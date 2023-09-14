«Торпедо» выиграло 5-й матч подряд со старта сезона. Команда Ларионова – единственная без поражений в КХЛ

«Торпедо» одержало волевую победу над «Куньлунем» (5:2).

К 37-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась победы.

«Торпедо» сравняло счет благодаря голам и . Решающую шайбу забросил .

Нижегородцы продлили победную серию до пяти игр с начала чемпионата.

До этого « » победило «Локомотив» (5:2), СКА (4:3), минское «Динамо» (6:4) и «Адмирал» (3:1).

«Торпедо», набравшее 10 очков и занимающее первое место в таблице Запада, осталось единственной командой в лиге, которая по-прежнему идет без поражений в турнире.

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