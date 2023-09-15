Трансфер Велингтона в ЦСКА сорвался. Защитник провалил медосмотр

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу Чемпионат.com Велингтон Футбол

Трансфер Велингтона в ЦСКА сорвался в последний момент.

Ранее стало известно, что московский клуб близок к приобретению левого защитника «Сан-Паулу» за 8 миллионов долларов. 

Однако, как сообщает «Чемпионат», футболист провалил медосмотр в расположении ЦСКА. Трансфер не состоится. 

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39 комментариев

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Serge Vendino
Вот поэтому фото с Бабаевым и нужны
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Влад Безруков
Ну тогда это ТО - полный провал
Команда ослабла по сравнению с прошлым сезоном
Какие-то выводы в структуре клуба будут сделаны или продолжим терпеть это?
+19
-5
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Влад Безруков
И безумно интересно, как игрок мог провалить медосмотр, если недавно играл за сборную и клуб
Что же там могли найти у него?
+14
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Игорь Петров
Квинтэссенция трансферного окна ЦСКА. Всё тянули, тянули и вот итог
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Serge Vendino
Ответ RSI
Если он уже был в расположении ЦСКА, значит, был в Москве. Так он в ночи медосмотр провалил?
Медосмотр могут проводить клиники и в других странах, если имеют определенные лицензии и разрешения.
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Brennet
А как дышал, как дышал! Но трубочка показала превышение промилле.
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Кирилл
Ответ LaffyTaffy
Всегда не понимал этих медосмотров. Даже такую машину, как Криштиану вроде проверяли на медосмотрах. Вопрос: зачем?
Чтобы не оказалось каких-нибудь микротравм или разного рода проблем с кровью, которые могут помешать дальнейшей карьере в клубе.

Вон, ЦСКА уже отдавал 8 миллионов за Фукса - оказался жестким травматиком.
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Shuller18
Ответ Groznyi2024
Чего ноете то? Зенит одного лавочника Ду Кейроса купил и непонятного пока Эраковича. Всё. А потерял при этом лучшего игрока РПЛ и Кузяева.
Ду Кейрос, Эракович, Коваленко, Изидор, Фернандес. Никого не забыл? Любой из них нынешний ЦСКА бы усилил. Это при том, что у Зенита и так многолетняя и сыгранная команда с широкой обоймой и парочкой топ футболистов в отличие от ЦСКА.
Все конкуренты усилились, кроме нас. Это фиаско.
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serb2010
Ответ Groznyi2024
Чего ноете то? Зенит одного лавочника Ду Кейроса купил и непонятного пока Эраковича. Всё. А потерял при этом лучшего игрока РПЛ и Кузяева.
У Зенита там и так на 2 состава, давай не прибедняттся, но самое главное это сыгранность. Для рпл и кубка хватит, еврокубков нет все равно.
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Пинающий Достоинства
Плохой конь борозду не вспашет
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Биркарт фон Грелленорт
Провальное ТО.
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Кирилл
Ответ LaffyTaffy
так Фукс медосмотр же проходил. и в чем смысл медосмотра?
До этого не было Безуглова, который является одним из лучших спортивных врачей - думаю, что он и проводил удаленно данный осмотр.
При Фуксе же его не было, к сожалению.

Но это если тема про проваленный медосмотр все таки правда.
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LaffyTaffy
Ответ Кирилл
Чтобы не оказалось каких-нибудь микротравм или разного рода проблем с кровью, которые могут помешать дальнейшей карьере в клубе. Вон, ЦСКА уже отдавал 8 миллионов за Фукса - оказался жестким травматиком.
так Фукс медосмотр же проходил.
и в чем смысл медосмотра?
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Фут.Боль
Ответ Влад Безруков
И безумно интересно, как игрок мог провалить медосмотр, если недавно играл за сборную и клуб Что же там могли найти у него?
Туберкулёз.
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Shuller18
Ответ Влад Безруков
И безумно интересно, как игрок мог провалить медосмотр, если недавно играл за сборную и клуб Что же там могли найти у него?
Да это все фигня, очевидно же. Пишут, что ЦСКА банально не успел оформить трансфер до закрытия ТО, вот и придумал отмазку.
В данной ситуации мне больше всего жаль Федотова, с таким отношением он в праве послать клуб хоть завтра, без работы точно не останется. Потому что это попросту неприлично...
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БолельщикСоСтажем
Пятка болит у ****
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will21
Пхаххахаахха
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Дружная Тыковка
Брали бы, уже какой есть.... Все лучше, чем пустая скамейка.....
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Trash Talking
Оказывается, пухлый Фернандес был не так уж и плох
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Kvest78
Тогда получается зря Носкова в аренду отдали?
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Nik Yeremich
Андрюша Панков лучший инсайдер. Зачем вкидывать дезу если ты уже в курсе что всё неудачно...
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[ADO]
Да вообще по барабану
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Станислав Андреев
Зашибись(((
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Зелёный гопник
Диарея началась?😁
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Пашка Донофф
Вот те на. Сочувствую ЦСКА
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