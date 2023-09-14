Сергей Семак: «В УЕФА ждут возвращения России. Спорт должен быть вне политики. «Зениту» не хватает драйва ЛЧ»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу Политика Лига Конференций УЕФА Футбол

Сергей Семак поделился мнением об отстранении России от международных турниров.

«Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращения России. Они готовы вернуть нас, когда будут для этого обстоятельства.

Решение об исключении политизировано на 100%. Спорт должен быть тем звеном, которое будет объединять, а не разъединять людей. К сожалению, политизация спорта и излишняя медийность – это неправильно. Спорт должен быть вне политики.

Команде не хватает того драйва Лиги чемпионов. Это, конечно, лучший клубный турнир в мире. Многие игроки стремятся туда попасть, чтобы ощутить эту атмосферу.

Мы не можем повлиять на отстранение от еврокубков. Мы, конечно, скучаем по этой обстановке. Глобально внутри команды ничего не поменялось. Мы также тренируемся, готовимся к матчам. Нужно работать и ждать возвращения.

Из игроков мы никого не держим. Если есть предложение для наших футболистов от тех команд, которые играют в Лиги чемпионов, то мы готовы отпустить. Но, как правило, таких предложений нет.

На международной арене, безусловно, надо играть. Это важно в том контексте, в котором мы сейчас находимся. Международный матч – опыт. Мы играли с «Фенербахче», «Црвеной», «Сепаханом». Поедем и сыграем с «Нефтчи».

Также важно, чтобы о нас помнили и знали, что мы все еще есть. В политическом контексте это тоже важный момент.

Если говорить о мотивации сейчас играть за сборную: любая игра за сборную – защита чести своей страны. И не нужна никакая другая мотивация. Конечно, разница между товарищескими и официальными матчами есть. Невозможно одинаково подойти к этим играм.

Но побеждать – тоже хорошая мотивация в каждой команде. У нас на тренировках, например, такие зарубы в каждых двусторонках происходят», – сказал главный тренер «Зенита» в рамках проекта «Лепота» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

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63 комментария

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Антон Фалафель
Ну ты это своим хозяевам из Питера скажи.
+88
-18
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Ебздрогыч
Скажи это организаторам и участникам митингов в Лужниках, хоккейному ЦСКА в свитерах Эспаньолы
+60
-13
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JENNINGS
Ответ Xm.md
Не знаю как Россию, но Зенит точно все ждут в ЛЧ
Если только в качестве регулярного поставщика халявных 4-6 очков в группе
+45
-8
+37
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FeNs
Сеанс самогипноза
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Ришад Хайруллин
какого драйва?Ты же с улыбкой после вылета из лч говорил у меня нет задачи выхода в плей оф
+16
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ТТД Бубнова
Сначала Карпин говорит, что нужно уезжать в Европу, теперь Семак хочет играть с недружественными командами в недружественной ЛЧ.
Богданыч тоже предатель?
+16
-4
+12
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analogia
Брюгге вас тоже не хватает
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Pb-SE
Ответ Зелёный гопник
Ливерпуль ждёт Спартак 😁🤗
Ливерпуль после Спартака растерзал ещё с десяток команд, включая Мансити и Барселону. Но они все ждут и ждут Спартак.
+15
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<~Inter~>
солянка из приятных для власти фраз
+8
-3
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Зелёный гопник
Ливерпуль ждёт Спартак 😁🤗
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Vitto
Ответ Антон Фалафель
Ну ты это своим хозяевам из Питера скажи.
Безъяичный Сельдерей на это неспособен, он может только лизать.
+10
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a2wai
Европейцам тоже не хватает сладкой булочки из первой корзины. Правда к тому моменту, как Россия вернется в УЕФА, Зенит уже перестанет быть в первой корзине и ему придется играть отборы ЛЧ с перспективой улететь в Лигу Европы или Лигу Конференций)
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Xm.md
Ответ JENNINGS
Если только в качестве регулярного поставщика халявных 4-6 очков в группе
Так о чем и речь, самый желанный соперник.
Халявные очки и призовые за победы никому не помешают
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Дмитрий Фурсов
Ответ deadjoker
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Максимально при том
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Кирилл Шарапов
Ответ Зелёный гопник
Ливерпуль ждёт Спартак 😁🤗
Не смущает, что в Москве 1-1 было? Когда Зенит, например, отбирал в важном матче очки у топ команды в ЛЧ в последний раз?
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Sarumian
Кто ждёт ? Наркоман ?
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feelnosorry
Тезис "спорт вне политики" довольно комично звучит в России :)
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Vasiliy S
Copium
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fbd
Брюгге тоже не хватает зенитовского драйва в лиге чемпионов
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S1rAlex
Ответ ТТД Бубнова
Сначала Карпин говорит, что нужно уезжать в Европу, теперь Семак хочет играть с недружественными командами в недружественной ЛЧ. Богданыч тоже предатель?
Так у него у отца украинское имя. Хм, натравите на него терюшкова)))
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aslvowk@mail.ru
Семак, который активно на выборах входит в различные команды политиков, рассказывает нам о спорте вне политики. Например, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов включил в свою команду главного тренера «Зенита» Сергея Семака в 2019 году, назначив его сопредседателем предвыборного штаба.
Может, начать стоит с "Гос Дума и другие органы власти вне спортсменов", а потом уже о спорте вне политики говорить.
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Lexx2
Ответ ТТД Бубнова
Сначала Карпин говорит, что нужно уезжать в Европу, теперь Семак хочет играть с недружественными командами в недружественной ЛЧ. Богданыч тоже предатель?
Не предатель - наивный, на грани глупости
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Злобный Конь
Когда "Шахтёр" и "Заря" вернутся играть на домашние стадионы - тогда и российские клубы вернут в соревнования УЕФА.
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Пикачу82
УЕФА не в состоянии принимать решения, на западе только на словах спорт вне политики и власть не вмешивается в дела общественных организаций по факту все находятся под влиянием США.
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Kapitan Klos
"Они готовы вернуть нас, когда будут для этого обстоятельства." - прискорбное событие с "Лебединым озером" по всем каналам?
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