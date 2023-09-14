Карпин считает, что российские игроки 90-х сильнее нынешних: «Но тогда в сборной были проблемы: не хотели возвращаться с Евро, письмо четырнадцати, проблемы с федерацией»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин считает, что в 90-е российские футболисты были сильнее.

– Вы говорите, что нашим игрокам нужно уезжать в Европу, если есть такая возможность. В ваше время многие игроки как раз играли в Европе, но мы не помним выдающихся результатов. 

– Когда не выходили на ЧМ или Евро?

– В 1998-м и 2000-м.

– Тогда в сборной постоянно были проблемы. В 1992-м не хотели возвращаться с Евро, в 1994-м – письмо четырнадцати, в 1996-м – проблемы с федерацией: премиальные, не премиальные, носки, трусы, какая-то хрень.  

Были абсолютно другие проблемы.

– То есть игроки в 90-е были сильнее?

– Да, – сказал тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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56 комментариев

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КобеКириленко
А почему у хорватов таких проблем не было?. Почему румынские и болгарские футболисты не устраивали такого позора как письмо 14,хотя эти страны были ещё беднее России в 90-е. Почему югославы достойно играли на крупных турнирах во время бомбежек. Может быть,потому что для Шукера,Хаджи,Стоичкова играть за сборную было честью, а для поколения Карпина важнее были деньги,а не честь страны и флага. Тем забавнее слушать как все эти Шалимовы,Кирьяковы,Канчельскисы ругают современных футболистов,типо они не патриоты. Тоже самое касается хоккеистов из НХЛ того же поколения,которые не приезжали играть за сборную на ЧМ.
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Oleg Olegov
Ответ Vir_Cotto
Так почему не вышли на ЧМ-1998 и Евро-2000?
На ЧМ98 мегаматч с Кипром, потом Крондл в Софии, и Италия в стыках.
На ЧЕ00 приколы Бышовца и Филимонов.
Вот тогда вроде особых скандалов по поводу трусов и носков уже не было.
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Vir_Cotto
Ответ 6tspey7tb5
Никто точную причину не знает. По этому нельзя так прямо его осуждать.
Вот прям никто? Даже сам Валера?
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Кокич
А в 80-е сильнее, чем в 90-е.
+19
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Vir_Cotto
Так почему не вышли на ЧМ-1998 и Евро-2000?
+18
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angry horse
Валера , подписав письмо 14, является соучастником в травле Павла Федоровича Садырина, из-за которого у последнего начались серьезные проблемы со здоровьем ☝️
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Ебздрогыч
За подписание письма 14 Валере должно быть стыдно
+16
-9
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Vir_Cotto
Ответ Oleg Olegov
На ЧМ98 мегаматч с Кипром, потом Крондл в Софии, и Италия в стыках. На ЧЕ00 приколы Бышовца и Филимонов. Вот тогда вроде особых скандалов по поводу трусов и носков уже не было.
Но Валера-то говорит про 1992-1996 в ответе на вопрос о 1998-2000.
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Oleg Olegov
Ответ Кокич
А в 80-е сильнее, чем в 90-е.
Ну тут неизвестно, что из себя представляла бы отдельная сборная РСФСР в 80-е. С другой стороны, и в 90-е в сборной России было немало игроков из разных республик бывшего СССР.
Поэтому, возможно, вы и правы.
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ivanzhu90
Ну, т.е. «сильным» футболистам 90х помешали: «премиальные, не премиальные, носки, трусы, какая-то хрень».
Ну тогда это действительно сильные футболисты, футболисты Камеруна у которых постоянно проблемы с федрой, тоже наверное считают что выиграли бы ЧМ если бы не эти проблемы.

Вообще это синдром утенка у большинства, а единственный объективный показатель результаты команды, именно как сборной России в 2008 и 2018 гораздо выше результатов 90х, ну и о чем тогда говорить?
+8
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.ru
Валера, хрень это сейчас... отбери премиальные и сними с них трусы
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Иван Иванов
Там в большинстве своем группы были гораздо серьезнее чем в нынешее время.
Да и финальной части условных Египтов и СА не было.
Индивидуально спору нет на две головы выше.
Но вот командно да, было и много околофутбола.
Ту же сборную из 2018 думаю без вариантов раскатали бы.
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Spartakovec navsegda
Финальный турнир ЧМ - это вершина соревнований в футболе, куда попасть и сыграть мечтает каждый футболист. Что было в головах тех, кто решил именно перед этим важнейшим турниром заняться этими протестами? Не помню другой сборной с похожей ситуацией, глупость молодых игроков и переходный период из СССР в Россию, который взбаламутил сознание. Позднее Олег Саленко заявил, что письмо писалось под диктовку Анатолия Бышовца, т.е. сознание могли баламуть и более искушенные жизненным опытом товарищи.
Карпин, как раз, одумался. В итоге сыграл на двух ЧМ из двух, куда сборная России выходила в бытность его карьеры игрока. Ряд отказников так никогда и не узнали, что такое игра на ЧМ по футболу.
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Дима Зезуль
Ответ 6tspey7tb5
Никто точную причину не знает. По этому нельзя так прямо его осуждать.
Причина это деньги и все ее знают
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Полосатый Октобус*)
Ответ 6tspey7tb5
Никто точную причину не знает. По этому нельзя так прямо его осуждать.
Какая причина могла бы быть оправдательной?
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Павел Мельников
Ответ Vir_Cotto
Но Валера-то говорит про 1992-1996 в ответе на вопрос о 1998-2000.
Карпин, как и любой человек, может ошибаться. Это не оратор, не Цицерон, а тренер, и причины он назвал на ходу, которые смог вспомнить из предшествующих лет. В целом то поколение было сильнее, но не реализовало свой потенциал.
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qiqe
да я думаю на изи раскатали бы, сам карпуша которого многие считают хорошим футболистом был по уровню сравним с самедовым или быстровым
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moldfan
Ну чем сейчас, определенно. Не уверен, что вообще Сборная 2006-2012. Была очень хороша. Когда еще была конкуренция и появилось бабло. Погребняку нужно было сначала выбить из основы игрока сборной Турции Фатиха Текке, прежде чем стать лучшим бомбардиром Лиги Европы. Молодой Юра Жирков с Тамбова, сразу посадил на скамейку Олимпийского чемпиона, Осмару Ферейру. Анюков даже не дал шанса огромному количеству легионеров в Крыльях.

Потом пришло поколение лимитчиков и много бабла.
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aseke
Однозначно, тут даже говорить не о чем. Но самая сильная сборная на самом деле была у Лобановского в 86 и 88.
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Мудринич
Ответ Юрий Луговой
В 2008 очень повезло, плюс сильный тренер, и сыгранность. Да были таланты, но многие побежали в Европу и что показали потом, даже Мега звезда Аршавин быстро зачах. А 2018 я вообще не беру, 0:3 от Уругвая и случайно вымученная победа над Испанией которая осталась без тренера. Лучший и единственный матч был с хорватами. В 90х индивидуально были сильнее, просто не срослось с тренерами и со всеми остальным бардаком. Кстати можно сравнить с Украиной, которая в 90х тоже не выходила в финальную часть, но та команда на голову сильнее была чем в нулевых и нынешняя. В отборе на Евро 2000,Романцев уже после Бышовца собрал отличную сборную, но не много не повезло
Потому что к Бышовцу не ехали те, кого он хотел вызвать. С Зенита только зря выдернули тренера, когда мы шли на первом после первого круга.
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Юрий Луговой
Ответ ivanzhu90
Ну, т.е. «сильным» футболистам 90х помешали: «премиальные, не премиальные, носки, трусы, какая-то хрень». Ну тогда это действительно сильные футболисты, футболисты Камеруна у которых постоянно проблемы с федрой, тоже наверное считают что выиграли бы ЧМ если бы не эти проблемы. Вообще это синдром утенка у большинства, а единственный объективный показатель результаты команды, именно как сборной России в 2008 и 2018 гораздо выше результатов 90х, ну и о чем тогда говорить?
В 2008 очень повезло, плюс сильный тренер, и сыгранность. Да были таланты, но многие побежали в Европу и что показали потом, даже Мега звезда Аршавин быстро зачах. А 2018 я вообще не беру, 0:3 от Уругвая и случайно вымученная победа над Испанией которая осталась без тренера. Лучший и единственный матч был с хорватами. В 90х индивидуально были сильнее, просто не срослось с тренерами и со всеми остальным бардаком. Кстати можно сравнить с Украиной, которая в 90х тоже не выходила в финальную часть, но та команда на голову сильнее была чем в нулевых и нынешняя. В отборе на Евро 2000,Романцев уже после Бышовца собрал отличную сборную, но не много не повезло
+1
0
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СержМиранэн
вы сами все проср.... потенциал был огромный, не было самого необходимого - ума. делили - считали еще не заработанные деньги-призовые.
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Юрий Луговой
Ответ Мудринич
Потому что к Бышовцу не ехали те, кого он хотел вызвать. С Зенита только зря выдернули тренера, когда мы шли на первом после первого круга.
Это уже проблемы Бышовца
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Павел Мельников
А вот и ответ тем, кто упрекает Карпина в письме 14. Сам Карпин считает это проблемой.
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Mi}{AH
При этом какого-нибудь сколь значимого достижения сборная 90-х увы не показала, несмотря на действительно крутое в плане таланта поколение! Такое было странное время ...
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