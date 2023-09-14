Карпин считает, что российские игроки 90-х сильнее нынешних: «Но тогда в сборной были проблемы: не хотели возвращаться с Евро, письмо четырнадцати, проблемы с федерацией»
Валерий Карпин считает, что в 90-е российские футболисты были сильнее.
– Вы говорите, что нашим игрокам нужно уезжать в Европу, если есть такая возможность. В ваше время многие игроки как раз играли в Европе, но мы не помним выдающихся результатов.
– Когда не выходили на ЧМ или Евро?
– В 1998-м и 2000-м.
– Тогда в сборной постоянно были проблемы. В 1992-м не хотели возвращаться с Евро, в 1994-м – письмо четырнадцати, в 1996-м – проблемы с федерацией: премиальные, не премиальные, носки, трусы, какая-то хрень.
Были абсолютно другие проблемы.
– То есть игроки в 90-е были сильнее?
– Да, – сказал тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»
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Вот тогда вроде особых скандалов по поводу трусов и носков уже не было.
Поэтому, возможно, вы и правы.
Ну тогда это действительно сильные футболисты, футболисты Камеруна у которых постоянно проблемы с федрой, тоже наверное считают что выиграли бы ЧМ если бы не эти проблемы.
Вообще это синдром утенка у большинства, а единственный объективный показатель результаты команды, именно как сборной России в 2008 и 2018 гораздо выше результатов 90х, ну и о чем тогда говорить?
Да и финальной части условных Египтов и СА не было.
Индивидуально спору нет на две головы выше.
Но вот командно да, было и много околофутбола.
Ту же сборную из 2018 думаю без вариантов раскатали бы.
Карпин, как раз, одумался. В итоге сыграл на двух ЧМ из двух, куда сборная России выходила в бытность его карьеры игрока. Ряд отказников так никогда и не узнали, что такое игра на ЧМ по футболу.
Потом пришло поколение лимитчиков и много бабла.