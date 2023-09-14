Зарплатный лимит «Барсы» снизился до 270 млн евро – на 378,79 млн меньше, чем в феврале. У «Реала» самый высокий потолок в Ла Лиге – 727,45 млн

Стали известны новые лимиты затрат клубов Ла Лиги.

Потолок зарплат, или лимит затрат на спортивный состав в – это максимальная сумма, которую команда может потратить на заработную плату игрокам, главному тренеру, его помощнику и физиотерапевту. Также в этот лимит входят расходы на академию.

Самый высокий лимит установлен для «Реала» – 727,45 млн евро (в феврале 2023 года было 683,46, лимит увеличился на 43,99 млн), следом « » – 296,36 млн (минус 19,46 млн). Замыкает тройку « » с лимитом в 270,03 млн (648,83 млн в феврале, минус 378,79 млн по сравнению с прошлым периодом.)

Больше 100 млн лимиты у «Севильи» (168,72 млн), « » (143,92 млн), « » (124,75) и «Атлетика» (100,06 млн).

Наименьший лимит у «Алавеса» – 31,28 млн.

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