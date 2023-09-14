«Он теперь нефор». Вратарь «Эгриси» Антонов о новом имидже Уткина

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Всеволод Антонов Медиафутбол

Всеволод Антонов высказался о новом имидже Василия Уткина.

– Василий Уткин показал новую прическу. Что ты испытал в тот момент, когда увидел ее?

– Я, сидя на работе, когда увидел причу Василия в стиле Эминема, чуть со смеху не сдох. Я реально подошел ко всем в офисе. Говорю: «Васю Уткина знаете?» Да даже если кто-то не знал, я проводил обучающий урок: показывал, кто есть Василий Уткин, как он выглядел и как он покрасил волосы.

У меня была истерика до такой степени, что я написал каждому игроку и спросил: «Реально ли Вася покрасил волосы?» Потому что это шок контент, я вообще в шоке.

– Как-то подтраивили в команде Василия после увиденного? Какое-то новое прозвище, какой-то прикол?

– Я написал, что он теперь брат Леши Клюкина, потому что Леша Клюкин во время летнего перерыва тоже покрасил волосы. Мы даже планируем поддержать Василия, если все получится, мы это сделаем. Это серьезный шажочек.

– «Эгриси» регулярно делает перфомансы, но не один не вызвал такого резонанса. Не обидно?

– Никак не обидно. Во-первых, поменять часть имиджа для такого человека, как Василий Уткин – это в любом случае будет обсуждаться, особенно вот так. Грубо говоря, он теперь нефор.

Мы делаем перфы, мы кайфуем от этого. Самое главное – делать перформансы не для того, чтобы кто-то обсуждал, а для того, чтобы кайфовали мы сами. Мы больше их для себя делаем, – рассказал вратарь «Эгриси» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

Уткин покрасил волосы в желтый: «Мое сердце всегда с «Эгриси», но его не видно, а сейчас у меня желто-черная голова»

1 комментарий

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Гамарджоба Генацвале
Жёлтый Уткин означает внимание!
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