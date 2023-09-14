«По мнению недополитиков, я все эти годы была недогражданкой Литвы». Фигуристка Дробязко выступила с заявлением по поводу возможного лишения гражданства

Маргарита Дробязко обратилась к членам комиссии по делам гражданства Литвы.

В июле МВД Литвы попросило президента страны лишить Дробязко гражданства. Причиной является участие 13-кратной чемпионки страны в ледовых шоу Татьяны Навки в России.

Ранее процедуру лишения фигуристки гражданства инициировал Сейм Литвы. Запрос о ней был направлен в департамент госбезопасности, однако там не сочли Дробязко «угрозой для страны».

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР выступала за Литву вместе с Повиласом Ванагасом – они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.

«Я, Маргарита Дробязко, обращаюсь с этим открытым заявлением как непосредственно к вам, так и ко всем моим согражданам-литовцам, которые следили за нашими с Повиласом спортивными и творческими достижениями и которым эти достижения совершенно безразличны.

Но я обращаюсь к вам, дорогие мои сограждане, так как верю, что в главном наши мысли и надежды совпадают – а совпадают они в желании видеть Литву свободной, просвещенной, развитой во всех отношениях страной, где исполняется закон и где ее гражданам гарантирована свобода иметь свою точку зрения и поступать согласно своей совести, уважая при этом всех тех, кто занимает иную позицию. <...>

Последние 17 лет мы с Повиласом заняты деятельностью, которая, как считаем, только укрепляет авторитет и престиж Литвы на мировом, пусть даже только спортивно-творческом поприще. Мы не раз доказали, что можем это делать неплохо.

С 2007 года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине. Как все эти 17 лет, так и сегодня наша деятельность не несла и не несет никаких политических манифестов. И мне непонятно, почему сегодня вдруг участие в сказке «Шахерезада» или «Спящая красавица» категории 0+ стало нести угрозу безопасности Литовской республике.

Профессионалы из службы безопасности Литвы дали свое заключение – эта моя деятельность ущерба Литве не наносит. Возможно, они одобряют эту деятельность, возможно, нет. Но в принятии решения они руководствовались фактами и профессионализмом, а не сиюминутными эмоциями.

Теперь очередь за комиссией по гражданству. И в связи с этим возникают несколько вопросов. Как юридических, так и эмоциональных. К юридическим относятся следующие.

Разве все литовские граждане не равны перед законом?! Если равны, то как тогда можно в танцевальной паре одного партнера наказывать, а второго нет. Разве можно лишать гражданства меня, не лишая гражданства Повиласа, моего мужа и бессменного партнера во всех выступлениях?

Разве я не полноценная гражданка Литвы? Разве я должна всю свою жизнь доказывать, что я честная гражданка, тогда как гражданин Литвы Повилас совершенно не обязан этого делать?

Неужели граждане Литвы делятся на категории и классы с разными обязанностями, касающимися их фундаментальных прав? Насколько это все соответствует конституции Литвы? Я надеюсь, что профессиональный и беспристрастный ответ на это будет получен от комиссии по гражданству.

Второй юридический вопрос. Насколько я понимаю, мне инкриминируется невыражение публично моей политической позиции. Но разве согласно конституции Литвы я не имею права не озвучивать свою позицию, если я не могу, не хочу или не готова это сделать? <...>

Никто не имеет права, ни морального, ни тем более юридического, заставлять меня занять радикальную, основанную на ненависти к оппоненту позицию или же заставлять каяться в том, что я делаю честно, профессионально и исключительно ради добра и мира в душах тех людей, с которыми соприкасаюсь.

По мнению политиков или, скорее всего, недополитиков, я, как оказывается, была недогражданкой все те годы, когда мы с Повиласом защищали честь Литвы на спортивных аренах, где ее флаг поднимался на самых престижных флагштоках и где гремевший под сводами залов гимн Литвы вызывал слезы гордости как у стоявшего всегда рядом со мной на пьедестале Повиласа, так и у других литовцев.

Лишив меня с Повиласом полученных за это орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей.

Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться.

Так мне говорит моя совесть, голосу которой я следовала и буду следовать в калейдоскопе триумфов и трагедий этой жизни, невзирая на развёрнутую новую охоту на ведьм, с которой, казалось бы, мы уже расстались навсегда», – написала Дробязко.

С полным текстом заявления фигуристки можно ознакомиться на ее странице в соцсети.

Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка