Чемпионат России. «Краснодар» против ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» играет с «Крыльями»

В Мир РПЛ проходят матчи 18-го тура.
В 18-м туре Мир РПЛ в субботу «Спартак» сыграл вничью в дерби с «Динамо» (1:1), «Зенит» победил «Акрон» (2:0).
В воскресенье «Локомотив» победил «Сочи» (4:2), «Краснодар» встречается с ЦСКА.
Чемпионат России
18-й тур
Динамо Махачкала
Магомедов, Табидзе, Шумахов, Аларкон, Сундуков, Глушков, Мубарик, Аззи, Хоссейннежад, Мастури, Агаларов
Запасные: Ахмедов, Мрезиг, Джабраилов, Миро, Волк, Шихалиев, Кагермазов, Сердеров, Будунов, Зинович, Магомедов, Гаджиев
Пари НН:
Медведев, Коледин, Карич, Фаринья, Шнапцев, Вешнер Тичич, Опоку Сарфо, Ермаков, Боселли, Олусегун, Грулев
Запасные: Майга, Сифас, Калинский, Лукьянов, Александров, Кастильо, Царукян, Кошкин, Чистяков
Сочи
Дегтев, Магаль, Солдатенков, Стоич, Волков, Васильев, Сааведра, Зиньковский, Коваленко, Крамарич, Игнатов
Запасные: Корнеев, Осипов, Камано, Ежов, Барт, Федоров, Ломаев, Дюпин, Заика, Литвинов, Макарчук, Аберден
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Ньямси, Сильянов, Баринов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Комличенко, Руденко
Запасные: Рамирес, Бакаев, Тимофеев, Мялковский, Сарвели, Воробьев, Лантратов, Ненахов, Погостнов, Годяев, Салтыков, Пиняев
Балтика
Бориско, Филин, Андраде, Варатынов, Бевеев, И. Петров, Беликов, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль
Запасные: Любаков, Кукушкин, Обонин, Чивич, Мурид, Ковач, Мендель, Поспелов, Степанов, Оффор, Гассама, Ковалев
Крылья Советов:
Песьяков, Божин, Евгеньев, Чернов, Печенин, Бабкин, Баняц, Рассказов, Ахметов, Олейников, Марин
Запасные: Хубулов, Савельев, Фролов, Лысов, Рахманович, Кокарев, Игнатенко, Лепский, Витюгов, Сутормин
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Ленини, Перрен, Голиков, Мукаилов, Корякин, Пальцев, Жубал, Сантос, Козлов, Хмарин, Кривцов
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Жоао Виктор, Дивеев, Гайич, Кисляк, Вильягра, Обляков, Круговой, Попович, Глебов
Запасные: Алвес, Алеррандро, Тороп, Пополитов, Руис, Мусаев, Абдулкадыров, Верде, Шуманский, Бандикян, Кармо, Рядно
Ахмат
Ульянов, Богосавац, Заре, Ндонг, Тодорович, Исмаэл, Ибишев, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Магомедов, Гандри, Гадио, Уциев, Жемалетдинов, Гаибов, Сидоров, Келиану, Конате, Мансилья, Шелия, Якуев
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Чичинадзе, Муфи, Квеквескири, Кейрос, Гюрлюк, Рыбчинский, Томпсон, Гузина
Запасные: Ходанович, Камилов, Оганесян, Горелов, Игнатьев, Жезус, Касимов, Зотов, Поройков, Ценов, Болотов, Савельев
Ростов
Ятимов, Вахания, Роналдо, Сако, Чистяков, Мелехин, Щетинин, Миронов, Комаров, Мохеби, Голенков
Запасные: Прохин, Жбанов, Кучаев, Ханкич, Лангович, Байрамян, Шамонин, Семенчук, Игнатов, Шанталий
Рубин:
Ставер, Рожков, Арройо, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Шабанхаджай, Кузяев, Йочич, Чумич, Даку
Запасные: Ежов, Безруков, Иванов, Мукба, Нигматуллин, Грицаенко, Лобов, Кабутов, Зотов, Ходжа, Васильев, Сиве
Спартак
Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари, Угальде
Запасные: Довбня, Хлусевич, Массалыга, Рябчук, Гузиев, Зобнин, Бонгонда, Помазун, Литвинов, Заболотный, Мартинс Перейра, Гарсия
Динамо:
Лунев, Скопинцев, Фернандес, Осипенко, Маричаль, Нгамале, Бителло, Фомин, Сергеев, Гладышев, Тюкавин
Запасные: Касерес, Глебов, Макаров, Маухуб, Зайдензаль, Окишор, Лещук, Расулов, Ан. Миранчук, Маринкин
Зенит
Адамов, Алип, Нино, Дркушич, Мантуан, Жерсон, Барриос, Педро, Вендел, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Вега, Горшков, Эракович, Михайлов, Глушенков, Гонду, Кассьерра, Кержаков, Латышонок, Адамов, Мостовой, Ерохин
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Хосонов, Джаковац, Болдырев, Лончар, Пестряков, Дзюба
Запасные: Бакаев, Базилевский, Эшковал, Попенков, Тереховский, Агапов, Марадишвили, Севикян, Бистрович, Кузьмин, Джурасович
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
