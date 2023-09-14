Зарплатный лимит «Барсы» снизился до 270 млн евро – на 378,79 млн меньше, чем в феврале. У «Реала» самый высокий потолок в Ла Лиге – 727,45 млн

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Вильярреал Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига Алавес деньги Футбол

Стали известны новые лимиты затрат клубов Ла Лиги.

Потолок зарплат, или лимит затрат на спортивный состав в Ла Лиге – это максимальная сумма, которую команда может потратить на заработную плату игрокам, главному тренеру, его помощнику и физиотерапевту. Также в этот лимит входят расходы на академию.

Самый высокий лимит установлен для «Реала» – 727,45 млн евро (в феврале 2023 года было 683,46, лимит увеличился на 43,99 млн), следом «Атлетико» – 296,36 млн (минус 19,46 млн). Замыкает тройку «Барселона» с лимитом в 270,03 млн (648,83 млн в феврале, минус 378,79 млн по сравнению с прошлым периодом.)

Больше 100 млн лимиты у «Севильи» (168,72 млн), «Вильярреала» (143,92 млн), «Реал Сосьедад» (124,75) и «Атлетика» (100,06 млн).

Наименьший лимит у «Алавеса» – 31,28 млн.

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66 комментариев

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XavIniesta2008-2015
Очередной раунд Тебасовых фокусов
+47
-8
+39
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Nike of FW
Тебас за честную конкуренцию (смотрите не перепутайте).
+45
-11
+34
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Samurai99
Ответ Нефанатик
Потому что зарабатывает меньше
Ну не настолько же разница в доходах меньше чем у Реала
+27
-3
+24
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человек-муравей человек-физрук
у Барсы и Атлетико при долге в 1 млрд. потолок меньше 300. у Реала при таком же долге 700 с лишним. но Тебас на фанат Реала
+40
-19
+21
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Samurai99
Сейчас Барса тратит 404 миллионов не считая молодёжки и тренерского штаба. Придётся еще сокращать. Одно не могу понять, почему этот потолок сократили? Почему Барса не может тратить больше??? Тупо душат уже который сезон
+23
-7
+16
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FNT
Ответ человек-муравей человек-физрук
у Барсы и Атлетико при долге в 1 млрд. потолок меньше 300. у Реала при таком же долге 700 с лишним. но Тебас на фанат Реала
У Реала долг 47 миллионов евро, в июле отчет был. Вы в каком мире вообще живете?
+24
-8
+16
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King_X
Ответ человек-муравей человек-физрук
у Барсы и Атлетико при долге в 1 млрд. потолок меньше 300. у Реала при таком же долге 700 с лишним. но Тебас на фанат Реала
И вы типа реально не видите разницы?
Хотя бы в доходах и плей-офф в ЛЧ/ЛЕ? В правах на доходы, которые Барса продавала активно? В том, на каких условиях займы? В том, что наверняка эта штука рассчитывается относительно ряда других показателей? Прочих моментах финансового плана?)) Да даже в том, за сколько Реал может продать игроков, если что, и за сколько Барса своих свободных агентов и старичков?)
+15
-4
+11
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EmilKB24
Ответ человек-муравей человек-физрук
у Барсы и Атлетико при долге в 1 млрд. потолок меньше 300. у Реала при таком же долге 700 с лишним. но Тебас на фанат Реала
У Мадрида долг в 1 млрд с учетом реконструкции стадиона. И там есть четкие условия, при которых Мадрид будет в год платить 30 млн.

У Барсы долг в 1 млрд БЕЗ учета реконструкции стадиона. А теперь долг в 2 млрд и платить за реконструкцию они будут НАМНОГО больше, чем Мадрид. Она дороже и там кредит под большие проценты. Ну и Барса зарабатывает меньше Мадрида)

