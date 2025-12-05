Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
Тюкавин: готов всю жизнь провести в «Динамо», если каждый год будут трофеи.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, при каких условиях согласен провести всю карьеру в составе бело‑голубых.
— Готов ли ты всю жизнь провести в «Динамо»?
— Готов, если будем каждый год выигрывать трофеи, — сказал Тюкавин.
После 17 туров сезона РПЛ «Динамо» занимает в таблице 9-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
