Футболисты системы «Реала» задержаны по подозрению в распространении секс-видео.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial, Гражданская гвардия Испании арестовала троих игроков системы мадридского клуба. Двое из них выступают за «Кастилью», еще один – за «Реал Мадрид C». Последний является главным подозреваемым.

Расследование проводит полиция города Лас-Пальмас. Оно началось после заявления, поданного матерью несовершеннолетней девушки 6 сентября. Женщина утверждает, что один из подозреваемых записал видео сексуального характера с участием ее дочери, а затем распространил его.

Имена обвиняемых не разглашаются, но отмечается, что в скандале могут быть замешаны и другие футболисты, в том числе игроки основной команды.

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