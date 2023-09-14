ЦСКА отдал Гайча в аренду «Ризеспору». С форвардом продлили контракт до 2026-го перед уходом

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ризеспор высшая лига Турция трансферы Адольфо Гайч Футбол

ЦСКА отдал Адольфо Гайча в аренду «Ризерспору».

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и не подразумевает опции выкупа. 

Перед уходом в аренду ЦСКА продлил контракт с аргентинским нападающим до лета 2026 года.

«Ризеспор» выступает в высшем дивизионе чемпионата Турции и на данный момент идет на 5-м месте в таблице. 

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37 комментариев

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FeNs
Где логика то хоспаде
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Алексей Смирнов
Ответ Аюр Баев
Как такое бревно вообще умудряются куда-то пристроить?
Так же, как и другое бревно умудряются в основе постоянно выпускать
+13
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vzi
Ответ FeNs
Где логика то хоспаде
Чтобы бесплатно не ушел по окончании прошлого контракта.
На арендах и возможной продаже можно хоть что-то отбить.
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Eugn_eugn
Ответ Алексей Смирнов
Так же, как и другое бревно умудряются в основе постоянно выпускать
Если ты про великого ЗЕ, то советую стату его глянуть в этом сезоне.
+5
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thesuperdrum
Видимо, выгодно по арендам его вот так отдавать. Зп платят другие + на всякий пожарный придерживают на случай поломки Заболотного. Но все равно очень странная тема
+3
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Зелёный гопник
Что они там курят ?)
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Ivas715
Ответ Ебздрогыч
Ну правильно, у ЦСКА же игроков на 2-3 состава, можно смело в аренду отправлять и продавать
Он не играл и вряд ли будет. Проблески конечно были, но Заба все равно выглядит лучше. Гайч со своим ростом даже верх выиграть не может и бегает вечно как отрешенный от команды. Такое чувство, что тактику в детстве вообще прогуливал. Так что пусть едет, хотя б зп не на наших плечах будет. Для ротации и условный Арбузов пойдет
+2
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Алексей Смирнов
Ответ Александр Малышев
Но от того в ворота иногда отскакивает
От Гайча не отскакивает потому, что он на скамейке сидит.
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BetsieLarkin
Ответ FeNs
Где логика то хоспаде
там же где и трансферы на вход
+2
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Алексей Смирнов
Логично. Играть не дадим, но из команды не отпустим!
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Sergey Preobrazhenskiy
Зачем ?
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Алексей Смирнов
Ответ Shuller18
Отскакивает ещё как. При обработке. А чтобы отскакивал в ворота, нужно до этих ворот добегать, чего жирный танк делать не любит
В смысле ’не любит’. Ему ж нельзя. Если он со скамейки рванет, его дисквалификацируют ща и команду могут!
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TheSportNik
Самое забавное Адольфу не дают играть за ЦСКА, но продлевают контракт каждый раз еще на время аренды, то есть не отпускают его и не продают, хотя , чтобы продать Гайча надо , чтоб тренер с ним поработал, вписал в игру команды, тогда он начнет забивать , вот тогда можно продать.
Федотов конечно не умеет работать с молодежью, а надеяться, что турки начнут с ним работать тоже сомнительно, пока в арендах многочисленных никто с ним не работал, прогресса нет в его игре.
Скорей Леха Каштанов в Урале станет топ игроком мирового уровня, чем Адольф Гайч научится забивать голы в РПЛ.
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Алексей Смирнов
Ответ Ivas715
Он не играл и вряд ли будет. Проблески конечно были, но Заба все равно выглядит лучше. Гайч со своим ростом даже верх выиграть не может и бегает вечно как отрешенный от команды. Такое чувство, что тактику в детстве вообще прогуливал. Так что пусть едет, хотя б зп не на наших плечах будет. Для ротации и условный Арбузов пойдет
Ротация условных арбузов.
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Shuller18
Ответ Ебздрогыч
Ну правильно, у ЦСКА же игроков на 2-3 состава, можно смело в аренду отправлять и продавать
Блин, такое впечатление, что ушёл условный Чалов или хотя бы Обляков. Сегодня спихнули балласт из трёх футболистов, один из которых год отсутствовал в команде, двое других не играли в принципе. Смысл их держать? Понимаю, что футболистов мало, но абы кого оставлять тоже не вариант
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Shuller18
Ответ TheSportNik
Самое забавное Адольфу не дают играть за ЦСКА, но продлевают контракт каждый раз еще на время аренды, то есть не отпускают его и не продают, хотя , чтобы продать Гайча надо , чтоб тренер с ним поработал, вписал в игру команды, тогда он начнет забивать , вот тогда можно продать. Федотов конечно не умеет работать с молодежью, а надеяться, что турки начнут с ним работать тоже сомнительно, пока в арендах многочисленных никто с ним не работал, прогресса нет в его игре. Скорей Леха Каштанов в Урале станет топ игроком мирового уровня, чем Адольф Гайч научится забивать голы в РПЛ.
Первый, кто списал Гайча, был твой кумир по имени Витя. Полгода ему хватило чтобы понять, какое это дно.
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Shuller18
Ответ Алексей Смирнов
В смысле ’не любит’. Ему ж нельзя. Если он со скамейки рванет, его дисквалификацируют ща и команду могут!
Не утрируй. Гайч достаточно сыграл, чтобы все убедились, какое он жирное и неповоротливое ленивое полено
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Андрей Бирюков
Отличный вариант для всех!!! Браво ЦСКА!!! Своих не бросаем!!!🏅
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Diyas
так и не понял уровень этого футболиста.
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dtj7n2p6yf
Наши финансы поют романсы?
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Angry Dad
🏃🏃🏃🏃🏃🏃
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Tony.B.
Ответ FeNs
Где логика то хоспаде
Все еще верят наши руководители, что заиграет. Данные все есть, надеемся что станет заменой Зэ!
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Алексей Смирнов
Ответ Shuller18
Не утрируй. Гайч достаточно сыграл, чтобы все убедились, какое он жирное и неповоротливое ленивое полено
За это с ним контракт и продлили, все логично
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Shuller18
Ответ vzi
Чтобы бесплатно не ушел по окончании прошлого контракта. На арендах и возможной продаже можно хоть что-то отбить.
Да я бы с ним контракт уже порвал, реально балласт. Ну да, стоил дорого, однако стал как чемодан без ручки.
Интересно, в Ризеспоре болельщики кайфуют, глядя на его выдающуюся статистику?
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Ебздрогыч
Ну правильно, у ЦСКА же игроков на 2-3 состава, можно смело в аренду отправлять и продавать
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