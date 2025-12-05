Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»

Батраков: «Локомотив» везде хорошо встречают, кроме Питера.

Полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков рассказал, как встречают красно-зеленых на стадионах РПЛ.

— Если бы у вас было 24 часа, когда исполняются любые желания, что бы загадали?

— С утра — дома побыть, а вечером — в Лиге чемпионов поиграть.

— Какой стадион или город — самый атмосферный?

— Везде хорошо встречают, кроме Питера, наверное, ха-ха. Везде гостеприимно и приятно играть.

— Ощущаете разницу между трибунами на матчах Кубка России и РПЛ?

— Не знаю, как можно футболистам говорить про Fan ID. Ощущается разница между матчем со «Спартаком» в Кубке и «Оренбургом» в два часа дня. Даже когда мы проигрываем, меня подстегивают заряды, кричалки. Люди приходят, в такой холод поддерживают. Безумно приятно, хочется радовать болельщиков, — сказал Батраков.