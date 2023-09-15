Игрокам «Реала», причастным к секс-видео с несовершеннолетней, грозит до 5 лет тюрьмы
Игроки «Реала», замешанные в скандале с секс-видео, могут оказаться в тюрьме.
Как сообщает As, четырем футболистам, задержанным по подозрению в распространении ролика с участием несовершеннолетней девушки, грозит до 5 лет лишения свободы в соответствии со статьей 197 Уголовного кодекса.
Если потерпевшая не давала согласия на съемку, предусмотрено заключение на 2,5-4 года, но срок увеличивается до 3,5-5 лет из-за распространения ролика. Оператор также может быть оштрафован на сумму, эквивалентную зарплате за 18-24 месяца.
Ранее «Реал» заявил, что примет соответствующие меры по отношению к игроку «Кастильи» и трем футболистам «Реал Мадрид С», когда будет ознакомлен со всеми фактами.
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за то, что к семнадцати годам, или сколько им там, нельзя было осознать, что они творят?
ну то есть максимум жаль, что не воспитали, как надо
но опять же, в их случае, легко отделались ещё, потому что рано, дальше бы могли более тяжёлые плоды пожать
Прочитал что пишут в прессе. Секс был по согласию. Съемка была вне согласия. Девушке 16-ть лет, возраст согласия не нарушен.
Так что все вопросы к ним только по видео. Но только такой озлобленный и уехавший на ненависти, как ты, мог разглядеть здесь педофилию.
У нас в стране по статистике 40% девушек теряют невинность в 16 лет. И большинство из них не с одноклассниками. Даже если очень грубо прикинуть, то по твоей глупой логике 20% молодых мужчин в России педофилы.
Молодые пацаны от 18 лет переспали с девкой 16-ти лет добровольно. Кстати в Испании тоже возраст согласия 16 лет. Им вменяют то, что они секс видео сняли и выложили, а не за то, что сам секс был у них.
Решили понтануться и сделали глупость. Никаких тяжких криминальных деяний они не делали.