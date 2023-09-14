3 игрока системы «Реала» арестованы по подозрению в распространении секс-видео с участием несовершеннолетней (El Confidencial)

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия Реал Мадрид Кастилья Реал Мадрид С Футбол

Футболисты системы «Реала» задержаны по подозрению в распространении секс-видео.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial, Гражданская гвардия Испании арестовала троих игроков системы мадридского клуба. Двое из них выступают за «Кастилью», еще один – за «Реал Мадрид C». Последний является главным подозреваемым.

Расследование проводит полиция города Лас-Пальмас. Оно началось после заявления, поданного матерью несовершеннолетней девушки 6 сентября. Женщина утверждает, что один из подозреваемых записал видео сексуального характера с участием ее дочери, а затем распространил его.

Имена обвиняемых не разглашаются, но отмечается, что в скандале могут быть замешаны и другие футболисты, в том числе игроки основной команды.

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103 комментария

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Бухгалтер2021
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Очередной рычаг Барселоны
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КвамеБраунович Русь
Ответ rigobersong
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Позорище, это 8:2 😅
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Ярик01
Бензема главный по видео в Реале, но раньше лишь карликов снимал
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-11
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Роман
Ответ Бухгалтер2021
Очередной рычаг Барселоны
Последователи культа Бензема, учатся у лучших в системе Реала
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КвамеБраунович Русь
Ответ Алексей Сагайдак
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О да, великая победа Атлетико в товарищеском матче! Конечно, это же сопоставимо с матчем лч.
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ФанатМодрича
Ответ rigobersong
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хватит воевать миру мир🤝
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Ruslan3132
"Имена обвиняемых не разглашаются, но отмечается, что в скандале могут быть замешаны и другие футболисты, в том числе игроки основной команды."

Главное, вот такой абзац не забыть накинуть, а то мало хайпа )))
+27
-6
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Алексей Ненахов
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
То ли дело Алвес пропитанный бчк
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King_X
Ответ КвамеБраунович Русь
Позорище, это 8:2 😅
Видимо, это видео с игрой Барсы и распространяли😂😂
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КристинаИнстаграммовна
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Меня очень сильно удивляет одна вещь, любая новость про Реал, Ригоберка первая прилетает на ветку, это надо же иметь такую реакцию
Да ты тоже не айс, в любой новости про Барсу, ты тоже тут как тут!
+17
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Пинающий Достоинства
8:2 с Баварией по блютуз?
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ddddan 2
дело Бенза живёт
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Barbambia
Новость про мадридских школьников, а гореболелы в топы выводят коменты про Барсу.
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Арсений Чернобаев
Ответ MESSIya
Не все добавили. В статье еще есть интересное. Задержаны трое игроков молодёжной академии «Реала», однако те же источники предполагают, что в деле могут быть ещё несколько игроков, в том числе из основной команды.
учись читать, хотя ы вробщел читал статью? или п привычке не читаю решил клуб обвинить?
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Val Smith
К парням проявляли интерес оба Манчестерский клуба?
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Pablo Rodrigues
И снова рубрика "Как слить карьеру в одном из лучших клубов мира в унитаз"
Это ж какого уровня IQ должно быть, чтобы а) снять порн0 с несовершеннолетней б) хранить порн0 с несовершеннолетней в) шарить порн0 с несовершеннолетней.
И это ж не подростки, а считай уже взрослые игроки.
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Йети
Ответ Barbambia
Новость про мадридских школьников, а гореболелы в топы выводят коменты про Барсу.
Комплексы 🤷‍♀️
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Акыл Сатыбалдиев
Меня очень сильно удивляет одна вещь, любая новость про Реал, Ригоберка первая прилетает на ветку, это надо же иметь такую реакцию
+17
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Ярик01
Бензема главный по видео в Реале, но раньше лишь карликов снимал
Карвахаля?)
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войд
Ответ Raindrop Drop Top
Всех посадить, мчк в сегунду
Тоже жду дня,когда бчк за кабинетные трофеи отправят в сегунду)
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Tristan...
Ответ Barbambia
Новость про мадридских школьников, а гореболелы в топы выводят коменты про Барсу.
Типичные меренги. Искусственно создают фальшивую блестящую репутацию Реала... Вокруг все плохие, и только один Реал белый и пушистый... Такой вот франкистский манямирок... Жалко даже их...
+5
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КвамеБраунович Русь
Ответ gPk
А чего за обиженки на фанатах Реала? Почему они говорят о том, как другие команды разгромили Барселону, а не говорят о том как Реала их громил? Сказать нечего? Ну правильно. Смешные 2 разгрома в 21 веке , в то время как Барселона рояльку стабильно громит
Так, ага, а когда последний раз великая громитедьница всех выигрывала ЛЧ? Вроде там еще достижение, полуфинал ЛЕ? Великий трофей для великой команды
+6
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Даниил Коробицын
Ответ Бухгалтер2021
Очередной рычаг Барселоны
сколько ступеней в этой коробке передач?)
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Бене Гессерит
Ответ Сергей Лимонников
Толи дело Мбаппе, любящий пиписяндры
Неудивительно, что реал желает его к себе
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Фёдор Кузнецов
Ответ иц а мен
футбол ничего не потерял, все равно воспитанники этой позорнейшей академии выше сегунды c не пробиваются
4 экс игрока Кастильи в топ 10 бомбардиров. сезона
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