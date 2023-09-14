«Динамо» купило хавбека Битело у «Гремио». Контракт – до 2028 года
Битело присоединился к «Динамо».
Московский клуб объявил о трансфере 23-летнего полузащитника из «Гремио». Контракт с футболистом рассчитан сроком до 2028 года.
В 2023 году Битело провел 19 игр в высшей лиге Бразилии и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Сообщалось, что трансфер обойдется «Динамо» в 10 млн евро.
Изображение: fcdm.ru
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