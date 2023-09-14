Савина проверяют на дискредитацию армии РФ. На него могут возбудить уголовное дело (Baza)

Блогеру Евгению Савину грозит уголовное дело за дискредитацию армии РФ.

Бывшего футболиста и основателя клуба « » проверяют на дискредитацию российской армии, сообщает телеграм-канал Baza.

Поводом для проверки стало интервью Евгения Савина Ксении Собчак, опубликованное 24 апреля. По версии экспертно-криминалистического центра при МВД, Савин публично дискредитировал Вооруженные силы РФ в этом интервью.

Для Савина это уже второе обвинение за дискредитацию. 17 февраля Тверской районный суд оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Если проверка подтвердит нарушение, Красаве может грозить уже уголовное дело и до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что после интервью Савина Собчак депутат Госдумы Роман Терюшков заявил: «Тявкает на нашего президента, на страну, обливает грязью. Написали письмо, надеемся, его осудят уголовно».

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