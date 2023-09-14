«Динамо» купило хавбека Битело у «Гремио». Контракт – до 2028 года

Битело присоединился к «Динамо».

Московский клуб объявил о трансфере 23-летнего полузащитника из « ». Контракт с футболистом рассчитан сроком до 2028 года.

В 2023 году провел 19 игр в высшей лиге Бразилии и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Сообщалось, что трансфер обойдется « » в 10 млн евро.

Изображение: fcdm.ru

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS