  Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
36

Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»

Мор: Баринов выкручивает руки «Локо», чтобы выбить повышенный контракт.

Эдуард Мор высказался об истекающем контракте капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Учитывая, что информация о трансфере в ЦСКА пока еще неофициальная, я вполне допускаю, что Баринов может остаться в «Локомотиве». Просто сейчас с его стороны самое время, чтобы выкрутить руки руководству клуба и выбить себе повышенный контракт. Я думаю, этим он и занимается. И в принципе у него должно это получиться.

Джеррард в «Ливерпуле» и Терри в «Челси» тоже выкручивали руки боссам своих клубов, пока не получали те финансовые условия, которые они хотели. И тоже угрожали уходом в клубы-конкуренты. И я совершенно не осуждаю такие приемы. 

Допускаю, что в карьере Баринова это последняя возможность подписать большой контракт – и он его заслуживает: играет здорово, какой суперский гол забил в ворота «Ростова». 

Если он знает, что в клубе есть футболисты, которые зарабатывают больше, чем он, то почему он должен зарабатывать меньше? Тем более нет такого, что он пытается отнять у «РЖД» последние деньги», — сказал бывший защитник «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoДмитрий Баринов
РЖД
возможные трансферы
logoЛокомотив
деньги
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoЭдуард Мор
