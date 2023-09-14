«Реал» выступил с заявлением относительно сексуального скандала.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 3 игрока мадридского клуба арестованы по подозрению в распространении секс-видео с участием несовершеннолетней.

«Реал» опубликовал официальное заявление относительно этой ситуации, сообщив, что задержанных было четверо.

«Реал Мадрид» сообщает, что клубу стало известно о том, что игрок «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С» дали показания в Гражданской гвардии в связи с жалобой на предполагаемое распространение личного видео в WhatsApp.

Когда клуб будет детально ознакомлен с фактами, он примет соответствующие меры», – заявили в «Реале».

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