Доминик Гашек назвал суммы, которые НХЛ должна выплачивать Украине.

« в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России.

Ну, а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны.

За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по 2-4 миллиарда долларов Украине», – заявил бывший вратарь сборной .

Сергачев об НХЛ как бизнесе: «Лига заработала 6 млрд, контракты хоккеистов – конкурентоспособная сфера. В России это пока не так – очень много государственных денег»

Овечкин о Гашеке: «Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков не по национальности»