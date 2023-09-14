«Торпедо» выиграло 5-й матч подряд со старта сезона. Команда Ларионова – единственная без поражений в КХЛ

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Максим Летунов Андрей Белевич Куньлунь Ред Стар Василий Атанасов Хоккей

«Торпедо» одержало волевую победу над «Куньлунем» (5:2).

К 37-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Игоря Ларионова уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

«Торпедо» сравняло счет благодаря голам Максима Летунова и Андрея Белевича. Решающую шайбу забросил Василий Атанасов.

Нижегородцы продлили победную серию до пяти игр с начала чемпионата.

До этого «Торпедо» победило «Локомотив» (5:2), СКА (4:3), минское «Динамо» (6:4) и «Адмирал» (3:1).

«Торпедо», набравшее 10 очков и занимающее первое место в таблице Запада, осталось единственной командой в лиге, которая по-прежнему идет без поражений в турнире. 

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35 комментариев

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bagi
Какой же Ларионов крутой!
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LokoYarik
Вы забьете сколько сможете,мы забьем сколько захотим!!! Новый лозунг Торпедо)) Молодцы Нижний,так держать👍💪🔝
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Матроскин52
Великолепный старт! Парни - красавцы! Профессор-гений!
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Dundee
Команде спасибо за характер 👊🔥
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Bogdan Sakov
Торпедо самый красивый хоккей в лиге показывают, Ларионов топ
+27
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HockeyMan
Огромное уважение к Игорю Николаевичу. Браво торпедо
+23
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skbor52@icloud.com
Короткая предсезонка, ноунеймы, короткая скамейка

Профессор он и есть профессор
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mihany12
Ну ТОРПЕДО и Профессор просто красавцы! Украшение КХЛ, привет из Уфы!
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Кк
И это без Гончарука, Кручинина, Яна и…Козырева))
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morgan
Очень качественный хоккей. Смотрится на одном дыхании.
+13
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sd4fmwrvz8
Вот где система вот где тренер , вот где хоккей где получают парни удовольствие от игры 👏👏👏восхищаюсь профессором хоккея 🔝
+13
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spawn0
Первые 2 периода такое ужасное невезение, плюс "китайский" вратарь поймал кураж, но всё равно была уверенность, что должно прорвать! В третьем у куньлуньцев закружились ноги и головы, а Торпедо полетело! Ура! Всех с победой!
+12
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Иван Чумаков
украшение всей лиги
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Павел Павлов
Не представляю,чтобы Профессор что то мямлил про усталость,перелёты,график,предсезонку итд...ну потому что не на кошечках тренировался всю жизнь.
+10
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Эксперт со спортса
Не долго музыка для кунь луня играла!! Торпедо вперёд!!!!
+10
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J-12
красавцы
+8
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SP M
Солидно! "Я требую продолжения банкета!"
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JPM
Машина!!!💪
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Аа Еее
все буду болеть за торпеды,давно ждал команду из ссср по игре.думаю ларионов строить команду торпеды ред вингс.
+9
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Mephi027
По бразильской системе
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Machine Head
Торпедо жгет напалмом лигу . Так держать ! Красавцы ! Ларионов просто фантастика !
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Skiff orda
Откуньлунили по полной программе 😃. Такой хоккей нам нужен!!!
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Руслан Мухамадиев
По игре ощущение будто бы Ларионов прививает команде советский хоккей, быстрое катание и точные разрезающие передачи, молодцы, пусть берут КГ в этом году, надоели одни и те же.
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filippa
удачи тебе Профессор ! и привет Нижнему!
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Витольд Бубеный
Ответ bagi
Какой же Ларионов крутой!
Клопп в хоккее)
+5
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