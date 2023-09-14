Доминик Гашек: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон»
Доминик Гашек назвал суммы, которые НХЛ должна выплачивать Украине.
«Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России.
Ну, а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны.
За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по 2-4 миллиарда долларов Украине», – заявил бывший вратарь сборной Чехии.
Сергачев об НХЛ как бизнесе: «Лига заработала 6 млрд, контракты хоккеистов – конкурентоспособная сфера. В России это пока не так – очень много государственных денег»
Овечкин о Гашеке: «Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков не по национальности»
Ему кто-то внушил и он начал флюгерить?
Или в реальности так думает?
Пусть возвращает все деньги, которые заработал у нас.
Ах да - это же другое.
Ну какой же он е%%нько
Ей с 2022 весь Мир оказывается должен... 🤦
Спортс публикуют высказывания этого 🤡, чтобы в комментах написали, какой он🤡.
С хера ли, баня, то упала?))))