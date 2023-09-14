ЦСКА отдал Гайча в аренду «Ризеспору». С форвардом продлили контракт до 2026-го перед уходом

ЦСКА отдал Адольфо Гайча в аренду «Ризерспору».

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и не подразумевает опции выкупа.

Перед уходом в аренду продлил контракт с аргентинским нападающим до лета 2026 года.

« » выступает в высшем дивизионе чемпионата Турции и на данный момент идет на 5-м месте в таблице.

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