На Савина завели уголовное дело о дискредитации армии из-за интервью Собчак. Максимальное наказание – 5 лет тюрьмы

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия происшествия высшая лига Кипр Политика Ксения Собчак Р-Спорт Красава Футбол

Евгений Савин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии РФ.

Ранее стало известно, что бывшего футболиста и основателя клуба «Красава» проверяют на дискредитацию российской армии. Поводом для проверки стало интервью Евгения Савина Ксении Собчак, опубликованное 24 апреля.

По версии экспертно-криминалистического центра при МВД, Савин публично дискредитировал Вооруженные силы РФ в этом интервью.

«В интервью Собчак экс-футболист негативно высказывался о российской армии, осуждал ее действия. Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ», – сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Для Савина это уже второе обвинение за дискредитацию. 17 февраля Тверской районный суд оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Аналогичное деяние в течение года грозит уже возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), максимальная санкция которой – лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что после интервью Савина Собчак депутат Госдумы Роман Терюшков заявил: «Тявкает на нашего президента, на страну, обливает грязью. Написали письмо, надеемся, его осудят уголовно».

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247 комментариев

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Dronetz02
Зато у нас свобода слова, а на Западе проклятом ее нет. Не перепутайте
+314
-32
+282
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damondiamond
почему нельзя осуждать действия армии?
+244
-32
+212
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ksn 1979
Ответ damondiamond
почему нельзя осуждать действия армии?
Потому что Родина это ж.... а Президента.
+226
-22
+204
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antineutrino
Ответ almagrosp
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Ассандж в больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы, Савин высказался против действий армии России. совершенно одно и то же, согласен
+189
-20
+169
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ZjzoRe
если армия страны опасается футбольного блогера, то с ней что-то не так
+136
-16
+120
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Красный чай
Все мы знаем кто на самом деле её дискредитирует
+114
-9
+105
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WhatZ
Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий удален пользователем
А сможешь привести хоть один пример американского гражданина, которого посадили в США за негативные высказывания о действиях их армии?
+90
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+78
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maks44
Когда-нибудь это будет равносильно ордену.
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Влад Безруков
Очень смешно смотреть на уголовки людям, которые уехали в другие страны
Создают видимость работы, а толку никакого
Почему Шойгу до сих пор без уголовки за дискредитацию армии?
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Antuash
Уголовное дело за дискредитацию армии сейчас как метка о порядочности и человечности того, в отношении кого оно возбуждено
+76
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mnogokotin3
в чем он не прав?
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brig_Mercury
Ответ damondiamond
почему нельзя осуждать действия армии?
Они себя в пантеон Славы с Жуковым, Рокоссовским, Малиновским и др. уже включили. А героев не осуждают. Если что, это не мой домысл, а сравнение от Соловьева В. Р.
+53
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Макс С
Ответ nikitosdaipoltos
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Зато Человек с большой буквы!
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petr0f
стало быть нынче незазорно выражать восторг в отношении бомбежек, разноусобицы между некогда братскими народами, смертей тысяч человек. о времена, о нравы
+29
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Pelerin
Вот негодник! Сразу видно, что резко и необдуманно выражал свои убеждения. Нет бы поучиться тактичности и взвешенности высказываний у Соловьёва, Скабеевой )))
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nike_3250
Красава!
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VictorVallecano
Никто не дискредитирует армию рф так, как она сама.
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ksn 1979
Ответ Direct free kick
Комментарий удален модератором
Русофобия существует только в РФ.
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Vadim Medvedev
Ответ GermanGaleche
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у баскетболиста Ирвинга и писательницы Роулинг всё прекрасно - они процветающие миллионеры (Роулинг вообще миллиардер), государственные органы не имеют к ним никаких претензий
+18
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antineutrino
Ответ Пикачу82
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даже не знаю, может быть смотрит новости? там говорят, что свойна идёт, Россия в прошлом году напала на Украину, слышали может
+16
-1
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damondiamond
Ответ Пикачу82
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почему вы осуждаете назначение Черчесова в Спартак? вы же не разбираетесь в тренерстве
+16
-1
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Пугливый Кот
Никогда Савин не нравился.гопнический контент для периферийных малолеток. Поэтому просто не смотрю. Но вот эта охота на ведьм-за гранью. Соловьев и Ко уже на пожизненное наговорили,но им можно,да? Мерзко все это.
+19
-5
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Cristiano Ronaldo
Ответ Красный чай
Все мы знаем кто на самом деле её дискредитирует
Уже и КНДР в пропагандистских СМИ, прекрасная и здравомыслящая страна с грамотным лидером 🤡
+11
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Тулуп
Ответ almagrosp
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не сравнивайте человека, разглошающего гостайну, с человеком, который высказывает своё мнение. Другой вопрос, что мнение это не нравиться государству
+10
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Красный чай
Ответ Cristiano Ronaldo
Уже и КНДР в пропагандистских СМИ, прекрасная и здравомыслящая страна с грамотным лидером 🤡
После "хороших ребят" талибов даже не удивительно
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