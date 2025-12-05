Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»

Мор: Баринов выкручивает руки «Локо», чтобы выбить повышенный контракт.

Эдуард Мор высказался об истекающем контракте капитана «Локомотива » Дмитрия Баринова .

«Учитывая, что информация о трансфере в ЦСКА пока еще неофициальная, я вполне допускаю, что Баринов может остаться в «Локомотиве». Просто сейчас с его стороны самое время, чтобы выкрутить руки руководству клуба и выбить себе повышенный контракт. Я думаю, этим он и занимается. И в принципе у него должно это получиться.

Джеррард в «Ливерпуле» и Терри в «Челси» тоже выкручивали руки боссам своих клубов, пока не получали те финансовые условия, которые они хотели. И тоже угрожали уходом в клубы-конкуренты. И я совершенно не осуждаю такие приемы.

Допускаю, что в карьере Баринова это последняя возможность подписать большой контракт – и он его заслуживает: играет здорово, какой суперский гол забил в ворота «Ростова».

Если он знает, что в клубе есть футболисты, которые зарабатывают больше, чем он, то почему он должен зарабатывать меньше? Тем более нет такого, что он пытается отнять у «РЖД » последние деньги», — сказал бывший защитник «Спартака».