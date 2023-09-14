Месси, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Хвича, Райс – среди кандидатов на приз игроку года The Best от ФИФА

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ФИФА назвала претендентов на премию The Best лучшему игроку 2023 года.

В число претендентов на награду от ФИФА включены 12 футболистов.

В список попали Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган ( «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Деклан Райс («Вест Хэм» / «Арсенал»), Марцело Брозович («Интер» / «Аль-Наср»).

При составлении списка учитывалось выступление игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. таким образом, достижения на ЧМ-2022 не учитываются при выборе победителя.

Последним обладателем награды The Best стал Лионель Месси.

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33 комментария

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Отец Абду
Ну, в этом году должен взять Холанд или КДБ, а Месси взял в прошлом году за победу на ЧМ... Так будет справедливо

P.S. и надеюсь, что Родри войдёт в топ 3 ( Месси и Мбаппе не должны находиться в топ 3, они уже были в этом топе благодаря перформанса на ЧМ)
+19
-3
+16
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TravenS
Ответ Рэд Уайт
уже же вручали зе бест
Каждый год так делают, вот ведь неугомонные
+6
-1
+5
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wshnmn
тут без вариантов Эрлинг
+7
-4
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Tornado S
Ответ Александр Александрович
Комментарий удален модератором
возьми мм
+1
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Однажды в Космосе
а почему нет истеричка ботексной 7?????
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Uragan Boy
главное что феномен Месси получит золотой мяч!
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AnMe
Ответ No Comment
Даже не обсуждается это Лео Месси.
Это за 2023 год :/ Месси вручили уже полгода назад
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jordy
Ответ No Comment
Даже не обсуждается это Лео Месси.
Лео Месси, за 6-ю по силе лигу в Европе и МЛС, не обсуждается.
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vuliy
Ответ No Comment
Даже не обсуждается это Лео Месси.
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Александр Александрович
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Даже не обсуждается это Лео Месси.
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VuNePonimaete
что в этом списке делает Хвича, Деклан Райс и Брозович?
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Hardi
Вообще я за Райса, но если выбирать между Месси и Эрлингом, то должен взять Эрлинг.
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этот приз так себе, вот золотой мяч 8й по счету получит чемпион мира Месси
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Очевидное невероятное
а где игрочишки реала?
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S. A.
Райс из-за ЛК, походу
+2
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Ман Сити
РОдри
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-2
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OldCityFan
Ну The Best точно должен быть у игроков Сити
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