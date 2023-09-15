Трансфер Велингтона в ЦСКА сорвался. Защитник провалил медосмотр

Трансфер Велингтона в ЦСКА сорвался в последний момент.

Ранее стало известно, что московский клуб близок к приобретению левого защитника « » за 8 миллионов долларов.

Однако, как сообщает «Чемпионат», футболист провалил медосмотр в расположении . Трансфер не состоится.

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