Ан. Миранчук
Солари   Мартинс Перейра
74’
66’
Касерес
61’
  Сергеев
Маркиньос   Зобнин
60’
57’
Гладышев   Маухуб
Маркиньос
56’
55’
Нгамале
46’
Осипенко   Касерес
2тайм
Перерыв
  Осипенко
19’
Спартак
Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари, Угальде
Запасные: Довбня, Хлусевич, Массалыга, Рябчук, Гузиев, Зобнин, Бонгонда, Помазун, Литвинов, Заболотный, Мартинс Перейра, Гарсия
1тайм
Динамо:
Лунев, Скопинцев, Фернандес, Осипенко, Маричаль, Нгамале, Бителло, Фомин, Сергеев, Гладышев, Тюкавин
Запасные: Касерес, Глебов, Макаров, Маухуб, Зайдензаль, Окишор, Лещук, Расулов, Ан. Миранчук, Маринкин
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
6 декабря 16:30, Газпром Арена
Зенит
Завершен
2 - 0
Акрон
Матч окончен
90’
+2’
Джурасович
Вендел   Горшков
90’
+2’
Педро   Адамов
90’
+1’
73’
Хосонов   Джурасович
Соболев   Кассьерра
70’
Мантуан   Мостовой
70’
69’
Хосонов
67’
Болдырев   Севикян
Луис Энрике   Глушенков
49’
46’
Роча   Бакаев
2тайм
Перерыв
  Луис Энрике
41’
34’
Роча
  Жерсон
32’
17’
Джаковац   Эшковал
14’
Неделчару
Зенит
Адамов, Алип, Нино, Дркушич, Мантуан, Жерсон, Барриос, Педро, Вендел, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Вега, Горшков, Эракович, Михайлов, Глушенков, Гонду, Кассьерра, Кержаков, Латышонок, Адамов, Мостовой, Ерохин
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Хосонов, Джаковац, Болдырев, Лончар, Пестряков, Дзюба
Запасные: Бакаев, Базилевский, Эшковал, Попенков, Тереховский, Агапов, Марадишвили, Севикян, Бистрович, Кузьмин, Джурасович
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

