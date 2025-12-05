Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости

1. 51-я ракетка мира Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство – российская теннисистка будет представлять Австрию .

2. Андрей Талалаев дисквалифицирован на 3 матча РПЛ после удаления в игре со «Спартаком»: тренер «Балтики» получил красную за неприличный жест. Полузащитник «Локомотива» Баринов оштрафован на 100 тысяч рублей за нецензурные оскорбления болельщиков «Спартака» после матча в Кубке.

3. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Вест Хэмом» (1:1) в матче 14-го тура АПЛ. Команда Аморима занимает 8-е место в чемпионате Англии, у нее 1 победа в 5 последних матчах.

4. В Fonbet КХЛ «Авангард» обыграл «Сочи» (5:2), «Локомотив» победил «Амур» (3:0), «Адмирал» уступил СКА (1:3).

5. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» (4:2), Панарин набрал 1+1 и достиг отметки 900 очков в регулярках, Гавриков забил 6-й гол в сезоне (повторил личный рекорд). «Питтсбург» одолел «Тампу» (4:3), Малкин набрал 2+1 с победным голом на 58-й минуте, Кучеров – 1+1 (а гол на 60-й минуте не засчитали из-за паса рукой). Все результаты дня – здесь .

6. НБА. 44+10 от Ривза помогли «Лейкерс» одолеть «Торонто» в гостях (Леброн пожертвовал серией из 1297 игр с 10+ очками , отдав передачу Хатимуре для победного броска), 35 очков и решающий блок-шот Макси помогли «Филадельфии» справиться с «Голден Стэйт» (99:98) и другие результаты .

7. «Лацио» выбил «Милан» из Кубка Италии благодаря голу Дзакканьи – 1:0. В другом матче 1/8 финала «Болонья» прошла «Парму» (2:1).

8. Финал Гран-при по фигурному катанию. Кагияма лидирует после короткой программы у мужчин, Сато – 2-й, Малинин – 3-й. Миура и Кихара выиграли короткую программу в соревнованиях пар, Конти и Мачии – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и. Чок и Бейтс выиграли ритм-танец, Фурнье-Бодри и Сизерон – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и.

9. Коростелев выиграл коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Тюмени, Устюгов – 175-й. У женщин победила Пеклецова.

Тем временем тренер Сорин сообщил, что дисквалификация Большунова завершится 7 декабря: «Мы будем заявлять Бакурова на воскресную гонку, все ограничения для Большунова будут тоже сняты».

10. Кубок Содружества по биатлону. Латыпов победил в спринте у мужчин, Смольская выиграла у женщин.

11. «Спартак» анонсирован дерби с «Динамо» роликом, в котором фанат бело-голубых с маяком на футболке не может распознать трофеи, цвета футболок и радуется победе в Первой лиге.

12. Трент пропустит около двух месяцев. У защитника «Реала» травма четырехглавой мышцы левого бедра.

13. Дмитрий Губерниев заявил , что белорусские биатлонисты могли начать процедуру возвращения на международные старты, но планируют возвращаться только с россиянами.

14. «Реал» завершает отчет для ФИФА о «деле Негрейры» и «понесенном ущербе от судейства в течение более 20 лет». Досье будет подкреплено видеоматериалами и документами.

15. «Бавария» запретила сотрудникам использовать ChatGPT для рабочих задач. Клуб начал применять собственную ИИ-платформу.

Цитаты дня.

Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро . Не планирую баллотироваться в 3-й раз»

Черчесов о Fan ID на других видах спорта: «Налоги меняются? Но вы же их платите. Раз государство решило это делать… Нам же не должны все объяснять »

Третьяк о 80-летии российского хоккея: «Вот бы приехал «Вашингтон» с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю»

Фернандо Алонсо: «Чемпионом становился не лучший пилот сезона последние 19 лет. Этот год будет 20-м»

Самуэльссон о допуске российских лыжников: «Это очень странно. Мне сложно представить, что нейтральные российские спортсмены вообще есть »

Футболистка сборной России Куропаткина о КНДР: «Почти на всех зданиях – портреты правителей страны . Люди стройные, в диетологах не нуждаются. У мужчин примерно одинаковый дресс-код»

Дмитрий Васильев: «Большунов и другие ребята, которые были на митингах, в том числе в «Лужниках», отстаивали там свои права. Это не попадает ни под какую политику »

Плющенко про слова Ирины Костылевой о том, что она «выкрала» дочь: «Что за чай или не чай пьет мама, что несет такой бред?»