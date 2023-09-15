Игрокам «Реала», причастным к секс-видео с несовершеннолетней, грозит до 5 лет тюрьмы

Теги Реал Мадрид Ла Лига светская хроника происшествия Реал Мадрид Кастилья девушки и спорт Футбол

Игроки «Реала», замешанные в скандале с секс-видео, могут оказаться в тюрьме.

Как сообщает As, четырем футболистам, задержанным по подозрению в распространении ролика с участием несовершеннолетней девушки, грозит до 5 лет лишения свободы в соответствии со статьей 197 Уголовного кодекса.

Если потерпевшая не давала согласия на съемку, предусмотрено заключение на 2,5-4 года, но срок увеличивается до 3,5-5 лет из-за распространения ролика. Оператор также может быть оштрафован на сумму, эквивалентную зарплате за 18-24 месяца.

Ранее «Реал» заявил, что примет соответствующие меры по отношению к игроку «Кастильи» и трем футболистам «Реал Мадрид С», когда будет ознакомлен со всеми фактами.

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39 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Кстати, почему такая слабая реакция от феминистской страны? Где все эти защитницы/защитники? Или вся энергия ушла на борьбу с поцелуем Рубиалеса?
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saynaraboy
Ответ Доброжелатель98
Ну так жаль глупых малолеток. Или тебе нет?..
Кого жалеть? золотых мальчиков, которые из-за потока денег поверили в себя и думали что Бога за бороду поймали?
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Тухель
Ответ Гамарджоба Генацвале
Кстати, почему такая слабая реакция от феминистской страны? Где все эти защитницы/защитники? Или вся энергия ушла на борьбу с поцелуем Рубиалеса?
Люди строят выводы по реакции кого то в Испании по новостям на спортсе? То есть если новостей на спортсе нет, то и реакции нет? Логика огонь.
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saynaraboy
Ответ Spaten
Легко отделаются, мог и испанский дед им из снайперской берданки поотстреливать что-нибудь
Мадридский стрелок
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Under
Ответ Доброжелатель98
Ну так жаль глупых малолеток. Или тебе нет?..
так а за что конкретно жаль?
за то, что к семнадцати годам, или сколько им там, нельзя было осознать, что они творят?
ну то есть максимум жаль, что не воспитали, как надо
но опять же, в их случае, легко отделались ещё, потому что рано, дальше бы могли более тяжёлые плоды пожать
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Anton Kortenko
Ответ Гамарджоба Генацвале
Кстати, почему такая слабая реакция от феминистской страны? Где все эти защитницы/защитники? Или вся энергия ушла на борьбу с поцелуем Рубиалеса?
так их арестовали уже. чего ты ещё хочешь? чтобы фемки с факелами у сизо стояли?
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Vladimir Katlinskiy
Ответ Fazy10
что у молодёжи в голове
Примерно то же, что и у тебя
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rigobersong
Ответ bibendum
Воспитанники Реала чтят традиции игроков основы: Бензема, Метцельдера, Робиньо, в том числе Роналду
А вот про Германца я совсем забыл, спасибо:))
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Дмитрий Крутенко
Ответ rigobersong
Кстати, там девушка была не то что несовершеннолетней, она даже возраста согласия по Испанскому закону не достигла. Ребяткам из реала можно только один совет дать, не ронять мыло:)) Просто позорище!
Так ты оказывается еще и фейкомет. Ей 16 лет. Возраст согласия в Испании 16-ть лет. А до 2015 вообще был 14 лет.
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rigobersong
Ответ Дмитрий Крутенко
The case stems from a complaint filed by the mother of a 16-year-old girl in the Canary Islands regarding an alleged recording of sexual relations, police said. They added that while the girl maintained the relations were consensual, the recording took place in June without her consent and that she had recently become aware of it. Прочитал что пишут в прессе. Секс был по согласию. Съемка была вне согласия. Девушке 16-ть лет, возраст согласия не нарушен. Так что все вопросы к ним только по видео. Но только такой озлобленный и уехавший на ненависти, как ты, мог разглядеть здесь педофилию. У нас в стране по статистике 40% девушек теряют невинность в 16 лет. И большинство из них не с одноклассниками. Даже если очень грубо прикинуть, то по твоей глупой логике 20% молодых мужчин в России педофилы.
Агрессия и ненависть исходит только от тебя:)) Ты даже гугл переводчиком пользоваться не умеешь, в чс за твою полную деквалификацию!:)))
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Дмитрий Крутенко
Ответ rigobersong
Очередной агрессивный человек, который не может порядочно донести свою точку зрения пытается оправдать мерзкий поступок игроков реала:) Ничего нового, ты хотя бы почитай что пишут в Испанской прессе:) Или ты думаешь я тебе не переиграю?:)) Понтануться решил ты и пойти против титана спортса дяди Ригобера, который тут ломал и не таких, а мать девушки уже заявила, что ее дочь ребенок и ей нет 16ти:))
The case stems from a complaint filed by the mother of a 16-year-old girl in the Canary Islands regarding an alleged recording of sexual relations, police said. They added that while the girl maintained the relations were consensual, the recording took place in June without her consent and that she had recently become aware of it.

