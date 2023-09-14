Роналдо покрестился в 46 лет: «Вера – фундаментальная часть моей жизни. Чувствую себя возрожденным как дитя Божье, буду следовать путем добра»

Роналдо покрестился в 46 лет.

Двукратный чемпион мира в составе сборной , бывший форвард « », « » и «Барселоны» принял таинство крещения в католической церкви Сан-Хосе в Мадриде.

«Сегодня особенный день. Я был крещен!🙏🏾

Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни, с самого детства, хотя я до сих пор не был крещен.

Благодаря таинству я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божье – каким-то новым, более осознанным и глубоким образом.

Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по своей воле, веря в любовь Иисуса», – написал в инстаграме.

Фото: инстаграм Роналдо

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS