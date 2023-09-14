Генич про Слуцкого: «За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год отстраняют от футбола? Он даже адресно не обращался. Других забот у комитета по этике нет...»
Константина Генича смутило решение комитета по этике по Леониду Слуцкому.
Бывший главный тренер сборной России был оштрафован на 100 000 рублей и отстранен от футбола на год условно после слов про «19-летнего дебила» в адрес журналиста.
«Не понимаю, за что?! Он даже адресно не обращался.
За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?!
Других забот у комитета по этике нет, конечно… «Судьбоносные» ребята🤦♂️», – написал комментатор «Матч ТВ».
Мостовой о Слуцком: «Он еще и в человеческих качествах непонятно что. Сейчас жизнь такая – чем ты хамоватее, дурнее, тем у тебя подписчиков больше»
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Публичное оскорбление, вполне понятное в адрес кого
Надеюсь Геничу понравится такое обращение.
Ничё не понимаю.
И как-то смешно выглядят такие заявления потдержки деятелей с цензура-канала