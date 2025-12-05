Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»

Корнеев: ЦСКА стоит продлить контракт с Челестини.

Игорь Корнеев высказался за продление контракта с тренером ЦСКА Фабио Челестини.

После 17 туров ЦСКА занимает в РПЛ 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

«Думаю, стоит продлить контракт. Я вижу со стороны, как он общается с командой. Как руководит. В команде хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Я чувствую тренера. Он амбициозный специалист.

Конечно, руководству ЦСКА виднее. Но мне со стороны кажется, что это будет правильное решение. Специалист стоящий. Умеет работать, умеет расположить к себе. Но видно, что это серьезный мужчина», — сказал бывший футболист ЦСКА.