Гвардиола, Хави, Спаллетти, Индзаги и Постекоглу – претенденты на приз The Best лучшему тренеру года

ФИФА назвала претендентов на приз The Best лучшему тренеру года.

На награду претендуют (« »), (« »), («Селтик» / «Тоттенхэм»), Лучано Спаллетти («Наполи») и Хави («Барселона»).

При составлении списка учитывались достижения в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.

С сегодняшнего дня болельщики могут проголосовать за лучшего тренера и футболиста на сайте ФИФА.

Месси, Холанд, Мбаппе, де Брюйне, Хвича, Райс – среди кандидатов на приз игроку года The Best от ФИФА

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