Слуцкий оштрафован на 100 000 рублей и отстранен от футбола на год условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу дисквалификации РФС происшествия Комитет по этике деньги Футбол

Леонид Слуцкий подвергся наказанию за оскорбление в адрес сотрудника СМИ.

Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, участвующий совместно с Дзюбой в ряде шоу, заявил: «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

Слова Слуцкого 14 сентября были рассмотрены на заседании комитета РФС по этике.

«В связи с допущенными членом комитета сборных команд РФС Леонидом Слуцким нарушениями ст. 8 регламента РФС по этике в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Леониду Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно», – сказано в публикации на сайте РФС.

Главная проблема Леонида Слуцкого

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48 комментариев

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Ебздрогыч
По уровню идиотских решений с комитетом по этике может конкурировать только дума
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madaev
Так он же и есть малолетний дебил, бан ниочем
+67
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pav11k
Станция конечная
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Ярик01
Ответ madaev
Так он же и есть малолетний дебил, бан ниочем
Слуцкий не малолетний.
+38
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Ярик01
Ответ V_J_I_K
Как РФС может оштрафовать человека, не связанного никакими отношениями с этой организацией, да ещё и за поступок не на футболе или рядом с ним?!))
Совсем сложно текст решения прочитать?

Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение члена комитета сборных команд РФС Леонида Слуцкого в выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике

Слуцкий член комитета сборных команд РФС, поэтому это и рассматривалось в РФС
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Kosty Kosty
ну если он дебил,при чем тут Слуцкий
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V_J_I_K
Как РФС может оштрафовать человека, не связанного никакими отношениями с этой организацией, да ещё и за поступок не на футболе или рядом с ним?!))
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Islam Gasanov
Ответ Назар Игорь
Я сам частенько ругаю Спортс, но надо отдать должное этому сайту, кажется последнее место где позволительно выражать негативное мнение о политике нашего руководства страны. Пока....
Вот именно что разрешается только негативно высказываться,а позитив в сторону России тут не приветствуется
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Максим Яблонский
Ну, то есть по сути никакого наказания с учетом того, что он сам себя отстранил от футбола своей последней работой в Рубине.
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Jenya Zyazin
Ну что сказать - Де***ы
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Maturmalai
Но при этом возмущаются травлей какого-то Рубиалеса
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Ярик01
Ответ Ебздрогыч
Помнится, когда этот клоунский комитет в прошлый раз пытался оштрафовать Слуцкого, то не смог его найти. Сейчас тоже не найдут?
Что его штрафовать, в этом же здании зарплату за комитет сборных получает.
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unreality
Так он и так самоустранился. Как тренер он закончился абсолютно
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Three Days Grace
А если я оскорблю этого журналистика, меня тоже оштрафуют? Мы с Лео сейчас одинаково далеки от рфс, в принципе
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Егор Добрый
это говорит только о том,что теперь каждый бездарный спортивный журналист может что хочет,то и творить.
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Тюменский медвежонок
Ответ madaev
Так он же и есть малолетний дебил, бан ниочем
а что так жестко про Слуцкого? могли просто сказать "бегемот"
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psa.1207
Какой же маразм. Ну так нельзя, #####!
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Назар Игорь
Так он вроде давно к футболу никакого отношения не имеет.
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Андрей Балабаев
Надо быть осторожнее, а то и за комменты на спортсе могут оштрафовать и запретить на год условно смотреть российский чемпионат
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Алешка Терминатор
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Толстый Лёня находится на таком этапе своей карьеры, что ему пофиг не только условное отстранение от футбола, но и реальное. Лучше бы в наказание ему телефон засунули.
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sidelnikovpp@gmail.com
«Умом Россию не понять…..»
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a1ber1
Ответ Филипп Петров
100к заплатит
с какой радости если он сейчас с РФС не связан никак??
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Олег Местный
Ответ Ярик01
Совсем сложно текст решения прочитать? Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение члена комитета сборных команд РФС Леонида Слуцкого в выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике Слуцкий член комитета сборных команд РФС, поэтому это и рассматривалось в РФС
чего ж они со своей этикой на шоу из с дзюбиньо не нагрянут?)
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fussballer
Так он с футболом и не связан сейчас.
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Антоша Спирин
Короче, ясно. 19 летних дебилов трогать нииизя. Эээтот не разрешил. Будем трогать 20 летних дебилов.
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