Генич про Слуцкого: «За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год отстраняют от футбола? Он даже адресно не обращался. Других забот у комитета по этике нет...»

Константина Генича смутило решение комитета по этике по Леониду Слуцкому.

Бывший главный тренер сборной России был оштрафован на 100 000 рублей и отстранен от футбола на год условно после слов про «19-летнего дебила» в адрес журналиста.

«Не понимаю, за что?! Он даже адресно не обращался.

За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?!

Других забот у комитета по этике нет, конечно… «Судьбоносные» ребята🤦‍♂️», – написал комментатор « ».

Мостовой о Слуцком: «Он еще и в человеческих качествах непонятно что. Сейчас жизнь такая – чем ты хамоватее, дурнее, тем у тебя подписчиков больше»

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