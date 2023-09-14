Уткин покрасил волосы в желтый: «Мое сердце всегда с «Эгриси», но его не видно, а сейчас у меня желто-черная голова»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин перекрасил волосы в цвета «Эгриси».

«Вы смотрите на мою желтую шевелюру. Вы, наверное, шокированы. Я и сам шокирован, честно говоря. Мне захотелось совершить безумный поступок. Я сделал свою голову желто-черной. Моя команда «Эгриси», мои друзья, которые за нее играют, я за нее играть не могу – я поле сломаю, а вместе с полем и себя. Мои друзья играют в Медиалиге.

Мое сердце точно всегда с «Эгриси», но его не видно, а сейчас у меня желто-черная голова в цветах моей команды. Это шалость, это маленькое безумие и от него никому не плохо», – заявил Уткин.

Фото: скриншот из ютуб-шоу «Футбольный клуб»

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34 комментария

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ХавиГави_Паратрупер
Это же Shady, только не Slim🤓
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-2
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Streetbor
выглядит как жирный Милонов))
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-4
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Петя Петров
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это же Shady, только не Slim🤓
Рил fat shady
+26
-3
+23
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JENNINGS
Драко Малфой уже не тот )))
+18
-1
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Егор Годин
Азис с песней «Мразиш» где он сейчас?
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Mohnatiy
Очень жирненький шмель
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Семён Жуйло
- Почему вы покрасили голову?
- На задницу краски не хватило бы.
+8
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Ninjah
Ответ Петя Петров
Рил fat shady
The real fat shady please stand up… I can’t 🙃
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mean machine/
Выражение "с жиру бесится" приобрело очертания.
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qiqe
фрик
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АланСмити
🤡🤡🤡
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justbored
Ну теперь уж серьги, татухи, перстня - как положено.
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<CRISTIANO>
Грю
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Антон Киселёв
Ответ rigobersong
Покрасил и ладно, но к сожалению у Васи психологических проблем много, и всеми своими выходками он как подросток в переходном возрасте выплескивает эмоции:))
Отчаянные попытки привлечь внимание всё более жалкие))) бывшие коллеги с матча помогли, вступив с ним в перепалку в соц сетях, но по большей части уже никто не обращает внимания😔
+8
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<CRISTIANO>
Лада седан банан
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counsel
ну покрасил и покрасил)
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Кирилл.С-Пб
Просто Киркоров в пузыре 🤣🤣🤣
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Andrey Ashhabadskiy
Бегемот
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No Comment
макпук
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Кокич
На «Желтой стене» в Дортмунде как влитой будет.
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Aleksandr Alferov
Ну всё.. Пора на эпик файтинг с барецким драться или с Гришей тв
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БляхаджинсКарпина
главное теперь голубую кофту не одевать. мало ли
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white@kiD
истенные арийцы все белобрысые
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Groove
Вася белый Рик Росс))
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Bashibuzuck
Ждем от вами рэпа😁 Fatboy Duck, нормально же звучит?😄
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