Прочитал что пишут в прессе. Секс был по согласию. Съемка была вне согласия. Девушке 16-ть лет, возраст согласия не нарушен.
Так что все вопросы к ним только по видео. Но только такой озлобленный и уехавший на ненависти, как ты, мог разглядеть здесь педофилию.
У нас в стране по статистике 40% девушек теряют невинность в 16 лет. И большинство из них не с одноклассниками. Даже если очень грубо прикинуть, то по твоей глупой логике 20% молодых мужчин в России педофилы.
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Дмитрий Крутенко
Ответ rigobersong
Для тех кто до сих пор думает, что в 3й команде реала играют такие же дети, дядя Риго специально для Вас навел справки:)) Что не сделаешь ради справедливости и правды:)) Так вот в Реал Мадрид С все игроки от 18 лет и старше, и по Испанскому законодательству они совершеннолетние, т.е. взрослые и полностью отвечающие за свои поступки люди. С их стороны по закону был совершен акт педофилии, да еще ума хватило все это заснять и слить в сеть. Преступники должны быть наказаны по всей строгости закона, хватит уже сидеть в розовых очках и обелять реал, то что сделали эти люди это позор!:)
Ну ты конечно поехавший... Какая педофилия??? Совсем с катушек поехал в свой ненависти к Реалу???
Молодые пацаны от 18 лет переспали с девкой 16-ти лет добровольно. Кстати в Испании тоже возраст согласия 16 лет. Им вменяют то, что они секс видео сняли и выложили, а не за то, что сам секс был у них.
Решили понтануться и сделали глупость. Никаких тяжких криминальных деяний они не делали.
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instasamka
Ответ saynaraboy
Ямаль в 16 лет уже за основу Барсы шпилит, а эти конечно посидят, причем даже не на банке
Ну так Барса подписывает явных талантов в академию, а не преследует «строительные» интересы Переса набирая всякий шлак из сыновей друзей его строительной компании в южноамериканских странах)))
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Anton Kortenko
Ответ Dark.Babysitter
тик-ток, лгбт+ и монетизация
думаю, схемка проще: телефон с интернетом в руках дебила.
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Anton Kortenko
Ответ Fazy10
что у молодёжи в голове
действительно. вот в наше время такого не было. мы о коммунизме думали, а не об несовершеннолетних.
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Тухель
Ответ Fazy10
что у молодёжи в голове
детскую порнографию придумали воспитанники РМ, а до этого её не существовало. Фильму Эффект бабочки уже 20 лет и его никак не припишешь молодежи, а там говорилось о детской порнографии, да и много других еще более старых фильмов об этом.
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distress of ignorance
Ответ Доброжелатель98
Я знал, что я тебе нравлюсь. 💋
Не, ты перепутал, я по девочкам)
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Harut Hovsepyan
Ответ Under
так а за что конкретно жаль? за то, что к семнадцати годам, или сколько им там, нельзя было осознать, что они творят? ну то есть максимум жаль, что не воспитали, как надо но опять же, в их случае, легко отделались ещё, потому что рано, дальше бы могли более тяжёлые плоды пожать
Пишут, что им по 20, так что воспитывать уже поздно, обычно в таком возрасте человек уже сам понимает, что можно делать, а что - нет.
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Доброжелатель98
Ответ distress of ignorance
Отсидят и выйдут, а ты таким до конца жизни останешься, себя пожалей лучше)
Я знал, что я тебе нравлюсь. 💋
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distress of ignorance
Ответ Доброжелатель98
Ну так жаль глупых малолеток. Или тебе нет?..
Отсидят и выйдут, а ты таким до конца жизни останешься, себя пожалей лучше)
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saynaraboy
Ответ Доброжелатель98
Ты, видать, не тому ответил..
Наверное да)
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saynaraboy
Ответ Доброжелатель98
Не завидуй. Это некрасиво. Сам то чего добился?. Пока только на комменты, видать.
С футбольной точки зрения тут посочувствовать надо, это загубленные карьеры, и удар по имиджу клуба. Если в твоей картине мира, человеку который зарабатывает много денег можно делать вообще все что он хочет, в том числе заниматься сексом с несовершеннолетними причем снимая это на камеру (чего уверенные в себе ребята не делают, ибо обычные вещи) то в моей картине мира они понесут наказание
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Under
Ответ Доброжелатель98
Принимать меры будет уже прокуратура. Увы..
почему увы?
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bibendum
Воспитанники Реала чтят традиции игроков основы: Бензема, Метцельдера, Робиньо, в том числе Роналду
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rigobersong
Для тех кто до сих пор думает, что в 3й команде реала играют такие же дети, дядя Риго специально для Вас навел справки:)) Что не сделаешь ради справедливости и правды:)) Так вот в Реал Мадрид С все игроки от 18 лет и старше, и по Испанскому законодательству они совершеннолетние, т.е. взрослые и полностью отвечающие за свои поступки люди. С их стороны по закону был совершен акт педофилии, да еще ума хватило все это заснять и слить в сеть. Преступники должны быть наказаны по всей строгости закона, хватит уже сидеть в розовых очках и обелять реал, то что сделали эти люди это позор!:)
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