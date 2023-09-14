«Динамо» купило хавбека Битело у «Гремио». Контракт – до 2028 года

Теги Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Битело Футбол

Битело присоединился к «Динамо».

Московский клуб объявил о трансфере 23-летнего полузащитника из «Гремио». Контракт с футболистом рассчитан сроком до 2028 года.

В 2023 году Битело провел 19 игр в высшей лиге Бразилии и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Сообщалось, что трансфер обойдется «Динамо» в 10 млн евро.

Изображение: fcdm.ru

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32 комментария

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Кирилл Бородин
Удачи в клубе!!
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Machine Head
Огонь просто ! Динамо просто рвет все наши шаблоны за последние годы . Верим в команду ! Дай Бог все сложится красиво ! По игре он монстр просто .
+17
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svyatmtk0
Надо было сразу Гигабайтелло бггг)) а так удачи парню

P.S. болельщик ФК "Викторина Поп"
+9
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Anton Ovi
Еще бы защитника и комплект 👍
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Игорь Горочкин
Хороший трансфер, пораньше бы ещё. а то пока адаптируется..
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justbored
Ответ box2box2
23 года, ноунейм за !10! мультов для фнл"ного днища без турнирных задач и болельщиков, а еще Зенит ругают за большие траты. И ведь кто-то опять не закроет кредит и не выплатит ипотеку(((
Толсто, Хоботов.
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Gonzalez Kily
Ого, летом писали, что его хочет лондонский Арсенал
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Геннадий Швецов
Смелый ты парень Битело!
Наши из Динамо бегут в Европу просветленную…
А ты к нам в клуб!
Здоровья и удачи тебе в жизни и на поле!
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Пашка Донофф
Ответ Spartakus1984
Крутой игрок?
Ну арсенал Лондон, порту, Бенфика его вели. Причем не так давно. Чемпионат писал что еще ЦСКА и Спартак им тоже интересовались. По нарезкам если судить на ютубе то для нашего чемпа это топарь.
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Зелёный гопник
Ответ Степан Зимин
Судя по нарезкам с Ютуба- да
Судя по нарезкам с Ютуба, Ломовицкий это второй Месси 😁
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fe2cebsxpp
Динамо приятно удивляет своей работой в последнее время.
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Степан Зимин
Ответ Spartakus1984
Крутой игрок?
Судя по нарезкам с Ютуба- да
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Machine Head
Ответ Gonzalez Kily
Ого, летом писали, что его хочет лондонский Арсенал
Так он в полном порядке . Это совсем не удивительно .
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justbored
Ответ Machine Head
Я тебе в личку напишу про этих персонажей
Окей.
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justbored
Ответ Machine Head
Комментарий удален пользователем
Ну вообще за твинки тут вечный бан по идее, но этим можно, наверное.
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Machine Head
Ответ justbored
Вот когда это динамовские болельщики вам вашими деньгами тыкали. Ступайте к спартачам любимым с избитыми фразочками своими.
Комментарий удален пользователем
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justbored
Ответ Shamarin
- Ви не понимаете, это другое.
Вот когда это динамовские болельщики вам вашими деньгами тыкали. Ступайте к спартачам любимым с избитыми фразочками своими.
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justbored
Ответ Machine Head
Ноу неймы заходят накинуть . Вы хотя бы посмотрите на его игру .Вальбуена отдыхает в сторонке .
Бояцца.
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svyatmtk0
Ответ Luneville
Ахахах, хорош))) жаль, что далеко не все поймут в чем же дело)))) действительно тонко))))) не так уж много и образованных в наше время, кто знает, почему это так интересно и необычно))))
согласен, но люди всегда могут купить курс на нетологии по основам программирования на языке питон или польском например и стать реально известными программистами такими как Билл Гейтс или Малков Тихон, короче глыбами своей профессии и самое главное - понять наши тончайшие айтишные шуточки для избранных!!!!!!!!!

Dixi Dendi
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Luneville
Ответ svyatmtk0
Надо было сразу Гигабайтелло бггг)) а так удачи парню P.S. болельщик ФК "Викторина Поп"
Ахахах, хорош))) жаль, что далеко не все поймут в чем же дело)))) действительно тонко))))) не так уж много и образованных в наше время, кто знает, почему это так интересно и необычно))))
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Machine Head
Ноу неймы заходят накинуть . Вы хотя бы посмотрите на его игру .Вальбуена отдыхает в сторонке .
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Spartakus1984
Крутой игрок?
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Пашка Донофф
Странно. В презентации Динамо на фото написано Бителло. У спортса что в новости что в тегах Битело. Кто из вас с одной Л не разобрался?
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Machine Head
Хочу отметить какие длинные контракты Динамо подписывает. Давно такого не припомню , чтобы сразу на пять лет . Круто . Спасибо клубу - радуете нас . Просто бальзам на душу.
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Дмитрий Калашников
А спартак не собирается напа брать? С одним Соболевым далеко не уедешь, тем более на 2 фронта!
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