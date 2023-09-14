Депутат Миронов предложил расформировать ОКР: «Это структура без будущего. Нужны люди, готовые адекватно воспринимать новые реалии в спорте»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Сергей Миронов Политика Легкая атлетика

Политик Сергей Миронов предложил расформировать Олимпийский комитет России.

«Не первый год идет дискуссия о целесообразности участия российских спортсменов в соревнованиях под эгидой подвластных русофобам МОК и международных спортивных федераций.

Но Владимир Путин, мне кажется, накануне дал исчерпывающий ответ на все вопросы: эти структуры извратили идею олимпизма, и им на смену придут другие, неполитизированные объединения, которые их и похоронят.

Так и есть – свято место пусто не бывает. Тогда зачем, спрашивается, нам цепляться за призрачный шанс, чтобы вернуться в эту чумную «олимпийскую семейку»?»

Ясно, что ОКР в его нынешнем виде – структура без будущего. Ее нужно реформировать и обновлять, в том числе кадрово. Нужны люди, готовые адекватно воспринимать новые реалии в мировом спорте и новые перспективы для российских спортсменов.

К сожалению, действующие руководители ОКР пребывают в иллюзиях относительно МОК, хотя сами страдают от этой русофобской организации, которая их выдавливает из своих рядов.

Нужны ли такие унижения нашей стране и нашим спортсменам? Однозначно – нет. Кто хочет унижаться, пусть делает это в частном порядке», – сказал председатель партии «Справедливая Россия – За правду». 

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

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19 комментариев

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Павел Мельников
Миронов недавно реалии с кувалдой в руках адекватно воспринял, еще долго вспоминать будут.
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Savardus
Миронов то уже привык в частном порядке каждый день унижаться публично. Лишь бы начальству поглубже языком залезть
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haymaker
О, хоть у лужников можно будет припарковаться нормально
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Биомеханоид
Ответ Павел Мельников
Миронов недавно реалии с кувалдой в руках адекватно воспринял, еще долго вспоминать будут.
Тёр потом в твиттере, когда подгузники поменял и корвалола бутыль выпил
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Лжетрофеич
твоим "новым реалиям" отпущен не такой уж и долгий срок, позаботился бы лучше о тех скорых временах, когда вашу Госдуму расформируют. А членство в СР будет предполагать люстрацию и запрет на профессию
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Dizzod
переименовать в Спартакиадный Комитет России.
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Волька-ибн-Алёша
"политик"
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Ебздрогыч
Этому, по ходу, подаренная кувалда на голову упала
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Волька-ибн-Алёша
т.н.политик
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Savarona25
Пул новых "олимпийцев" уже вырисовывается: РФ, Беларусь, КНДР, Иран, пара-тройка стран Африки и Южной Америки. Достойные друзья-соперники.
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arisstopane
после похорон английского языка
похороны мок выглядят не так геополитично...
гойда!
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R Kukhov
Когда он уже из реалий пропадает куда-нибудь ?
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Tata777
где их взять? людей
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AVKU
Кого нужно распустить, так это депутатов. Стоят очень дорого, а смысла в существовании никакого. Заменить одним компьютером, и все дела.
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Манагер22
откуда столько примитивных уродов нашей стране? почему именно вот сейчас это все повылезало?
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