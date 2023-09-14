Слуцкий оштрафован на 100 000 рублей и отстранен от футбола на год условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста

Леонид Слуцкий подвергся наказанию за оскорбление в адрес сотрудника СМИ.

Ранее форвард « » на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, участвующий совместно с Дзюбой в ряде шоу, заявил: «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

Слова Слуцкого 14 сентября были рассмотрены на заседании комитета РФС по этике.

«В связи с допущенными членом комитета сборных команд РФС Леонидом Слуцким нарушениями ст. 8 регламента РФС по этике в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Леониду Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно», – сказано в публикации на сайте РФС.

Главная проблема Леонида Слуцкого

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