В Мир РПЛ закрылось трансферное окно. Следующее – с 25 января по 22 февраля

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Летняя трансферная кампания в Мир РПЛ завершена.

«14 сентября накануне возобновления Мир РПЛ завершился первый регистрационный период сезона-2023/24. Дозаявка игроков для участия в матчах Мир РПЛ длилась с 26 июня.

Второй регистрационный период сезона-2023/24 начнется 25 января и завершится 22 февраля», – говорится в сообщении на сайте лиги.

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9 комментариев

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MustOilHelsinki
Ответ quasififa
Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. __________________________ Александр Медведев
Ну так он состоялся. Дружок Барбоскин -- в Зените!
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Александр Мальков
Руководство клуба провалило полностью трансферное окно. Бабаев! На выход!
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Иван Колгашкин
Ответ Пашка Донофф
Динамо троих подписало. Чавес, Бителло и вратаря (фамилию не помню), которого до зимы отдали в аренду в Батэ
Караскаля
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Balt
Что-то как-то никакого онлайна, только Рубин и активности и проявлял. Динамо подписало одного, Локо одного. Что, неужели так вяло закрытие произошло? )
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Balt
Ответ Пашка Донофф
Динамо троих подписало. Чавес, Бителло и вратаря (фамилию не помню), которого до зимы отдали в аренду в Батэ
Да, но Чавес не в последний день окна. Я не про всё траснферное окно, а вот про последний день.
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Пашка Донофф
Ответ Иван Колгашкин
Караскаля
Точно, его еще забыл
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