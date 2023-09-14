Генич про Слуцкого: «За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год отстраняют от футбола? Он даже адресно не обращался. Других забот у комитета по этике нет...»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия РФС Константин Генич Комитет по этике Матч ТВ Футбол

Константина Генича смутило решение комитета по этике по Леониду Слуцкому.

Бывший главный тренер сборной России был оштрафован на 100 000 рублей и отстранен от футбола на год условно после слов про «19-летнего дебила» в адрес журналиста.

«Не понимаю, за что?! Он даже адресно не обращался.

За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?!

Других забот у комитета по этике нет, конечно… «Судьбоносные» ребята🤦‍♂️», – написал комментатор «Матч ТВ».

Мостовой о Слуцком: «Он еще и в человеческих качествах непонятно что. Сейчас жизнь такая – чем ты хамоватее, дурнее, тем у тебя подписчиков больше»

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19 комментариев

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fisher40
Комитет по этике отстранил Генича от микрофона
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Никита Аксанов
Будто после отстранения этот 19-летний дебил перестанет быть дебилом.
+15
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Aleksandr Danilov
Слуцкому было бы обиднее, если бы запретили ходить в шоу.
+12
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Novak
Ответ Сергей Ефимов
Вообще как комитет по этике может оштрафовать в данный момент никак не причастного к ним человека ?
Слуцкий числится в каком-то комитете РФС.
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Ярик01
Зачем настолько детские оправдания, неадресно.
Публичное оскорбление, вполне понятное в адрес кого
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Сергей Ефимов
Вообще как комитет по этике может оштрафовать в данный момент никак не причастного к ним человека ?
+4
-3
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Локоть Артеста
Слуцкий в футбол в ближайшие пару не вернётся. Надоел ему футбол, он нашел свое новое призвание. Не зря столько лет посещал всякие комеди клабы и квн. Выучился и создал свое шоу, где напару с Артёмом упражняется в глупом юморе.
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Покерный Футбол
«Написал какой то 45-летний дебил»
Надеюсь Геничу понравится такое обращение.
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ygcn5c2ty9
я уверен что на заседаниях комитета этики панорама один в один как в шоу у Дзюбы со Слуцким, но мандаты натянули слишком важные
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Денис Рыжков
Слуцкий: дебильное решение
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Oleg Olegov
Пусть Генич готовит 100 тысяч рублей.
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Иван Шуткин
Генича отстранили на 5 лет за слова судьбоносные ребята))
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Никому_никабельный
Ни смотреть ни посещать ни обсуждать нельзя условно? А штраф 100 тыс тоже условно?
Ничё не понимаю.
И как-то смешно выглядят такие заявления потдержки деятелей с цензура-канала
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Алешка Терминатор
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Зато у Константяна в ситуации, когда сборная немотивированно проводит неудачные матчи с мухуярами, есть инфоповод потрындеть
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Jadie James
Комитет отстранили от этики
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Александр Александрович
Чего это генич решил анус лизнуть слуцкому ??
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Андрей-ДК
ни разу не фанат Слуцкого, но, ему надо нанять приличного адвоката, и оставить этот комитет без штанов!
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Quincy Anton-Promes
Ответ Aleksandr Danilov
Слуцкому было бы обиднее, если бы запретили ходить в шоу.
Ахаха
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