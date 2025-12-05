Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
Акинфеев: огромная честь получить приз «За верность» имени Черенкова.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о том, что он удостоен приза «За верность» имени Федора Черенкова.
«Огромная честь стать обладателем первой премии имени великого футболиста Фёдора Черенкова!
К сожалению, не смог получить премию лично, но бесконечно благодарю организаторов, Анастасию Черенкову, членов жюри и болельщиков!» – написал Акинфеев.
Воспитаннику армейцев 39 лет, на протяжении всей карьеры он выступает за ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
