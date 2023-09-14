ЦСКА отдал Бистровича в аренду «Балтике» с правом выкупа

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Балтика Кристиян Бистрович Футбол

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перешел в «Балтику».

Клуб из Калининграда арендовал 25-летнего хорватского хавбека до конца с сезона с правом выкупа.

Сообщалось, что «Балтика» сможет выкупить игрока за 750 тысяч евро.

В ЦСКА Бистрович перешел в январе 2018 года из «Славен Белупо». За московский клуб он провел 96 матчей и забил 8 голов.

Прошлый сезон Кристиян провел в итальянском «Лечче» и нидерландской «Фортуне». Его статистика – здесь.

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27 комментариев

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Tony.B.
Ну объясните мне, зачем?( Бистрович никогда игру не портил, играл полезно, в нынешней кадровой ситуации точно бы пригодился и не потерялся… НЕ ПОНИМАЮ!
+22
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Antuash
А на вход будут трансферы?
+12
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Ashnoet
Последний, кто будет уходить, выключите свет (с)
+10
-2
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IlyaGrain
Правильно ! У нас же полно игроков , а трансферное окно ещё целый день открыто, купим на замену пару топовых легов!🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Mihmesh35
Ответ Антимосковский
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ну нее, Гогуа, Фукс, Траоре, Гайч, Цубер и т.п
+3
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Кирилл
С одной стороны для меня радостно, что Балтика усилилась и, надеюсь, поправит результаты после паузы.

С другой стороны, у меня вопрос, которым задаются все болельщики ЦСКА: где трансферы на вход, блин ?..
Понятное дело, что под санкциями и все дела, но можно кого-нибудь то было найти за все летнее ТО...
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Magmi
Непонятно, чего все так по нему сокрушаются. Уж где-где, а в полузащите на его позиции точно есть кому играть. При всем уважении к Кристи, но кроме удара особо ничем не запомнился, при этом шансов ему давали немало. Наверное все-таки не тянул уровень
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trav
Ответ Кирилл
С одной стороны для меня радостно, что Балтика усилилась и, надеюсь, поправит результаты после паузы. С другой стороны, у меня вопрос, которым задаются все болельщики ЦСКА: где трансферы на вход, блин ?.. Понятное дело, что под санкциями и все дела, но можно кого-нибудь то было найти за все летнее ТО...
Ахмат под более тяжелыми санкциями и намного дольше - и постоянно берет игроков. Вот бразила только что взяли. И игрока из Лиона! Так что вас руководство просто водит за нос
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Serge Vendino
Ответ Tony.B.
Ну объясните мне, зачем?( Бистрович никогда игру не портил, играл полезно, в нынешней кадровой ситуации точно бы пригодился и не потерялся… НЕ ПОНИМАЮ!
Последние разы, когда он выходил за ЦСКА, на 2 метра не мог точную передачу отдать. В центр поля и так есть Мендес, Зделар, Мухин и Кучаев.
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riverman1980
Ответ Radogask
играть то кем будем, товарищ Федотов?
а давно Федотов стал президентом Цска, который принимает все решения в клубе?
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riverman1980
Ответ Тимур Таубаев
Не ну это жесть , 4 игрока за день в аренды , а играть то кем , Федотов , ёпт ?
Наверное в твоей картине мира Федотов еще и запрещает покупать игроков в Цска )
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IlyaGrain
Ответ Антимосковский
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Да ладно, а как же фукс или тот же Гайч?
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Тимур Таубаев
Не ну это жесть , 4 игрока за день в аренды , а играть то кем , Федотов , ёпт ?
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IzhStyle
Кристин хороший футболист и успел поиграть с Игнашевичем, как с игроком, так что удачи этому тандему. А вообще ЦСКА не могу понять, они в том состоянии, чтобы игроками разбрасываться?
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riverman1980
Цска явно не хватает физической мощи, Бистрович мог бы помочь в тяжелых концовках, выходя на последние 10-15 минут.
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Wiktor Utkin
кто возьмёт в аренду Бабаева? С последующем выкупом.!
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Сергей Птицын
У нас то игроков много, можем и в аренду все раздать
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OneLad
Ответ Mihmesh35
ну нее, Гогуа, Фукс, Траоре, Гайч, Цубер и т.п
постоянно при упоминании Фукса, сначала вспоминаю кто это, а потом когда память пробивает становится печально. Траоре был феноменальным напом, даже при своём росте изо всех сил старался не использовать даже это качество. Зато практики было больше всех упомянутых
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дмитрий каменецкий
добро пожаловать Кристиан!
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Мукунку хороший
Ответ Antuash
А на вход будут трансферы?
Как ровно 11 останется.. тогда подумаем))
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Radogask
играть то кем будем, товарищ Федотов?
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BORGOMI
Ответ Tony.B.
Ну объясните мне, зачем?( Бистрович никогда игру не портил, играл полезно, в нынешней кадровой ситуации точно бы пригодился и не потерялся… НЕ ПОНИМАЮ!
Последние свои игры за ЦСКА он был как максимум сносным, иногда и того хуже
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Angry Dad
Распродажа!!!😁😁😁
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