ЦСКА отдал Гайча в аренду «Ризеспору». С форвардом продлили контракт до 2026-го перед уходом
ЦСКА отдал Адольфо Гайча в аренду «Ризерспору».
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и не подразумевает опции выкупа.
Перед уходом в аренду ЦСКА продлил контракт с аргентинским нападающим до лета 2026 года.
«Ризеспор» выступает в высшем дивизионе чемпионата Турции и на данный момент идет на 5-м месте в таблице.
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На арендах и возможной продаже можно хоть что-то отбить.
Федотов конечно не умеет работать с молодежью, а надеяться, что турки начнут с ним работать тоже сомнительно, пока в арендах многочисленных никто с ним не работал, прогресса нет в его игре.
Скорей Леха Каштанов в Урале станет топ игроком мирового уровня, чем Адольф Гайч научится забивать голы в РПЛ.
Интересно, в Ризеспоре болельщики кайфуют, глядя на его выдающуюся статистику?