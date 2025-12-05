Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам

Хавбек «Динамо» Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы.

Хавбек «Динамо » Рубенс пропустит субботний матч РПЛ со «Спартаком » из-за травмы, полученной во время предыдущей игры с «Ахматом» (1:2).

По информации Metaratings, бразильца отпустили на родину, поскольку на первом этапе лечение носит консервативный характер. Ожидается, что Рубенс пропустит не менее четырех недель и восстановится к началу зимних сборов.

В 15 матчах сезона РПЛ полузащитник не отметился результативными действиями.