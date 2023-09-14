«Реал» сообщил об аресте 4 игроков системы клуба по подозрению в распространении секс-видео: «Примем меры, когда ознакомимся с фактами»

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия Реал Мадрид Кастилья Реал Мадрид С Футбол

«Реал» выступил с заявлением относительно сексуального скандала.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 3 игрока мадридского клуба арестованы по подозрению в распространении секс-видео с участием несовершеннолетней.

«Реал» опубликовал официальное заявление относительно этой ситуации, сообщив, что задержанных было четверо. 

«Реал Мадрид» сообщает, что клубу стало известно о том, что игрок «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С» дали показания в Гражданской гвардии в связи с жалобой на предполагаемое распространение личного видео в WhatsApp.

Когда клуб будет детально ознакомлен с фактами, он примет соответствующие меры», – заявили в «Реале». 

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58 комментариев

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dr. cage
Бензема оставил после себя целую киноакадемию..
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+85
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Отец Абду
Раньше "Кастилья" выпускала Карвахаля, Начо, Парехо, Хуана Мата, Ашрафа Хакими, а сейчас выпускает видео сексуального характера:)
+62
-11
+51
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Yuri Babitski
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
радует,что болельщики из каталонии так жолго ждали повода,чтобы излить свой яд на ещё не совсем доказанные вбросы...конечно детям Шакиры тоже есть что сказать на эту тему...как как и алвесу впрочкм также
+38
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+25
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Роман
Ответ Отец Абду
Раньше "Кастилья" выпускала Карвахаля, Начо, Парехо, Хуана Мата, Ашрафа Хакими, а сейчас выпускает видео сексуального характера:)
Истинные мадридисты продолжают традиции Бензема, респект!
+25
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Гамаль Хайдаров
Ответ Отец Абду
Раньше "Кастилья" выпускала Карвахаля, Начо, Парехо, Хуана Мата, Ашрафа Хакими, а сейчас выпускает видео сексуального характера:)
Теперь они выпустят Пьера Вудмана
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Link 5?5?
Бензема конечно легендарный человек, очень хорошо вписывался в реал. Уже молодёжь по его стопам идёт
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Ярик01
Ответ Иван Новиков
Где видео посмотреть?
В полиции, там вместе с 242ой статьёй разрешают смотреть
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Ярик01
Почему четыре: оператор, режиссер, сценарист, монтажёр? Распространение обычно клик одного человека на загрузку
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QueenAmidala
Испанские СМИ пишут, что насилия не было, девочка по согласию переспала с парнем. Но видео сняли и распространили без ее ведома и согласия
+6
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nikitoq
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
просто интересно, тебе платят за болтовню? или просто не работаешь, нет никакой занятости и сидишь тут 24/7
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Клирик
Без видео не ясно, осуждать или приветствовать.
С поцелуем ясно было, а тут..))
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Безымянный болельщик
Примем меры, когда ознакомимся с фактами…
Забавно и двусмысленно звучит)
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Даже рычаги не помогают ему очиститься. Скорее наоборот
Для того, чтобы очиститься рычагом, для начала нужно с него встать, но мчк вроде все устраивает)
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Real_v_dushe
Этих молодых людей в системе Реала больше быть не должно
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Real_v_dushe
Абсолютно постыдное и преступное действие для игроков академии нашего клуба, надеюсь они ответят по всей строгости закона.
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Tyrone Woodley
Ответ Станислав Л
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Плюсы не пахнут*
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Makar Tert
Ответ Yuri Babitski
радует,что болельщики из каталонии так жолго ждали повода,чтобы излить свой яд на ещё не совсем доказанные вбросы...конечно детям Шакиры тоже есть что сказать на эту тему...как как и алвесу впрочкм также
ну или маме Гави
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Raul14
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
а причем тут клуб?)) Не думал что у тебя такая узкая логика. Из-за 2-3 негодяев отправить целый клуб в сегунду?)) Они если докажут дело, будут наказаны. Это не фк Нэгрейра чтобы отправить в сегунду))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Yuri Babitski
радует,что болельщики из каталонии так жолго ждали повода,чтобы излить свой яд на ещё не совсем доказанные вбросы...конечно детям Шакиры тоже есть что сказать на эту тему...как как и алвесу впрочкм также
С этим кадром бессмысленно спорить. Он даже не знает, что его кумира Роналду отказался арестовывать Суд Вегаса ещё в 2018 году. 🤣🤣🤣🤣
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Дорох
Ответ nikitoq
просто интересно, тебе платят за болтовню? или просто не работаешь, нет никакой занятости и сидишь тут 24/7
+++
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GuruFutbola
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Станислав Л
Ответ QueenAmidala
Испанские СМИ пишут, что насилия не было, девочка по согласию переспала с парнем. Но видео сняли и распространили без ее ведома и согласия
голова на плечах вроде, а не кочан капусты - думать надо, что делают
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Vano from Tbilisi
Ответ nmnackjbxkasbk
наследники Бензима
ученики Маэстро
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Данил Торба
О, в Динамо сильный лег опять придёт?
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koshaus
Ответ Станислав Л
голова на плечах вроде, а не кочан капусты - думать надо, что делают
Наличие головы на плечах вовсе не означает наличие хорошо функционирующего мозга в этой самой голове...
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