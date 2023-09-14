Карпин о будущем: «Не хочу уходить из «Ростова» сейчас. Но еще пару месяцев полетаем-поездим, я побуду без семьи три недели, могу сказать: «Все, ######». И плюну на все»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин высказался о своем будущем.

– Вы говорите, что игрокам нужно уезжать, но разве у вас не было возможности уйти в сборную Армении?

– Да, но есть Россия и «Ростов». Я отказался. 

– Мы знаем, что вами интересовались на Ближнем Востоке.

– Интерес был, но дальше разговора не пошло. На данный момент я не хочу уходить из «Ростова».  

Но говорю честно. Еще пару месяцев мы полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, могу сказать: «Все, ###### (конец)». Плюну на все – и все.

– Вашему ребенку через год идти в школу. Как мы понимаем, вы планируете, что это будет в Эстонии. Это может повлиять на вашу карьеру?

– Запланировано так, честно скажу. А где мы все будем через год, посмотрим. 

– Вы можете представить, что будете работать в России, а они – жить в Эстонии?

– Сложно, – сказал тренер «Ростова» и сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

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84 комментария

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creat1ve
можно понять Карпина, не хочет чтоб с его ребенком проводили разговоры о важном
+126
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+105
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svm199
я так понимаю, Георгич стелит соломку, а может и вообще готовиться уехать из страны
+45
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Rassvetoff
Ответ Зубы Дзюбы
Что-то не очень понимаю, почему он без семьи 3 недели. Пусть из сборной уйдёт, все равно только ноет и игры за 2 года не появилось вообще
Роман Терюшков, переодевайтесь. Вас узнали.
+26
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privet100
Ответ Витольд Бубеный
Валер, ну тебя точно уберут, какая дочка в Эстонии?
Это одно из лучших решений Карпина в жизни. Пускай убирают.
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Roman
Такими темпами Валеру через два месяца сами попросят и из Ростова, и из сборной
+16
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fbd
Ответ igor.igorev
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Ты у каждой фибры его души узнал мнение? Или откуда такие выводы?
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Витольд Бубеный
Валер, ну тебя точно уберут, какая дочка в Эстонии?
+13
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777-mego
конечно, ведь кто хочет, чтобы его ребенок со школьной парты был вовлечён в величие и войну. разговоры о важном, уроки по дронам, юнармия и прочая обрыгаловка, пусть ватаны и хавают
+27
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persk
Ответ Roman
Такими темпами Валеру через два месяца сами попросят и из Ростова, и из сборной
Судя по всему, он только рад был бы получить неустойки и убраться. Немотивирован совсем
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Deniss Rudolph
Похоже Валера просто устал от всего, что происходит, как в футболе, так и в стране. По идее публичный человек, да и Валера должен быть посдержаннее, с другой стороны, некоторая откровенность, что он тоже человек, пусть и с деньгами, но устаёт.
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Nikita S.
Ответ riverman1980
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Да.
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riverman1980
"Еще пару месяцев мы полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, могу сказать: «Все, ###### (конец)». Плюну на все – и все."

Настоящий профессионал, многому может научить игроков. Наверняка с таким подходом Валерка очень востребован в Европе.
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Петроград
Ответ Lexx2
хочет, чтобы с его ребенком проводили разговоры о смене пола?
Для этого надо переехать в российский телевизор
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Анатолий Magicbrain
У меня ######- это реакция на последние матчи сборной. Тут у нас с Валерой мысли сходятся, правда по разным предметам!)
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Михаил Хромаков
Ответ Витольд Бубеный
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помним мы эти подвиги из 2021
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Pertinax Gandi
Ну то, что он сборную готовит на "отцепись", если переводить в культурный язык, это мы давно поняли. Интереснее, что думают руководители Ростова про тренера, который прямо говорит, что может быть через мясяцок-другой свалит.
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ТТД Бубнова
Ответ Витольд Бубеный
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И в футбол могут поиграть и повоевать если попросят. По словам депутатов, нам такая сборная и нужна.
+3
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goshforever
Ответ Мирзоанис Якубов
Комментарий удален модератором
Карпин же гражданин Эстонии по рождению, мовой владеет, патриот. Так что сойдет за своего. На крайняк уедет в Испанию.
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Nogoi89
Так ноет, будто кто-то его умолял брать 2 работа. И обе делать на половину, дай Бог. А, бабло загребать, как положено. Тут ещё и разнылся про семью. Взрослый мужик, сам знал на что идёт, а теперь непонятно на кого свои беды скидывает.
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Антон Киселёв
Ответ bukvoed33
Поздно начал делать вид, что не всё хорошо. Но начал. молодец)
Ну так эстонец всё-таки
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Deniss Rudolph
Ответ Кинг Конг Жив
Отдавать ребенка в школу в Эстонии - так себе вариант. Он должен понимать и знать, что образование на русском душат и идет почти насильственный переход на образование на эстонском. Девочка даже со знанием языка, но с фамилией Карпина, имеет здесь гораздо меньше шансов, чем тупая эстонка. Зачем ему это надо? Деньги есть, отдай ребенка в хорошую школу в РФ. Образование получит нормальное и перспективы будут огромные.
Полностью согласен, в связи с последними изменениями в сфере образования. Как по мне лучше, в РФ в хорошей школе, и более интернациональные языки выучить, чем эстонский.
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BillShen
Ответ Зубы Дзюбы
Где здесь терюшковщина
Ну очевидно - назвался частью тела Дзюбы, значит думаешь о той самой части с видео - ну и кто ты? Или Терюшков или Милонов. Тебя раскрыли)
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Ramon Mercader
Валера посмотрел, как за откровенный саботаж и издевательство, которое он устраивает в сборной, его хвалят и даже не думают увольнять, и решил - зачем еще этот Ростов? Лучше же работать одну неделю в квартал, чем каждый день, при этом ответственности - никакой, делай что хочешь. А в Ростове еще и за результат могут спросить.
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bukvoed33
Поздно начал делать вид, что не всё хорошо. Но начал. молодец)
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Uriy walmart
Ответ riverman1980
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Ты так говоришь как будто это что то плохое
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