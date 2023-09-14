Федерация футбола Косово пожаловалась в УЕФА и готовит иск в CAS из-за скандала с баннером «Косово – это Сербия» и кричалок на матче с Румынией

Теги УЕФА происшествия болельщики сборная Румынии по футболу сборная Косово по футболу CAS квалификация Евро-2024 Федерация футбола Косово Политика Футбол

Федерация футбола Косово осудила политическую акцию фанатов на матче с Румынией.

Матч отбора Евро-2024 между Румынией и Косово (2:0) был прерван на 50 минут из-за акции румынской группировки Unite Sub Tricolor. Фанаты вывесили на трибунах стадиона баннер «Косово – это Сербия» и скандировали кричалку с такими словами. Также был вывешен баннер с надписью: «Бессарабия – это Румыния».

«Федерация футбола Косово решительно осуждает инцидент, произошедший по вине болельщиков сборной Румынии во время отборочного матча Евро-2024 в Бухаресте.

Болельщики сборной Румынии очернили этот матч языком ненависти, нанеся ущерб имиджу своей сборной такими выражениями и неспортивным поведением.

На это незамедлительно отреагировала на месте Федерация футбола Косово, потребовав приостановить игру до тех пор, пока во время матча не будут сняты транспаранты и не прекратятся лозунги на языке ненависти.

Эта просьба была одобрена делегатом матча, и до тех пор, пока не были сняты все баннеры и не прекращены ненавистнические призывы, матч не возобновился.

После этого инцидента делегату УЕФА было предложено зафиксировать все нарушения, повлекшие за собой предупреждения Федерации футбола Румынии, а также было предложено, чтобы все нарушения рассматривались соответствующими органами УЕФА.

Федерация футбола Косово также обратилась к Дисциплинарной комиссии УЕФА с просьбой принять адекватные меры по поводу националистических выкриков, баннеров и разжигания ненависти болельщиками сборной Румынии.

Подобные инциденты не должны повторяться. Футбол лишь строит мосты между нами, он не должен их разрушать. Мы еще раз благодарим всех, кто осудил инцидент и поддержал футбол.

Несмотря на это, Федерация футбола Косово обсудила и собрала заявления и материалы, которыми дополняется наше дело о наказании за это происшествие, с просьбой о проверке всех событий специалистами для принятия соответствующих решений.

Президент Федерации также призвал компетентные органы разобраться в других эпизодах, упомянув случай в матче со Швейцарией с неназначением пенальти, а также эпизод с возможным пенальти против Румынии и возможной красной карточкой.

В связи с этим Федерация футбола Косово в рамках юридических процедур подготовит необходимые комментарии и подаст иск в УЕФА, а также в Спортивный арбитражный суд (CAS)», – говорится в заявлении на сайте Федерации футбола Косово.

Из-за «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч Румынии с Косово прервали на 50 минут. Гремит скандал
 

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36 комментариев

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Roman
Пацаны, там Кузяев в голосовании за лучший гол месяца тысячу голосов проигрывает первому месту. Надо помочь Далеру, пехота ВГИКа уже выдвинулась. Извините за офтоп
+42
-3
+39
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tolstiy
так румыны их не считают отдельным государством....
+23
-1
+22
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Антимосковский
как там наказали швейцарских албанцев или украинцев с минифутбола?))) а тут, более чем уверен, сработают по повесточке и устроят показательную порку паре фанатов.
+22
-1
+21
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Rio de Janeiro
Ответ tolstiy
так румыны их не считают отдельным государством....
Никто из нормальных людей не считает этот новодел государством
+19
-1
+18
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Lindeman
А чё жаловаться то, Косово - это действительно же Сербия
+16
0
+16
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Товарищ Бразаускас
А за "Крiм це Украiна! " че не наказывают? то же самое соотношение. только Косово на самом деле Сербия, а Крым никакого отношения к Украине исторически не имеет.
+14
-2
+12
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Колено решфорда
Ответ Roman
Пацаны, там Кузяев в голосовании за лучший гол месяца тысячу голосов проигрывает первому месту. Надо помочь Далеру, пехота ВГИКа уже выдвинулась. Извините за офтоп
Хоть бы ссылку кинул
А ваще забавно, как всем спорцем угорали над арабами, голосующими за Салаха, а теперь вот это)
+12
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IceBear27
Ответ BillShen
А что они думали когда ехали в страну, которая считает, что Косово - Сербия? Ну как бы это позиция государства, на стадионе граждане этого государства - они выражают позицию.... Какой суд? Встречный иск не хотят - все же свобода слова и самовыражения как бы...
Позиция Косово - чья надо позиция. А «Косово - Сербия» это чья не надо позиция. Вот и всё)
+9
0
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BillShen
А что они думали когда ехали в страну, которая считает, что Косово - Сербия? Ну как бы это позиция государства, на стадионе граждане этого государства - они выражают позицию.... Какой суд? Встречный иск не хотят - все же свобода слова и самовыражения как бы...
+8
0
+8
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IceBear27
На флаги Азова с нацисткой символикой с матча Украина : Англия не хочет обратить внимание УЕФА?
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Russ Ivan
Бандитская марионетка, созданная США для унижения сербов, эталонная демократия...
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Пикачу82
Косово - Сербия! Они вообще играть нигде не должны как отдельное государство! Бандиты из УЕФА под давлением США устроили очередной произвол!
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Алар
Федерация Косово пишет доносы и ведет себя, как фасик!
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Adeen
Ответ IceBear27
На флаги Азова с нацисткой символикой с матча Украина : Англия не хочет обратить внимание УЕФА?
Пора бы уже привыкнуть, что это - не считается :]
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Пикачу82
Ответ Товарищ Бразаускас
А за "Крiм це Украiна! " че не наказывают? то же самое соотношение. только Косово на самом деле Сербия, а Крым никакого отношения к Украине исторически не имеет.
Украина исторически вообще не государство, юго-восток им вообще коммунисты подарили и это территория России!
+4
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Роман
Зачем федерация региона Сербии подаёт жалобу?
В чем фанаты были не правы?
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BillShen
Ответ IceBear27
Позиция Косово - чья надо позиция. А «Косово - Сербия» это чья не надо позиция. Вот и всё)
Двойные стандарты какие-то. Я бы на месте румын сначала попросил по хорошему не борзеть, а потом по плохому кинул бы встречный иск, подчеркнув что это официальная позиция государства.
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Товарищ Бразаускас
Ответ Пикачу82
Украина исторически вообще не государство, юго-восток им вообще коммунисты подарили и это территория России!
Я того же мнения. У меня в 2008 году была девчонка в Киеве, я к ней приехал, так ее батя за рюмкой чая мне прямым текстом говорил, что Крым (откуда он только что приехал) рвется в состав России, а по справедливости все Левобережье должно отойти русским. Ибо это русские земли. Хотя сам носитель укрофамилии и такой же физики, сейчас поди кричит "Слава Украине! "
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Archi_27
Вы уже международное признанное государство, не все ли равно кто там что кричит... Сами демонстрируете свою несостоятельность...
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Товарищ Бразаускас
Ответ аdidаs
Косово молодцы, смогли создать свою республику, и жить так, как они этого хотят
Крым молодцы, смогли жить так, как они хотят... А, это же другое!
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Angry Dad
Ответ Roman
Пацаны, там Кузяев в голосовании за лучший гол месяца тысячу голосов проигрывает первому месту. Надо помочь Далеру, пехота ВГИКа уже выдвинулась. Извините за офтоп
Готово!)
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rasso
А на кого в суд подадут? Они знают имена тех, кто держал этот баннер?
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goshforever
Дружбонародные албанцы из Кокосово расстроены в связи с тем, что румыны не захотели с ними мосты дружбы наводить. Еще и обыграли на поле. Какое коварство
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Артем Белый
А кто жаловаться будет если страны такой нет?
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Славный_малый
Ответ Roman
Вроде если будет ссылка, то модеры коммент снесут
Просто словами скажи, где? На оф сайте лиги 1?
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