Гвардиола, Хави, Спаллетти, Индзаги и Постекоглу – претенденты на приз The Best лучшему тренеру года
ФИФА назвала претендентов на приз The Best лучшему тренеру года.
На награду претендуют Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Эндж Постекоглу («Селтик» / «Тоттенхэм»), Лучано Спаллетти («Наполи») и Хави («Барселона»).
При составлении списка учитывались достижения в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.
С сегодняшнего дня болельщики могут проголосовать за лучшего тренера и футболиста на сайте ФИФА.
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