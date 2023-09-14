«Локомотив» арендовал Сулейманова у «Пари НН» с опцией выкупа

Тимур Сулейманов перешел в «Локомотив» из «Пари НН».

Нижегородский клуб объявил о переходе 23-летнего нападающего на правах аренды. В сделку включена опция выкупа игрока.

Ранее сообщалось, что за аренду Сулейманова железнодорожники заплатят 10 миллионов рублей. « » будет обязан выкупить форварда за 60 миллионов рублей, если тот совершит 7 результативных действий в оставшейся части сезона.

– воспитанник «Локомотива», за « » он выступал с 2020 года. В составе нижегородского клуба нападающий провел 112 матчей и забил 25 мячей.

Статистику Сулейманова можно найти здесь.

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