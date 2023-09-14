На Савина завели уголовное дело о дискредитации армии из-за интервью Собчак. Максимальное наказание – 5 лет тюрьмы

Евгений Савин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии РФ.

Ранее стало известно, что бывшего футболиста и основателя клуба « » проверяют на дискредитацию российской армии. Поводом для проверки стало интервью Евгения Савина Ксении Собчак, опубликованное 24 апреля.

По версии экспертно-криминалистического центра при МВД, Савин публично дискредитировал Вооруженные силы РФ в этом интервью.

«В интервью Собчак экс-футболист негативно высказывался о российской армии, осуждал ее действия. Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ», – сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Для Савина это уже второе обвинение за дискредитацию. 17 февраля Тверской районный суд оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Аналогичное деяние в течение года грозит уже возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), максимальная санкция которой – лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что после интервью Савина Собчак депутат Госдумы Роман Терюшков заявил: «Тявкает на нашего президента, на страну, обливает грязью. Написали письмо, надеемся, его осудят уголовно».

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