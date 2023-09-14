Слуцкий оштрафован на 100 000 рублей и отстранен от футбола на год условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста
Леонид Слуцкий подвергся наказанию за оскорбление в адрес сотрудника СМИ.
Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, участвующий совместно с Дзюбой в ряде шоу, заявил: «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».
Слова Слуцкого 14 сентября были рассмотрены на заседании комитета РФС по этике.
«В связи с допущенными членом комитета сборных команд РФС Леонидом Слуцким нарушениями ст. 8 регламента РФС по этике в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Леониду Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно», – сказано в публикации на сайте РФС.
Главная проблема Леонида Слуцкого
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Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение члена комитета сборных команд РФС Леонида Слуцкого в выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике
Слуцкий член комитета сборных команд РФС, поэтому это и рассматривалось в РФС