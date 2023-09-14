Шнякин о штрафе и условном отстранении Слуцкого: «Перебор и будто показательная порка. Леонид делает наш футбол более интересным, человечным и заметным в медиапространстве»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия РФС Комитет по этике Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин отреагировал на решение комитета РФС по этике по Леониду Слуцкому.

Напомним, бывший главный тренер сборной России был оштрафован на 100 000 рублей и условно отстранен от футбола на один год за оскорбительные слова в адрес журналиста.

«Испытываю смешанные чувства. С одной стороны, мне немного неуютно – оказался причастен к истории, так как находился рядом со Слуцким в том эфире. Признаюсь, по‑модераторски намеренно разогнал тему, чуть подлил бензинчику, чтоб растормошить эфир. Понимал, что Леонида Викторовича заведет тема с Дзюбой, скучной дискуссии не будет. Возможно, я немного пережал со спором.

С другой стороны, был честен: мне не понравилась ни реакция Дзюбы, который грозил отправить телефон в увлекательное путешествие, ни некоторые доводы Слуцкого (про то, что в Европе футболистов не снимают на парковках, например). Да и с определением «дебил» никак не соглашусь: вопрос журналиста о том, что думает Дзюба по поводу слов Шалимова, считаю вполне корректным, не гениальным, но вполне себе уместным.

Вот мне было интересно, как ответил бы Артем. И он, и Леонид Викторович играют в экстраоткровенность, самоиронию, вышли на совершенно другой контентный уровень в нашем футболе. Поэтому либо ответить журналисту, либо промолчать и сесть в машину – это не такая уж и трудность для них, как мне кажется.

Но есть и третья сторона. Совершенно несоразмерный поступку штраф! Вы можете как угодно относиться к Слуцкому, но человек старается менять наш футбол. Он точно делает его более интересным, человечным и заметным в медиапространстве. Развивает свое вполне серьезное шоу, где интервьюирует тренеров – и это тоже на пользу российскому футболу.

Я уж не говорю о проекте Слуцкого в Волгограде, где заброшена куча его собственных денег на благо детского футбола. И этого человека отстранить на год от футбола?! За слово «дебил»? Уважаемый комитет по этике, а вы в курсе, что и как говорят футболисты друг другу и судьям во время матчей? Может, постоите пару игр у бровки, послушаете? У этих бровок интершумные микрофоны стоят, реплики иногда в эфир попадают – чем не публичное высказывание? Так ведь и треть РПЛ можно при желании забанить.

И самое любопытное. А почему за высказывание в адрес журналиста, произнесенное не на условной «территории РФС», взыскание устраивает комитет по этике? Журналист не представляет РФС или РПЛ, Слуцкий тоже к этим организациям не причастен. Сам журналист пусть хоть в суд подает, но тренер без команды Слуцкий высказался в эфире «Коммент.шоу» – причем здесь штраф РФС?

Если уж на то пошло, Слуцкий вытащил команду, опекаемую РФС, на Евро‑2016. Можно и подружелюбнее с бывшим тренером сборной.

В общем, мне не понравились слова Дзюбы и Слуцкого, но отстранение от футбола на год и штраф в 100 тысяч рублей – это перебор и будто показательная порка, – сказал комментатор «Матч ТВ». 

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6 комментариев

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Александр Александрович
Шнякин довольно неприятный тип : не очень умный , но очень энергичный , не очень искренний , но очень говорливый
+5
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Фут.Боль
Два стула в студию этому господину!
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PsichoEscape
Шнякин уже минусит здесь всех
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Ковид 07.10.52
Вслед за Геничем и этот вылез, далее Журавель и по списку...тьфу...
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