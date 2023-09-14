Леонардо Бонуччи: «В «Юве» меня унизили. Я был готов стать пятым-шестым вариантом, но мне сказали, что мое присутствие будет мешать росту команды»

Леонардо Бонуччи считает, что в «Ювентусе» его унизили.

«Я читал и слышал неправду со стороны «Ювентуса» и тренера. Неправда, что в октябре и феврале мне сообщили о намерении прервать отношения в конце сезона. Напротив, в конце мая я согласился быть пятым-шестым вариантом в обороне.

Я что-то подозревал, читал об этом в газетах. Но 13 июля [спортивный директор] Джунтоли и [его помощник] Манна пришли ко мне домой и сообщили, что я больше не буду в составе «Ювентуса», что мое присутствие на поле будет мешать росту команды.

Это было унижение, которое я испытал после 500 с лишним матчей в составе «Юве». Я оценил поддержку многих игроков, в том числе и нынешних, из «Юве» и других клубов. Все они поддержали меня в связи с неуважительным поведением клуба», – сказал защитник, перешедший в «Унион».

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