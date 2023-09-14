Василий Уткин перекрасил волосы в цвета «Эгриси».

«Вы смотрите на мою желтую шевелюру. Вы, наверное, шокированы. Я и сам шокирован, честно говоря. Мне захотелось совершить безумный поступок. Я сделал свою голову желто-черной. Моя команда « », мои друзья, которые за нее играют, я за нее играть не могу – я поле сломаю, а вместе с полем и себя. Мои друзья играют в .

Мое сердце точно всегда с «Эгриси», но его не видно, а сейчас у меня желто-черная голова в цветах моей команды. Это шалость, это маленькое безумие и от него никому не плохо», – заявил .

Фото: скриншот из ютуб-шоу «Футбольный клуб»