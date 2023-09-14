Уткин о словах Карпина про отъезд в Европу: «Конституция РФ гарантирует право свободно передвигаться и возвращаться в Россию. Какое на хрен предательство?»

Теги Ростов Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Светлана Журова Валерий Карпин Государственная дума Владимир Алексеевич Пономарев Политика брань Султан Хамзаев Футбол

Василий Уткин поддержал Валерия Карпина из-за обвинений тренера в предательстве.

Главный тренер сборной России и «Ростова» обратился к российским футболистам: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет». После этого на него обрушилась критика.

«Я удивился тому, какое количество отзывов это вызвало.

Выживший из ума, как и многие на самом деле – ну, это бывает, ему 83 года – ветеран Владимир Пономарев из ЦСКА, кстати говоря, основной игрок сборной СССР 1966 года, той сборной, которая добилась наивысшего результата в истории нашей страны, как бы она ни называлась, – та сборная играла в полуфинале чемпионат мира, и больше она этого никогда не делала; так вот Владимир Пономарев, которого мы все много лет считали самым адекватным из всех ветеранов. Ветеранам же скучно, они не востребованы и, как правило, бывают злы. Вот Тихонов биатлонист – мне кажется, он в своей шапке даже летом ходит.

И вот этот самый Владимир Пономарев, замечательный дядька, который мне лично когда-то объяснил одну простую вещь: сборная СССР некогда считалась чемпионом мира по товарищеским матчам. Так говорили, было такое выражение. А почему? Да потому что были международные матчи, и платили премиальные в валюте, и это был эквивалент тех денег, за которые любой футболист сборной в клубе горбатился примерно месяц.

Вы можете все это переводить в деньги, в честь флага и слова гимна... В общем, нужна очень понятная мотивация. Это такое прямолинейное действие, и если ты не понимаешь ее сразу, то все у тебя более или менее валится из рук.

И вот Владимир Пономарев, ну очень пожилой человек, сказал глупость – назвал Карпина предателем родины. Как можно им быть, когда родина Пономарева, моя и Карпина, перестала существовать?

Ну ладно Пономарев. А вот Светлана Журова буквально недавно, еще 30 лет не прошло, была олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте, выиграла свою золоту медаль героически. И вот проходит время, и она почему-то говорит, а чего бы нам не сыграть С КНДР, что нам мешает? Да просто смысла это не имеет, Светлана. Давайте еще с КНДР устроим встречу по фигурному катанию – кого, как и на что это будет мотивировать, кого вдохновит?

Я к Карпину отношусь с большой симпатией. Он ведь уехал и добился успеха, вернулся, обогащенный большим опытом, и вот уже который год он работает в России. Ну вот как, спрашивается, можно рассматривать слова Карпина как призыв к массовому бегству из страны? Словно военнообязанных.

Да, если есть возможность, надо уезжать. Потому что любой в детстве мечтал попасть сперва в команду мастеров, потом в любимую команду. Все мечтают играть на более и более высоком уровне. Но сейчас наша страна не дает своим футболистам такой возможности. И не только футболистам. Что же делать, ложится и помирать?

Все это я говорю не для того, чтобы обидеть депутата Госдумы Журову или депутата Султана Хамзаева (сказал про слова Карпина: «Глупость и чушь, TikTok-философия. Он знает, как советский спорт удачно развивался в условиях тотальной изоляции» – Sports.ru) – он вообще говорит на все темы, я бы сказал, что это такая хорошая, отлаженная говорильная машина.

Я ведь сейчас на самом деле ссылаюсь на конституцию страны. Статья 27 Конституции РФ гарантирует каждому человеку право свободно передвигаться, выбирать место пребывания, жительства и выезжать из страны. Российским гражданам также гарантируется право беспрепятственно возвращаться в Россию. Это конституция! Какое на хрен предательство?» – сказал блогер и журналист.

Карпина назвали предателем родины и обвинили в... TikTok-философии. Но с тренером согласился Мостовой!

