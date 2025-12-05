Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»

Тюкавин: готов всю жизнь провести в «Динамо», если каждый год будут трофеи.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, при каких условиях согласен провести всю карьеру в составе бело‑голубых. — Готов ли ты всю жизнь провести в «Динамо»? — Готов, если будем каждый год выигрывать трофеи, — сказал Тюкавин. После 17 туров сезона РПЛ «Динамо» занимает в таблице 9-е место.