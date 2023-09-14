ЦСКА отдал Бистровича в аренду «Балтике» с правом выкупа

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перешел в «Балтику».

Клуб из Калининграда арендовал 25-летнего хорватского хавбека до конца с сезона с правом выкупа.

Сообщалось, что « » сможет выкупить игрока за 750 тысяч евро.

В ЦСКА Бистрович перешел в январе 2018 года из «Славен Белупо». За московский клуб он провел 96 матчей и забил 8 голов.

Прошлый сезон провел в итальянском «Лечче» и нидерландской «Фортуне». Его статистика – здесь.

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