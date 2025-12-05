Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости

  • Спортс
1. 51-я ракетка мира Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство – российская теннисистка будет представлять Австрию.

2. Андрей Талалаев дисквалифицирован на 3 матча РПЛ после удаления в игре со «Спартаком»: тренер «Балтики» получил красную за неприличный жест. Полузащитник «Локомотива» Баринов оштрафован на 100 тысяч рублей за нецензурные оскорбления болельщиков «Спартака» после матча в Кубке.

3. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Вест Хэмом» (1:1) в матче 14-го тура АПЛ. Команда Аморима занимает 8-е место в чемпионате Англии, у нее 1 победа в 5 последних матчах.

4. В Fonbet КХЛ «Авангард» обыграл «Сочи» (5:2), «Локомотив» победил «Амур» (3:0), «Адмирал» уступил СКА (1:3).

5. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» (4:2), Панарин набрал 1+1 и достиг отметки 900 очков в регулярках, Гавриков забил 6-й гол в сезоне (повторил личный рекорд). «Питтсбург» одолел «Тампу» (4:3), Малкин набрал 2+1 с победным голом на 58-й минуте, Кучеров – 1+1 (а гол на 60-й минуте не засчитали из-за паса рукой). Все результаты дня – здесь

6. НБА. 44+10 от Ривза помогли «Лейкерс» одолеть «Торонто» в гостях (Леброн пожертвовал серией из 1297 игр с 10+ очками, отдав передачу Хатимуре для победного броска), 35 очков и решающий блок-шот Макси помогли «Филадельфии» справиться с «Голден Стэйт» (99:98) и другие результаты.

7. «Лацио» выбил «Милан» из Кубка Италии благодаря голу Дзакканьи – 1:0. В другом матче 1/8 финала «Болонья» прошла «Парму» (2:1).

8. Финал Гран-при по фигурному катанию. Кагияма лидирует после короткой программы у мужчин, Сато – 2-й, Малинин – 3-й. Миура и Кихара выиграли короткую программу в соревнованиях пар, Конти и Мачии – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и. Чок и Бейтс выиграли ритм-танец, Фурнье-Бодри и Сизерон – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и.

9. Коростелев выиграл коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени, Устюгов – 175-й. У женщин победила Пеклецова.

Тем временем тренер Сорин сообщил, что дисквалификация Большунова завершится 7 декабря: «Мы будем заявлять Бакурова на воскресную гонку, все ограничения для Большунова будут тоже сняты».

10. Кубок Содружества по биатлону. Латыпов победил в спринте у мужчин, Смольская выиграла у женщин.

11. «Спартак» анонсирован дерби с «Динамо» роликом, в котором фанат бело-голубых с маяком на футболке не может распознать трофеи, цвета футболок и радуется победе в Первой лиге.

12. Трент пропустит около двух месяцев. У защитника «Реала» травма четырехглавой мышцы левого бедра.

13. Дмитрий Губерниев заявил, что белорусские биатлонисты могли начать процедуру возвращения на международные старты, но планируют возвращаться только с россиянами.

14. «Реал» завершает отчет для ФИФА о «деле Негрейры» и «понесенном ущербе от судейства в течение более 20 лет». Досье будет подкреплено видеоматериалами и документами.

15. «Бавария» запретила сотрудникам использовать ChatGPT для рабочих задач. Клуб начал применять собственную ИИ-платформу.

Цитаты дня.

Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро. Не планирую баллотироваться в 3-й раз»

Черчесов о Fan ID на других видах спорта: «Налоги меняются? Но вы же их платите. Раз государство решило это делать… Нам же не должны все объяснять»

Третьяк о 80-летии российского хоккея: «Вот бы приехал «Вашингтон» с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю»

Фернандо Алонсо: «Чемпионом становился не лучший пилот сезона последние 19 лет. Этот год будет 20-м»

Самуэльссон о допуске российских лыжников: «Это очень странно. Мне сложно представить, что нейтральные российские спортсмены вообще есть»

Футболистка сборной России Куропаткина о КНДР: «Почти на всех зданиях – портреты правителей страны. Люди стройные, в диетологах не нуждаются. У мужчин примерно одинаковый дресс-код»

Дмитрий Васильев: «Большунов и другие ребята, которые были на митингах, в том числе в «Лужниках», отстаивали там свои права. Это не попадает ни под какую политику»

Плющенко про слова Ирины Костылевой о том, что она «выкрала» дочь: «Что за чай или не чай пьет мама, что несет такой бред?»

Кто выиграет ЧМ-2026?24044 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
