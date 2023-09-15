Трансфер Велингтона в ЦСКА сорвался. Защитник провалил медосмотр
Трансфер Велингтона в ЦСКА сорвался в последний момент.
Ранее стало известно, что московский клуб близок к приобретению левого защитника «Сан-Паулу» за 8 миллионов долларов.
Однако, как сообщает «Чемпионат», футболист провалил медосмотр в расположении ЦСКА. Трансфер не состоится.
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Команда ослабла по сравнению с прошлым сезоном
Какие-то выводы в структуре клуба будут сделаны или продолжим терпеть это?
Что же там могли найти у него?
Вон, ЦСКА уже отдавал 8 миллионов за Фукса - оказался жестким травматиком.
Все конкуренты усилились, кроме нас. Это фиаско.
При Фуксе же его не было, к сожалению.
Но это если тема про проваленный медосмотр все таки правда.
и в чем смысл медосмотра?
В данной ситуации мне больше всего жаль Федотова, с таким отношением он в праве послать клуб хоть завтра, без работы точно не останется. Потому что это попросту неприлично...