Санчо отказался извиниться перед тен Хагом перед тем, как «МЮ» отстранил вингера

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо не захотел мириться с Эриком тен Хагом.

Полузащитник был отстранен от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.

По сведениям The Athletic, Санчо просили извиниться перед нидерландцем, однако он отказался это делать, что и привело к его переводу на работу по индивидуальной программе.

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
coldplay777
Что за бредовые комментарии тут оставляют? Санчо в МЮ третий год уже и абсолютно ничего не показал. Нет ни одной игры, которую можно вспомнить, где бы он вышел и порвал.
И если он опаздывает на тренировки и собрания постоянно + плохо показывает себя на тренировках + ничего не показывает на поле, то какие могут быть претензии к Тен Хагу? Он в прошлом сезоне сделал всё возможное, отпустил его на 3 месяца, а этот ленивый пень продолжает делать тоже самое.
Тен Хаг попытался хоть как-то вызвать у него реакцию, не включив в состсав против Арсенала, а этот идиот потом начал ныть и назвал своего тренера лжецом. Сначала был пряник, потом кнут. Но в итоге ничего не помогло. Если Санчо избалованный, непрофессиональный клоун, который даже вовремя не может приехать на базу клуба для тренировок, то там уже все понятно.
+45
-5
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rúnico
Честно читать комментарии про Санчо просто смешно.

Он не играл хорошо буквально не при одном тренере, но все пишут какой Тен Хаг плохой.

Может это Тен Хаг виноват в том, что Санчо за 60 минут на поле сдыхает и потом как тело передвигается? Или может Тен Хаг виноват в том, что этот персонаж статист в обороне?

Или вина Тен Хага, что пацан с молодежки играет полезнее чем Санчо и причем может обыграть опекуна.

Санчо ленивое тело, с огромным чсв. Тен Хаг дал ему шанс в прошлом сезоне и дал время, чтобы он лишил свои личные проблемы.

Вместо этого - этот тип по сути плюнул ему в спину. Роналду был прав насчет молодых футболистов нового поколения - самомнения до потолка, а реальная польза на поле?!
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Покайся, тебе скидка будет...
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
унизил кринж только самого себя и с позором убежал в Аравию)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
melmi
Не очень понимаю хейтеров Тен Хага и МЮ
Что за нападки на клуб и тренера ?
Игрок , которого покупали как суперзвезду , есть провальный трансфер . Ни игры , ни результата , ни статистики от игрока .
Игрок вместо того чтобы доказать тренеру что достоин основы тренируется спустя рукава , опаздывает на тренировки
В своем ли уме защищать такого игрока , от которого пользу чуть больше нуля
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fergi time Cheers
Санчо не супер топ, но его отпускать нельзя. Сейчас нету Антони, на правом фланге атаки проблемы. Пельистри ещё сырой, Амад травмирован, Санчо смог бы отыграть. Решфорд крут на левом фланге, а хойлунд нап, если фернандеш будет играть справа, то он станет менее креативным, а его место, судя по всему, займет Эриксен до возвращения маунта, Эриксен не скоростной и мало бегает. Пока что мю под руководством Тен хага идёт только вниз, нету и намека на трофеи, нашел время, чтобы строить из себя строгого. Но если Тен хаг выберется из всего этого дерьма и поднимет мю, то он станет героем. Я фанат мю, да мы взяли трофей в прошлом сезоне, по разу обыграли ливер, Сити и арсенал, но игра все ещё очень слабая, мю не доминирует даже над вест хэмом, хочу видеть уверенную игру, но ее нет. Антони велетел надолго, я думаю, а Санчо нужно давать играть, нужно показать, что команда нуждается в нем, тогда, может быть, он одумается и станет ответственнее на тренировках, я бы попридержал Санчо до ясности с делом Антони и возвращения амада.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EnzoAmatera
Ответ FortMinor
в смысле не играл хорошо буквально не при одном тренере? а в боруссии кто вместо тренера?
Речь про МЮ, Боруссия тут причем?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Вечно Молодой
что за наезды на Тен Хана? не могу вспомнить ни один матч от Санчо, где он бы делал разницу.
Первый матч с Ливерпулем в прошлом сезоне, матч в КА с Фулхэмом , который выиграли 3:1 и где удалили Митровича - это то что сразу всплывает в памяти
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно Молодой
что за наезды на Тен Хана? не могу вспомнить ни один матч от Санчо, где он бы делал разницу.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
Ответ coldplay777
Что за бредовые комментарии тут оставляют? Санчо в МЮ третий год уже и абсолютно ничего не показал. Нет ни одной игры, которую можно вспомнить, где бы он вышел и порвал. И если он опаздывает на тренировки и собрания постоянно + плохо показывает себя на тренировках + ничего не показывает на поле, то какие могут быть претензии к Тен Хагу? Он в прошлом сезоне сделал всё возможное, отпустил его на 3 месяца, а этот ленивый пень продолжает делать тоже самое. Тен Хаг попытался хоть как-то вызвать у него реакцию, не включив в состсав против Арсенала, а этот идиот потом начал ныть и назвал своего тренера лжецом. Сначала был пряник, потом кнут. Но в итоге ничего не помогло. Если Санчо избалованный, непрофессиональный клоун, который даже вовремя не может приехать на базу клуба для тренировок, то там уже все понятно.
На любой работе Санчо бы уже уволили с такими закидонами, но тут контракт же, неустойки, да и вообще ругать кексиков нельзя, нежные ж ведь. Тьфу. Профи ещё называется.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
В этом манЮ еще и дурачком стал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диер Ташкент
Зря. Лучше уж извинился бы, вышел бы на правый фланг показал бы свою крутую игру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
Правильно. Зачем извиняться перед физром, которого вот-вот сольют и вышвырнут. А пока можно 300к в неделю получать с проекта.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
м м
не понял, а за что извиняться?
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
Ответ FortMinor
ну он забил ливеру хороший гол, да и стата у него получше чем у антони, мб он сам по себе не тянет уровень топ клуба, но на фоне спинера с которого как с гуся вода выглядит получше
Картина складывается из кучи деталей. Имидж выстроить и уважение заслужить тренеров, партнёров по команде и у болельщиков это не твит написать и не на тренировки опаздывать и болт забивать на свою работу. Он о себе сложил в комплексе плохое впечатление, но ведь ещё и выпендривается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ksandvankneshas
Ответ FortMinor
ну он забил ливеру хороший гол, да и стата у него получше чем у антони, мб он сам по себе не тянет уровень топ клуба, но на фоне спинера с которого как с гуся вода выглядит получше
У Санчо 12+6 за 2 прошлых сезона, у Антони 8+3 за один.
То есть да, стата у Санчо лучше – но есть нюанс))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Ему ещё извиняться надо, какие мы нежинки
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий