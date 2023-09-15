Ранджелович стал 5-м новичком «Рубина» за день. Экс-хавбек «Урала» подписал контракт на год
Лазар Ранджелович вернулся в чемпионат России.
Полузащитник, в прошлом сезоне выступавший за «Урал» на правах аренды, покинул «Олимпиакос» и заключил контракт с «Рубином». Соглашение рассчитано на год. Футболист взял 7-й номер.
По данным «Чемпионата», за 26-летнего серба казанцы заплатили свыше 1,5 млн евро.
За 18 игр в Мир РПЛ хавбек забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: rubin-kazan.ru
Ранджелович стал пятым новичком «Рубина» в последний день перед закрытием трансферного окна. Также были подписаны Урош Дрезгич, Валентин Вада, Егор Шамов и Никола Чумич.
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5 игроков в последний день, а кто то увольнял Рахимова, даже чемодан уже ему подарили.
Забавляет, что у Урала нет даже 1,5 млн., чтоб выкупить трансфер Ранджеловича, но они идут в группе лидеров, а казанцы стоят в группе вылета, но денег хватает на новую команду.