3 игрока системы «Реала» арестованы по подозрению в распространении секс-видео с участием несовершеннолетней (El Confidencial)
Футболисты системы «Реала» задержаны по подозрению в распространении секс-видео.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial, Гражданская гвардия Испании арестовала троих игроков системы мадридского клуба. Двое из них выступают за «Кастилью», еще один – за «Реал Мадрид C». Последний является главным подозреваемым.
Расследование проводит полиция города Лас-Пальмас. Оно началось после заявления, поданного матерью несовершеннолетней девушки 6 сентября. Женщина утверждает, что один из подозреваемых записал видео сексуального характера с участием ее дочери, а затем распространил его.
Имена обвиняемых не разглашаются, но отмечается, что в скандале могут быть замешаны и другие футболисты, в том числе игроки основной команды.
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Главное, вот такой абзац не забыть накинуть, а то мало хайпа )))
Это ж какого уровня IQ должно быть, чтобы а) снять порн0 с несовершеннолетней б) хранить порн0 с несовершеннолетней в) шарить порн0 с несовершеннолетней.
И это ж не подростки, а считай уже взрослые игроки.