Игрокам «Реала», причастным к секс-видео с несовершеннолетней, грозит до 5 лет тюрьмы

Игроки «Реала», замешанные в скандале с секс-видео, могут оказаться в тюрьме.

Как сообщает As, четырем футболистам, задержанным по подозрению в распространении ролика с участием несовершеннолетней девушки, грозит до 5 лет лишения свободы в соответствии со статьей 197 Уголовного кодекса.

Если потерпевшая не давала согласия на съемку, предусмотрено заключение на 2,5-4 года, но срок увеличивается до 3,5-5 лет из-за распространения ролика. Оператор также может быть оштрафован на сумму, эквивалентную зарплате за 18-24 месяца.

Ранее «Реал» заявил, что примет соответствующие меры по отношению к игроку « » и трем футболистам «Реал Мадрид С», когда будет ознакомлен со всеми фактами.

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