Ранджелович стал 5-м новичком «Рубина» за день. Экс-хавбек «Урала» подписал контракт на год

Лазар Ранджелович вернулся в чемпионат России.

Полузащитник, в прошлом сезоне выступавший за «Урал» на правах аренды, покинул « » и заключил контракт с « ». Соглашение рассчитано на год. Футболист взял 7-й номер.

По данным «Чемпионата», за 26-летнего серба казанцы заплатили свыше 1,5 млн евро.

За 18 игр в Мир хавбек забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: rubin-kazan.ru

стал пятым новичком «Рубина» в последний день перед закрытием трансферного окна. Также были подписаны Урош Дрезгич, Валентин Вада, Егор Шамов и Никола Чумич.

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