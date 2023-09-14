Месси, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Хвича, Райс – среди кандидатов на приз игроку года The Best от ФИФА
ФИФА назвала претендентов на премию The Best лучшему игроку 2023 года.
В число претендентов на награду от ФИФА включены 12 футболистов.
В список попали Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган ( «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Деклан Райс («Вест Хэм» / «Арсенал»), Марцело Брозович («Интер» / «Аль-Наср»).
При составлении списка учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. таким образом, достижения на ЧМ-2022 не учитываются при выборе победителя.
Последним обладателем награды The Best стал Лионель Месси.
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P.S. и надеюсь, что Родри войдёт в топ 3 ( Месси и Мбаппе не должны находиться в топ 3, они уже были в этом топе благодаря перформанса на ЧМ)