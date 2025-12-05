  • Спортс
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»

Тюкавин: готов всю жизнь провести в «Динамо», если каждый год будут трофеи.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, при каких условиях согласен провести всю карьеру в составе бело‑голубых.

— Готов ли ты всю жизнь провести в «Динамо»?

— Готов, если будем каждый год выигрывать трофеи, — сказал Тюкавин.

После 17 туров сезона РПЛ «Динамо» занимает в таблице 9-е место.

Тюкавин на вопрос о том, кому он верен больше – «Динамо» или жене: «Клубу, наверное. Я там с пяти лет, провел в нем больше времени. Жена появилась чуть позже»
4 декабря, 17:33
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
2 декабря, 20:03
Агент Сафонов: «Тюкавин давно был бы в «Зените», если бы хотел. Это его позиция. Вы мне лучше скажите, сколько «Зенит» «похоронил» игроков?»
2 декабря, 18:33