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

99 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihel
Конституция - пережиток смутных 90-ых
Сейчас всё по понятиям
+92
-10
+82
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Вася выдал Базищу. Ещё и так развернуто. Респект!
+66
-7
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Про Тихонова и шапку - прям в точку! Он, наверное, в ней спит, и под мехом там еще одна шапочка, из фольги
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Политов
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Мельников
Уткин в очередной раз прав. Тот, кто против свободы перемещения, выступает против конституционных основ. Внезапненько, да, но в этом случае не страшно - не наказывают.
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RikkiQuaresma
Ответ Рома Политов
Комментарий скрыт
Там по другому действуют. Не меняют конституцию, а решают свои сложные вопросы, которые не получается протащить через конгресс, через президентские указы. Например, когда Трамп своим указом практически запретил выезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сирии. Где в конституции и билле о правах это было? Потом Байден этот указ отменил. Обходить основной закон в угоду своим политических интересам могут везде.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spashef1989
Уаассся красаучик
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ majestic1980
Вася выдал Базищу. Ещё и так развернуто. Респект!
Ага !
Теперь к финансовым злоупотреблениям в Сборной и Ростове Карпину ещё и связь с троцкистом Уткиным добавят !
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Саид Амирханов
Василий респект!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Н.Ф.
Карпин про Европу ничего такого не говорил
и сказал он про отъезд не из России, а из РПЛ.
Может он имел в виду "лучшую лигу мира"?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Ответ OldRedWhite
Ага ! Теперь к финансовым злоупотреблениям в Сборной и Ростове Карпину ещё и связь с троцкистом Уткиным добавят !
ну хоть не половую
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данзан Басаев
Речь Васи Уткина в виде статьи или просто высказывание, это всегда песня, начинаешь читать, и слова текут так плавно. Не важно о хорошем он, о плохом, ни один спортивный журналист в нашей стране и близко не может так емко и качественно писать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Ответ Рома Политов
Комментарий удален модератором
как выяснилось, это касается любых договоренностей вообще по всей планете
+15
-12
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Ответ Ебздрогыч
Про Тихонова и шапку - прям в точку! Он, наверное, в ней спит, и под мехом там еще одна шапочка, из фольги
Это шапка силы.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Ответ mean machine/
Свободно передвигаться, но без машины, телефона и шампуня, ага
Приведи хоть один пример с 10 сентября, когда у россиян на границе ЕС конфисковывали смартфоны, ноуты, шампуни?!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Ответ Marcus-light
Комментарий скрыт
он наверно ещё и комменты тут пишет
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Geronimo Good
Браво Василий!
Так их подколодных думских змей и выживающих из ума дедов.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kostya Yaskevich
Ответ СИ
Комментарий скрыт
Вы это сейчас из БТРа пишете ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HRYNDEL
Слушайте что все до Валеры докапывались что он сказал он всё правильно сказал!! А вот про то что Федун в Европу вальнуль со своей экспертницей никто не слышал??? И походу на совсем , уже месяц как !
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Назмутдинов
Ответ Рома Политов
Комментарий скрыт
ну не может,но ерунду делать от этого не перестанут
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Черный Дворник
Ответ sergspartak
Можно развиваться и тут. Вон Малком играл тут, был на голову выше других, но при этом все равно играл все сильнее и сильнее. Промес также и ничем он сильнее не стал съездив в Европу. Также и наши игроки могут развиваться, было бы желание. Какие возможности страна наша не дает? поля отличные, иди и играй.
Мотивация, ну неоткуда ее взять...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петроград
Ответ RikkiQuaresma
Там по другому действуют. Не меняют конституцию, а решают свои сложные вопросы, которые не получается протащить через конгресс, через президентские указы. Например, когда Трамп своим указом практически запретил выезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сирии. Где в конституции и билле о правах это было? Потом Байден этот указ отменил. Обходить основной закон в угоду своим политических интересам могут везде.
А потом окружной суд в каком-то штате признал этот указ недействительным и отменил.
Не могу представить, что бы у нас произошло нечто подобное.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N W
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Вопрос предательства не всегда юридический, а чаще этический.
Считать игру в европе предательством - маразм, как с юридической, так и с этической точки зрения
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4 shizzle ma nizzle
Ответ Mihel
Конституция - пережиток смутных 90-ых Сейчас всё по понятиям
паханат
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Вася, не каркай. А то опять изменят.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий