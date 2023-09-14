Карпин считает, что российские игроки 90-х сильнее нынешних: «Но тогда в сборной были проблемы: не хотели возвращаться с Евро, письмо четырнадцати, проблемы с федерацией»

Валерий Карпин считает, что в 90-е российские футболисты были сильнее.

– Вы говорите, что нашим игрокам нужно уезжать в Европу, если есть такая возможность. В ваше время многие игроки как раз играли в Европе, но мы не помним выдающихся результатов.

– Когда не выходили на ЧМ или Евро?

– В 1998-м и 2000-м.

– Тогда в сборной постоянно были проблемы. В 1992-м не хотели возвращаться с Евро, в 1994-м – письмо четырнадцати, в 1996-м – проблемы с федерацией: премиальные, не премиальные, носки, трусы, какая-то хрень.

Были абсолютно другие проблемы.

– То есть игроки в 90-е были сильнее?

– Да, – сказал тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS