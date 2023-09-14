Гвардиола, Хави, Спаллетти, Индзаги и Постекоглу – претенденты на приз The Best лучшему тренеру года

Теги Интер Лучано Спаллетти Селтик Симоне Индзаги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави серия А Италия Ла Лига рейтинги ФИФА Наполи Тоттенхэм Пеп Гвардиола Эндж Постекоглу The Best Футбол

ФИФА назвала претендентов на приз The Best лучшему тренеру года.

На награду претендуют Пеп ГвардиолаМанчестер Сити»), Симоне ИндзагиИнтер»), Эндж Постекоглу («Селтик» / «Тоттенхэм»), Лучано Спаллетти («Наполи») и Хави («Барселона»).

При составлении списка учитывались достижения в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.

С сегодняшнего дня болельщики могут проголосовать за лучшего тренера и футболиста на сайте ФИФА.

Месси, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Хвича, Райс – среди кандидатов на приз игроку года The Best от ФИФА

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldCityFan
Здесь без вариантов 100% Пеп Гвардиола
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Постекоглу? За шотландский требл?
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ Cruel Snake
Хави??? Вы что угораете там?! За что?
за выход в 1/16 ЛЕ
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Хави??? Вы что угораете там?! За что?
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fona
Как сюда Чави то залетел, комиссия не смотрела игры ЛЧ и ЛЕ?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Однозначно Пеп.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Давно за чемпионство в Шотландии и 4-е место в группе ЛЧ номинируют на лучшего тренера?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VuNePonimaete
Ответ Бене Гессерит
За то, что унизил анчелотти
это в последнем официальном матче то?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бене Гессерит
Ответ Cruel Snake
Хави??? Вы что угораете там?! За что?
За то, что унизил анчелотти
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muni Klar
Хави лучший тренер??? за что? за то что опередил САМОГО Реала Мадрида в чемпионате? и все? это тот же случай когда Бальде считают чуть ли не лучшим защитником в мире. как это работает? давайте справедливо оценивать, Лучший тут Пеп конечно же, хоть я и не люблю Сити
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ BAGRAM-1989
Скалони, Гвардиола, Спалетти.
Скалони каким боком? С 19 декабря считается, в прошлый раз получил уже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нурбол
Ответ Cruel Snake
Хави??? Вы что угораете там?! За что?
кет кайагым жеми
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бене Гессерит
Ответ OldCityFan
Здесь без вариантов 100% Пеп Гвардиола
Так-то варианты есть, и даже не один, судя по новости. Читал текст?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FNT
Ответ Marcus-light
Постекоглу? За шотландский требл?
Хави с одним домашним титулом и полным крахом в Европе тоже смешно смотрится.
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Comment
ну все на 100% знают что это Гвардиола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Потёмкин Степан
А КАК ЖЕ СКАЛОНИ?? 😱😱😱
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антоша Спирин
Хм... Какой может быть выбор... Пеп творит. С 2009 - го - ясно, что он лучший тренер современности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karl0709
Фанатки Мадридского Реала 😁😁😁 в истерике от Хави,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Награду должен получить тренер "Интера". Флоридского.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Кокоев
Тут как говорится,без вариантов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nike of FW
тут никакой интриги нет, только если не вмешаются фанаты Тейлор Свифт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игровой канал Вулкан
С какого перепугу тут оказался Хави🤣 Этот физрук сначала из группы ЛЧ должен выйти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SpilightTwarkle
Разве тут есть варианты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эксперт Спортс
А где Мостовой?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий