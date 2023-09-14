Санчо отказался извиниться перед тен Хагом перед тем, как «МЮ» отстранил вингера
Джейдон Санчо не захотел мириться с Эриком тен Хагом.
Полузащитник был отстранен от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.
По сведениям The Athletic, Санчо просили извиниться перед нидерландцем, однако он отказался это делать, что и привело к его переводу на работу по индивидуальной программе.
Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».
Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
И если он опаздывает на тренировки и собрания постоянно + плохо показывает себя на тренировках + ничего не показывает на поле, то какие могут быть претензии к Тен Хагу? Он в прошлом сезоне сделал всё возможное, отпустил его на 3 месяца, а этот ленивый пень продолжает делать тоже самое.
Тен Хаг попытался хоть как-то вызвать у него реакцию, не включив в состсав против Арсенала, а этот идиот потом начал ныть и назвал своего тренера лжецом. Сначала был пряник, потом кнут. Но в итоге ничего не помогло. Если Санчо избалованный, непрофессиональный клоун, который даже вовремя не может приехать на базу клуба для тренировок, то там уже все понятно.
Он не играл хорошо буквально не при одном тренере, но все пишут какой Тен Хаг плохой.
Может это Тен Хаг виноват в том, что Санчо за 60 минут на поле сдыхает и потом как тело передвигается? Или может Тен Хаг виноват в том, что этот персонаж статист в обороне?
Или вина Тен Хага, что пацан с молодежки играет полезнее чем Санчо и причем может обыграть опекуна.
Санчо ленивое тело, с огромным чсв. Тен Хаг дал ему шанс в прошлом сезоне и дал время, чтобы он лишил свои личные проблемы.
Вместо этого - этот тип по сути плюнул ему в спину. Роналду был прав насчет молодых футболистов нового поколения - самомнения до потолка, а реальная польза на поле?!
Что за нападки на клуб и тренера ?
Игрок , которого покупали как суперзвезду , есть провальный трансфер . Ни игры , ни результата , ни статистики от игрока .
Игрок вместо того чтобы доказать тренеру что достоин основы тренируется спустя рукава , опаздывает на тренировки
В своем ли уме защищать такого игрока , от которого пользу чуть больше нуля
То есть да, стата у Санчо лучше – но есть нюанс))