Роналдо покрестился в 46 лет: «Вера – фундаментальная часть моей жизни. Чувствую себя возрожденным как дитя Божье, буду следовать путем добра»
Роналдо покрестился в 46 лет.
Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, бывший форвард «Реала», «Интера» и «Барселоны» принял таинство крещения в католической церкви Сан-Хосе в Мадриде.
«Сегодня особенный день. Я был крещен!🙏🏾
Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни, с самого детства, хотя я до сих пор не был крещен.
Благодаря таинству я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божье – каким-то новым, более осознанным и глубоким образом.
Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по своей воле, веря в любовь Иисуса», – написал Роналдо в инстаграме.
Фото: инстаграм Роналдо
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