Ранджелович стал 5-м новичком «Рубина» за день. Экс-хавбек «Урала» подписал контракт на год

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Лазар Ранджелович Чемпионат.com Футбол

Лазар Ранджелович вернулся в чемпионат России.

Полузащитник, в прошлом сезоне выступавший за «Урал» на правах аренды, покинул «Олимпиакос» и заключил контракт с «Рубином». Соглашение рассчитано на год. Футболист взял 7-й номер.

По данным «Чемпионата», за 26-летнего серба казанцы заплатили свыше 1,5 млн евро.

За 18 игр в Мир РПЛ хавбек забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: rubin-kazan.ru

Ранджелович стал пятым новичком «Рубина» в последний день перед закрытием трансферного окна. Также были подписаны Урош Дрезгич, Валентин Вада, Егор Шамов и Никола Чумич.

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7 комментариев

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Serge Vendino
А ведь действительно 5 трансферов, как Слуцкий говорил.
+6
-1
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Ранальду с пивком
Ответ Ебздрогыч
Казанский Ноттингем Форест
Форест это скорее всего ,то что они купили
+3
0
+3
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Ебздрогыч
Казанский Ноттингем Форест
+3
-1
+2
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TheSportNik
Рубин собирает сборную с Балкан что ли?
5 игроков в последний день, а кто то увольнял Рахимова, даже чемодан уже ему подарили.
Забавляет, что у Урала нет даже 1,5 млн., чтоб выкупить трансфер Ранджеловича, но они идут в группе лидеров, а казанцы стоят в группе вылета, но денег хватает на новую команду.
0
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Александр Беляков
Ответ Serge Vendino
А ведь действительно 5 трансферов, как Слуцкий говорил.
Фабрицио Романо напрягся)
0
0
0
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san ra
Ответ TheSportNik
Рубин собирает сборную с Балкан что ли? 5 игроков в последний день, а кто то увольнял Рахимова, даже чемодан уже ему подарили. Забавляет, что у Урала нет даже 1,5 млн., чтоб выкупить трансфер Ранджеловича, но они идут в группе лидеров, а казанцы стоят в группе вылета, но денег хватает на новую команду.
А зачем за него платить когда он из всего сезона смог на уровне отыграть только треть?
0
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