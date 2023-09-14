Шнякин о штрафе и условном отстранении Слуцкого: «Перебор и будто показательная порка. Леонид делает наш футбол более интересным, человечным и заметным в медиапространстве»

Дмитрий Шнякин отреагировал на решение комитета РФС по этике по Леониду Слуцкому.

Напомним, бывший главный тренер сборной России был оштрафован на 100 000 рублей и условно отстранен от футбола на один год за оскорбительные слова в адрес журналиста.

«Испытываю смешанные чувства. С одной стороны, мне немного неуютно – оказался причастен к истории, так как находился рядом со Слуцким в том эфире. Признаюсь, по‑модераторски намеренно разогнал тему, чуть подлил бензинчику, чтоб растормошить эфир. Понимал, что Леонида Викторовича заведет тема с Дзюбой, скучной дискуссии не будет. Возможно, я немного пережал со спором.

С другой стороны, был честен: мне не понравилась ни реакция Дзюбы, который грозил отправить телефон в увлекательное путешествие, ни некоторые доводы Слуцкого (про то, что в Европе футболистов не снимают на парковках, например). Да и с определением «дебил» никак не соглашусь: вопрос журналиста о том, что думает Дзюба по поводу слов Шалимова, считаю вполне корректным, не гениальным, но вполне себе уместным.

Вот мне было интересно, как ответил бы Артем. И он, и Леонид Викторович играют в экстраоткровенность, самоиронию, вышли на совершенно другой контентный уровень в нашем футболе. Поэтому либо ответить журналисту, либо промолчать и сесть в машину – это не такая уж и трудность для них, как мне кажется.

Но есть и третья сторона. Совершенно несоразмерный поступку штраф! Вы можете как угодно относиться к Слуцкому, но человек старается менять наш футбол. Он точно делает его более интересным, человечным и заметным в медиапространстве. Развивает свое вполне серьезное шоу, где интервьюирует тренеров – и это тоже на пользу российскому футболу.

Я уж не говорю о проекте Слуцкого в Волгограде, где заброшена куча его собственных денег на благо детского футбола. И этого человека отстранить на год от футбола?! За слово «дебил»? Уважаемый комитет по этике, а вы в курсе, что и как говорят футболисты друг другу и судьям во время матчей? Может, постоите пару игр у бровки, послушаете? У этих бровок интершумные микрофоны стоят, реплики иногда в эфир попадают – чем не публичное высказывание? Так ведь и треть РПЛ можно при желании забанить.

И самое любопытное. А почему за высказывание в адрес журналиста, произнесенное не на условной «территории РФС», взыскание устраивает комитет по этике? Журналист не представляет РФС или РПЛ, Слуцкий тоже к этим организациям не причастен. Сам журналист пусть хоть в суд подает, но тренер без команды Слуцкий высказался в эфире «Коммент.шоу» – причем здесь штраф РФС?

Если уж на то пошло, Слуцкий вытащил команду, опекаемую РФС, на Евро‑2016. Можно и подружелюбнее с бывшим тренером сборной.

В общем, мне не понравились слова Дзюбы и Слуцкого, но отстранение от футбола на год и штраф в 100 тысяч рублей – это перебор и будто показательная порка, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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