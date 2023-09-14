Доминик Гашек: «Овечкин в НХЛ – реклама России. За это лига обязана платить Украине по 2-4 млрд долларов каждый сезон»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею бизнес НХЛ Политика Матч ТВ деньги Хоккей

Доминик Гашек назвал суммы, которые НХЛ должна выплачивать Украине.

«Александр Овечкин в НХЛ представляет свою страну, является рекламой России.

Ну, а НХЛ, позволяя Овечкину и другим российским хоккеистам выступать, делает рекламу этой страны.

За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по 2-4 миллиарда долларов Украине», – заявил бывший вратарь сборной Чехии

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109 комментариев

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RG26
Он же вроде в шлеме играл, как до такого дошел…
+180
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ildaron017
Sports.ru вы можете больше не публиковать новости связанные с этим типом 🤡 ???
+88
-3
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Алексей Воскресенский
Ответ SoD
У гашека с ротенбергом один дилер
Терюшков
+58
-5
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Aviator92
Доминик Гашек - антиреклама Чехии
+42
-3
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SoD
У гашека с ротенбергом один дилер
+39
-6
+33
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#nikon
Если раньше его перлы вызывали усмешку, то сейчас подозрение уже на клинику.
+30
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Роман
Ответ RG26
Он же вроде в шлеме играл, как до такого дошел…
когда пусто и шлем не защитит..
+24
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Андрей Балабаев
Ответ RG26
Он же вроде в шлеме играл, как до такого дошел…
Шлем не виноват. Изначально дебил
+23
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Николай Карпенко
Ответ zero-vrn
Комментарий удален модератором
С тех пор как Гашек не играет в НХЛ (т.е. не приносит ей бабки), ей и на Гашека похеру
+18
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The world champion 1998
Блин, может мышление не на таком высоком уровне, фиг его знает!? Но не могу уловить логическую цепочку этого чела.
+17
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Пьяный Ёж
Ух как он переживает! А чего он молчит по ситуации в Нигере, где Макрон заявляет, что не будет слушать просьбы вывести свои слова из страны от сепаратистов захвативших власть? Это не оккупация? Чем они хуже майданутых скинувших действующего президента при поддержке представителей госдепа США? Как должна каяться Франция и что должна выплачивать? Или его только один военный конфликт беспокоит, а на остальные ему наплевать? Тогда попахивает русофобией и национализмом.
+16
-1
+15
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Crenk
Скатался бы сам на Украину , отвёз бы гречки и свинины пару тонн на чешские стейки
+15
-2
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Всё знаю
Мне интересно, с чем связана его позиция?
Ему кто-то внушил и он начал флюгерить?
Или в реальности так думает?
Пусть возвращает все деньги, которые заработал у нас.
Ах да - это же другое.
Ну какой же он е%%нько
+14
-1
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Как дела на заводе
Ответ ildaron017
Sports.ru вы можете больше не публиковать новости связанные с этим типом 🤡 ???
на его твиттер подписанные специальные люди и они по умолчанию нажимают f5, чтоб если новость, о боже мой, про кровавую Россию, сразу пульнуть на хайп))
+13
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Юрий Костыгин
Когда есть такие люди, как Гашек, наши местные Терюшковы-Свищева кажутся довольно адекватными людьми.
+9
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Den_94
А что, Украине не дают так же что ли? Воспитай своего Овечкина, рекламируй страну, зарабатывай 2-4 миллиарда долларов
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Ноябрьский Набат
Ответ Как дела на заводе
За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по 2-4 миллиарда долларов Украине», – заявил бывший вратарь сборной Чехии. С хера ли, баня, то упала?))))
Да на Окраине уже давно упала.
Ей с 2022 весь Мир оказывается должен... 🤦
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ericssons
Так а что плохого в рекламе России?
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Дороф
Ответ ildaron017
Sports.ru вы можете больше не публиковать новости связанные с этим типом 🤡 ???
Нет.
Спортс публикуют высказывания этого 🤡, чтобы в комментах написали, какой он🤡.
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Никита Фалимонов
Врача, врача, позовите врача!
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Юрий Богданов
очень мало, надо 20-40 хааххахаха
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Контрольный выстрел
Он же вроде в шлеме играл, а ощущение, что все шайбы голой головой отбивал ....
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Как дела на заводе
За каждый сезон такой российской рекламы НХЛ обязана платить по 2-4 миллиарда долларов Украине», – заявил бывший вратарь сборной Чехии.

С хера ли, баня, то упала?))))
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Сергей Косомов
Наконец-то здравая мысль! Давай Гашиш действуй! Заставь их платить! Можешь пока из своих доходов аванс внести!
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Максим Селезнёв
А с какого болта НХЛ должна платить Украине?Укропия то здесь каким боком?бедные несчастные,все им должны платить....за что?
+5
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