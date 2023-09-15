В Мир РПЛ закрылось трансферное окно. Следующее – с 25 января по 22 февраля

Летняя трансферная кампания в Мир РПЛ завершена.

«14 сентября накануне возобновления Мир завершился первый регистрационный период сезона-2023/24. Дозаявка игроков для участия в матчах Мир РПЛ длилась с 26 июня.

Второй регистрационный период сезона-2023/24 начнется 25 января и завершится 22 февраля», – говорится в сообщении на сайте лиги.

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