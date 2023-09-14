«Локомотив» арендовал Сулейманова у «Пари НН» с опцией выкупа

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Пари НН Тимур Сулейманов Футбол

Тимур Сулейманов перешел в «Локомотив» из «Пари НН».

Нижегородский клуб объявил о переходе 23-летнего нападающего на правах аренды. В сделку включена опция выкупа игрока. 

Ранее сообщалось, что за аренду Сулейманова железнодорожники заплатят 10 миллионов рублей. «Локо» будет обязан выкупить форварда за 60 миллионов рублей, если тот совершит 7 результативных действий в оставшейся части сезона.

Тимур – воспитанник «Локомотива», за «Пари НН» он выступал с 2020 года. В составе нижегородского клуба нападающий провел 112 матчей и забил 25 мячей.

Статистику Сулейманова можно найти здесь

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12 комментариев

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PavelKazakov
Жалко, скорее всего будет лавку греть, а в Пари был явным лидером
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Сергей Левченко
Хочется верить, что у него все получится, но веры мало.
+6
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Архитектор Мендисабаль
Очень странный переход. Для всех участников.
+3
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Кино Музыка
Не думаю, что Юран огорчен. Атака будет разнообразней.
+1
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Loko67
Какой позор! Это то усиление о котором говорил Нагорных?)))
+3
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Percival
Скорей бы ТО закрылось, а то успеют еще больше агентского шлака набрать
+1
-1
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Bogdan Minakov
Странно, в Турцию на таких же (по слухам) условиях не поехал, а внутри лиги, да ещё и на флажке (а значит без возможности для нижегородцев успеть подыскать адекватную замену) -- с радостью
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Topordo
Для ротации пойдет, но усилением этот трансфер вряд ли является.
Но и риски не велики, так что посмотрим.
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