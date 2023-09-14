Леонардо Бонуччи: «В «Юве» меня унизили. Я был готов стать пятым-шестым вариантом, но мне сказали, что мое присутствие будет мешать росту команды»

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус бундеслига Германия серия А Италия Унион Берлин Кристиано Джунтоли Футбол

Леонардо Бонуччи считает, что в «Ювентусе» его унизили.

«Я читал и слышал неправду со стороны «Ювентуса» и тренера. Неправда, что в октябре и феврале мне сообщили о намерении прервать отношения в конце сезона. Напротив, в конце мая я согласился быть пятым-шестым вариантом в обороне.

Я что-то подозревал, читал об этом в газетах. Но 13 июля [спортивный директор] Джунтоли и [его помощник] Манна пришли ко мне домой и сообщили, что я больше не буду в составе «Ювентуса», что мое присутствие на поле будет мешать росту команды.

Это было унижение, которое я испытал после 500 с лишним матчей в составе «Юве». Я оценил поддержку многих игроков, в том числе и нынешних, из «Юве» и других клубов. Все они поддержали меня в связи с неуважительным поведением клуба», – сказал защитник, перешедший в «Унион».

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29 комментариев

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Тухель
Меня интересует только одно, он согласен был быть 5-6 ЦЗ с такой же зарплатой как у юниоров? Там в пол млн Евро в год например.
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red hikkikomori
Все правильно сделали в Юве
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Эмиль Шайдуллин
К нему лично пришли сообщить о таком решении, не в ватсапе написали или письмо отправили – но Бонуччи все равно недоволен. Почему? Он думает, что какой-то особенный?

Про шестого защитника вообще бред! Какой спортивный директор согласится держать ненужного игрока с зарплатой под 7 млн евро? Короче говоря, отвратительно поступает именно Лео, а не клуб. Фу!
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Kubinec_
Ответ Тухель
Меня интересует только одно, он согласен был быть 5-6 ЦЗ с такой же зарплатой как у юниоров? Там в пол млн Евро в год например.
легко строить из себя легенду клуба не играя и на огромной зп
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Kubinec_
не забудь при первой возможности перед фанатской трибуной покривляться
+9
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z3yjyzh29x
Лучше пусть вспомнит свое годовалое капитанство в милане.
Унизил сам себя
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Тиджани Бабангида
Иногда приходит время.Не лучше-ли уйти самому, чем согласиться на пятый-шестой выбор ?
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SuperStarrrr
т.е. предлагают быть пятым или шестым выбором - это не унижение?
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Роман
Джунтоли гений,
А как с Погба провернул?! остальным клубам на заметку!
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Никита Никулин
Капитан Милана Бонуччи: ну да, ну да
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Eziiko
Ответ VERBLYUD
Может он хотел уйти после Евро-2024? А теперь из-за клуба его могут и в сборную не вызывать.
Так наоборот лучше,будет чаще играть,а 6 защитников в сборную не берут,если ты не знал
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Сергей
А ты не унижал Юве когда носил капитанскую повязку Милана?
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Эдуард Храпач
Ответ VERBLYUD
Один из самых позорных клубов наряду с ПСЖ, МЮ и Челси!
в чём то соглашусь, но не забывай и Реал. он первый в этом списке!
или ты сам Бланкос?:))))
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Денис Ширинов
Сам себя унизил, когда в Милан перешел
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Dzmitry Lavysh
"ты приходишь ко мне домой без уважения..." цитаты великих итальянцев
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Алексей Гусев
Ответ Эдуард Храпач
ни на 500 тыс, но на полтора ляма он бы наверняка согласился. может и на лям. зато был бы человек выигравший почти всё, в команде!
если б ему это не предлагали еще...
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Эдуард Храпач
Ответ SuperStarrrr
т.е. предлагают быть пятым или шестым выбором - это не унижение?
по другому. согласится на такое это ли не жертва ради майки, это ли не любовь к клубу
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SuperStarrrr
Ответ Эдуард Храпач
по другому. согласится на такое это ли не жертва ради майки, это ли не любовь к клубу
он мог и в майке Милана походить..
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Ksandvankneshas
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Ksandvankneshas
Ответ Eziiko
Так наоборот лучше,будет чаще играть,а 6 защитников в сборную не берут,если ты не знал
Почему не берут: Магвайра вот взяли
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VERBLYUD
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Эдуард Храпач
Ответ Эдуард Храпач
всё правильно говорит Бон! а вы ВСЕ, кто не хочет осознать цифру ПЯТЬСОТ МАТЧЕЙ В ФУТБОЛКЕ, вы все стадо, которое куда повели туда оно и пошло. из за таких "интеллектуально развитых лисностей" как вы, технология цветных революций и существует! потому что это так легко, на вас повлиять
да, давайте, минусуйте!!! стадо
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Эдуард Храпач
Ответ Роман
Джунтоли гений, А как с Погба провернул?! остальным клубам на заметку!
я аплодирую как он избавился от Погдуры...но положа руку на сердце, это грязная игра!
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