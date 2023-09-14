Санчо отказался извиниться перед тен Хагом перед тем, как «МЮ» отстранил вингера

Джейдон Санчо не захотел мириться с Эриком тен Хагом.

Полузащитник был отстранен от работы с основой «Манчестер Юнайтед» после того, как публично отреагировал на критику со стороны главного тренера.

По сведениям The Athletic, Санчо просили извиниться перед нидерландцем, однако он отказался это делать, что и привело к его переводу на работу по индивидуальной программе.

Напомним, вингер 3 сентября пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

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