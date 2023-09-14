Савина проверяют на дискредитацию армии РФ. На него могут возбудить уголовное дело (Baza)

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия происшествия высшая лига Кипр Политика Ксения Собчак Красава Футбол

Блогеру Евгению Савину грозит уголовное дело за дискредитацию армии РФ.

Бывшего футболиста и основателя клуба «Красава» проверяют на дискредитацию российской армии, сообщает телеграм-канал Baza.

Поводом для проверки стало интервью Евгения Савина Ксении Собчак, опубликованное 24 апреля. По версии экспертно-криминалистического центра при МВД, Савин публично дискредитировал Вооруженные силы РФ в этом интервью.

Для Савина это уже второе обвинение за дискредитацию. 17 февраля Тверской районный суд оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Если проверка подтвердит нарушение, Красаве может грозить уже уголовное дело и до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что после интервью Савина Собчак депутат Госдумы Роман Терюшков заявил: «Тявкает на нашего президента, на страну, обливает грязью. Написали письмо, надеемся, его осудят уголовно».

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136 комментариев

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kilo_gilo
что-то на фейк похоже. Гарант давеча ведь сказал,что у нас в стране можно спокойно критиковать власть и ее действия и ничего за это не будет
+159
-15
+144
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Bashibuzuck
Жека уже давно знал, что так оно и будет, поэтому уезжая и сказал, что не вернется
+111
-15
+96
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Вечно в бане
И полугода не прошло, бгг.
Видимо, у какого-то товарища майора, горит квартальная премия, вот он и резко оскорбился интервью Савина.
+109
-14
+95
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Имя Фамилия
Власти РФ, уже давно себя дискредитировали
+82
-15
+67
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Ноу Нейм
Ответ riverman1980
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Надеюсь ты пишешь из Работино, пустобрех
+62
-10
+52
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Bashibuzuck
Ответ kilo_gilo
что-то на фейк похоже. Гарант давеча ведь сказал,что у нас в стране можно спокойно критиковать власть и ее действия и ничего за это не будет
😂😂😂
+54
-7
+47
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Tony Lee
Ответ Денис Бояров
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А проверенная дичь только в брифингах Минобороны?
+50
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fbd
Ответ Мишаня Кашников
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На основании чего ты его отбирать собрался у человека, который родился в РФ?
+49
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Вечно в бане
Ответ riverman1980
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Если бы всех, вроде тебя, кто в интернетах за войну топит, в большую кучу собрать, и под Работино отправить, давно бы победили, кста.
+48
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Азиз Ибодуллаев
А на Шойгу за его ответ России 1, не хотите дело завести?)
+44
-4
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Имя Фамилия
Ответ Крыс Пол
Никто не дискредитирует армию сильнее самой армии. Мало кто в начале СВО мог представить, что спустя 1.5 года наступит такой кошмар, в котором перспектив завершения конфликта не видно, а воздушные удары будут не только на территории соседней страны.
С самого начала было понятно, что это пздц
+35
-7
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Aleksey Yashin
А экспертно-криминалистический центр при МВД не хочет всё-таки разобраться, КТО КОНКРЕТНО ЧЕГ ФАЕВЫ?
+30
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VuNePonimaete
Ответ Tony Lee
А проверенная дичь только в брифингах Минобороны?
да, сводки Кокашенкова это самая обьективная и непредвзятая информация о ходе СВО
+21
-1
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chernov jr
Ответ xakk
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всегда было интересно че с такими как ты случилось) куда пропала эмпатия у людей
+26
-6
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Петроград
Как же так? Царь ведь только что, вот буквально позавчера на ДЭФе сказал, что в России никого за слова не преследуют, а если человек хочет критиковать власти - никаких препятствий нет. Ещё очень удивлялся, зачем люди уезжают.
Неужто соврал солнцеликий?
+22
-3
+19
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Крыс Пол
Никто не дискредитирует армию сильнее самой армии. Мало кто в начале СВО мог представить, что спустя 1.5 года наступит такой кошмар, в котором перспектив завершения конфликта не видно, а воздушные удары будут не только на территории соседней страны.
+38
-20
+18
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DrDro
Чем до февраля 2022 занимались все эти сотрудники, которые иноагентов вычисляют и выискивают дискредитацию повсюду?
У них заняться нет там ничем посерьезней что ли?
+21
-6
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fbd
Ответ igor.igorev
Конституцию чуть-чуть изменят и лишат гражданства. Тех кто не родился в России уже лишают гражданства, значит скоро и этих начнут лишать.
Прикольно. Ты только лет через 10 не плач, что гражданства по этому закону будут лишать уже тебя после какой-нибудь смены курса.
+16
-3
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Olga.t
Ответ chernov jr
всегда было интересно че с такими как ты случилось) куда пропала эмпатия у людей
Зёрна пропаганды упали на благодатную почву, что-то в жизни таких персонажей пошло не так...
+18
-5
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chernov jr
Ответ xakk
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все что ты можешь сделать это поплакать, и пойти дальше лежать и возмущаться на других людей, так что давай, дел полно))
+12
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Лимит Лимитович
Как же всё это мерзко
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Alarich
Ответ xakk
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Правильно. Уйди отсюда, не получай минусы. "Патриотических" ресурсов в Интернете полно
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Ловушка Джокушкера
Ответ Денис Бояров
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от чувака, который не особо разбирается в конфликте (да и вообще в чем-либо, кроме воровства и вранья) мы получили войну в феврале прошлого года и туповатую лекцию об альтернативной истории
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Mykytka
Ответ xakk
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«Хохлы», «либералы», «стирай трусы мужу», «бездетная»…
Вот сразу видно, кому скрепы ударили в голову.
Не позорил бы русских людей размышляющих, ребенок. Из-за таких как ты многие и думают, что все русские злые и глупые империалисты. Каждое сообщение будто слюной набрызгано от злости и от своей бедности (бедности всего). Кошмар.
+13
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Саша Пушкин
Ответ Азиз Ибодуллаев
А на Шойгу за его ответ России 1, не хотите дело завести?)
¯ _ (ツ) _ / ¯
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