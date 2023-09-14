Роналдо покрестился в 46 лет: «Вера – фундаментальная часть моей жизни. Чувствую себя возрожденным как дитя Божье, буду следовать путем добра»

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Роналдо покрестился в 46 лет.

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, бывший форвард «Реала», «Интера» и «Барселоны» принял таинство крещения в католической церкви Сан-Хосе в Мадриде.

«Сегодня особенный день. Я был крещен!🙏🏾

Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни, с  самого детства, хотя я до сих пор не был крещен.

Благодаря таинству я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божье – каким-то новым, более осознанным и глубоким образом.

Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по своей воле, веря в любовь Иисуса», – написал Роналдо в инстаграме.

Фото: инстаграм Роналдо

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33 комментария

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Фанат спорта01
Ответ S100 Winner
А выглядит на 56, не меньше. Вот что делают отсутствие дисциплины и разгульный образ жизни с чревоугодием и кишкоблудством
да нормально он выглядит.
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Тухель
Ответ mutsulhanov@icloud.com
В смысле ?
Он долбил кокос, бухал как свинья и девушек менял чаще чем Ибра носовые платки или футбольные клубы.
Не ну конечно Бог не против этого. Главное плати деньги, а Бог все поймет и простит.
+20
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Заборостроитель
Погрешил в молодости, конечно.
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Марсель Объелся
Ему всего 46???
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Родя Раскольников
Ответ schwein
*Едкий комментарий, нарушающий ст. 148 УК РФ*
Сообщение удалено модератором
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Александр Сандалов
В покер на деньги больше не будет играть?
+4
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BOP B 3AKOHE
Ответ Марсель Объелся
Ему всего 46???
Он всего лишь 20 лет назад сверкал на Кубке Мира. Сколько ему должно быть?
+7
-3
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KMR
Ответ Тухель
Он долбил кокос, бухал как свинья и девушек менял чаще чем Ибра носовые платки или футбольные клубы. Не ну конечно Бог не против этого. Главное плати деньги, а Бог все поймет и простит.
И причащаться почаще,на исповеди ходить. И жертвовать,жертвовать)
+3
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Клирик
Дело даже не в обряде, но когда его читаешь, реально ловишь себя на мысли, что кто-то бредит.
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riverman1980
Ответ Марсель Объелся
Ему всего 46???
Доя тех, кто помнит его игру в Барсе, ему уже 46 )
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Экспертное мнение
Ответ VERBLYUD
Лучший Ronaldo!
лишь Ronaldo de Assis Moreira поспорил бы с этим, разве что
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Enchanter WIZZARD
Ответ Фанат спорта01
да нормально он выглядит.
Согласен, на 46 лет выглядит отлично, а если ещё немного вес сбросить, то и вовсе моложе своих лет
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VERBLYUD
Лучший Ronaldo!
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goshforever
Удивительно, что он раньше не был крещен. особенно для южной Европы. У Роналду семья воинствующих бразильских атеистов?
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VecchiaSignora
Ответ Марсель Объелся
Ему всего 46???
если бы играл до 36-38 как современные футболисты, то завершил бы карьеру всего 8 лет назад. А не играет уже кажется вечность
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Eric_Cartman
А он не крестился разве, когда на поле выходил? 🤔🤷🏻‍♂️
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Конте-Канте
Сколько же маминых аметистов набежало
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Заяцволк
Если у Кана не попросил прощения, то не считается !
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Мельников Михаил
До этого то был злом во плоти.
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Руслан Абакаров
Ответ Тухель
Он долбил кокос, бухал как свинья и девушек менял чаще чем Ибра носовые платки или футбольные клубы. Не ну конечно Бог не против этого. Главное плати деньги, а Бог все поймет и простит.
И что по-твоему, если человек совершал ошибки по молодости, он не имеет права на покаяние?
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Роман
Ответ Александр Сандалов
В покер на деньги больше не будет играть?
остался без дорожек
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Семен Романов
Ответ Александр Сандалов
В покер на деньги больше не будет играть?
Перекрещиваясь,но будет
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