Так что вот))
+13
-2
+11
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headmaster
Щас Тебас скажет, что это ПСЖ и арабы виноваты
+11
-2
+9
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Samurai99
Ответ Nike of FW
Вдумайтесь, у Реала бюджет зп в 3 (2,95) !! три !!! ТРИ !!! раза больше чем у Барсы. В 4,7 раз больше чем у Севильи . И в 25!!! раз больше чем у Алавеса.
Это не бюджет зп. Это максимум сколько можно потратить на зп
+11
-2
+9
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HellKeeper
Ответ Samurai99
Ну не настолько же разница в доходах меньше чем у Реала
У барсы на балансе куча старых контрактов и амортизации от купленных игроков.
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BARCA_10
Ответ Samurai99
Сейчас Барса тратит 404 миллионов не считая молодёжки и тренерского штаба. Придётся еще сокращать. Одно не могу понять, почему этот потолок сократили? Почему Барса не может тратить больше??? Тупо душат уже который сезон
потому что Барса продолжает находить выходы из ситуации) Снизили зарплатный фонд, тогда мы снизим потолок)
+10
-3
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Nike of FW
Вдумайтесь, у Реала бюджет зп в 3 (2,95) !! три !!! ТРИ !!! раза больше чем у Барсы. В 4,7 раз больше чем у Севильи . И в 25!!! раз больше чем у Алавеса.
+15
-8
+7
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Муслим Салаев
Ответ Nike of FW
Тебас за честную конкуренцию (смотрите не перепутайте).
это в зависимости от доходов клуба за определённый период, и влияет на возможность регистрировать контракты игроков
+8
-2
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Нефанатик
Ответ Samurai99
Сейчас Барса тратит 404 миллионов не считая молодёжки и тренерского штаба. Придётся еще сокращать. Одно не могу понять, почему этот потолок сократили? Почему Барса не может тратить больше??? Тупо душат уже который сезон
Потому что зарабатывает меньше
+13
-9
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Бускетс это позиция
почти треть от всего зарплатного фонда Ла Лиги способен тратить Реал, это сильно
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HellKeeper
Ответ Samurai99
Уже нет старых контрактов на балансе. Гризманн, Пике, Альба и т.д.
Я не буду утверждать про какой-то конкретный контракт и его влияние, но если игрок ушел это вообще не значит, что его прошлый контракт не влияет на потолок. И не забывайте, что есть игроки, которые уходят в аренду. Им зп не платится, но на потолок барсы они влияют.
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Антон Орехов
Ответ Andria Managadze
у реала 725 млн ну очень честная игра
Что вы ноете ,Месси до сих пор платит Барса и будет хз сколько ещё дет платить.Сами себе яму вырыли.
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AnMe
Отменяем контракт Хави значит)
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Andria Managadze
Ответ Samurai99
Сейчас Барса тратит 404 миллионов не считая молодёжки и тренерского штаба. Придётся еще сокращать. Одно не могу понять, почему этот потолок сократили? Почему Барса не может тратить больше??? Тупо душат уже который сезон
у реала 725 млн ну очень честная игра
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FNT
Ответ HellKeeper
Там действительно большой долг за стадион, но он растянут на 25 лет под низкий процент. Формально он есть.
Так при расчете лимита вроде учитывается только чистая задолженность, не? Про долг за стадион я в курсе, но мне казалось, что он за скобками.

Если брать стадионные долги, то вроде у Реала 850-900 млн, а у Барсы сильно больше 1 млрд, как я помню. У них только на ремонт Камп Ноу 1,6 млрд долга.
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HellKeeper
Ответ FNT
У Реала долг 47 миллионов евро, в июле отчет был. Вы в каком мире вообще живете?
Там действительно большой долг за стадион, но он растянут на 25 лет под низкий процент. Формально он есть.
+2
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Andrei
Ответ Andria Managadze
у реала 725 млн ну очень честная игра
Один клуб зарабатывает и имеет 725. Второй распродает активы, чтобы купить хоть что-то здесь и сейчас, потому и огромный минус. Причем тут честность? Раньше активы приносили деньги Барселоне, теперь будут приносить людям, которые их выкупили.
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Samurai99
Ответ Нефанатик
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Пруфы есть или как всегда пердеж ?
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Andria Managadze
Ответ Антон Орехов
Что вы ноете ,Месси до сих пор платит Барса и будет хз сколько ещё дет платить.Сами себе яму вырыли.
я не ною это все из за нелепых трат после продажи Неймара
+2
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