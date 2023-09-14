Депутат Миронов предложил расформировать ОКР: «Это структура без будущего. Нужны люди, готовые адекватно воспринимать новые реалии в спорте»

Политик Сергей Миронов предложил расформировать Олимпийский комитет России.

«Не первый год идет дискуссия о целесообразности участия российских спортсменов в соревнованиях под эгидой подвластных русофобам МОК и международных спортивных федераций.

Но Владимир Путин, мне кажется, накануне дал исчерпывающий ответ на все вопросы: эти структуры извратили идею олимпизма, и им на смену придут другие, неполитизированные объединения, которые их и похоронят.

Так и есть – свято место пусто не бывает. Тогда зачем, спрашивается, нам цепляться за призрачный шанс, чтобы вернуться в эту чумную «олимпийскую семейку»?»

Ясно, что ОКР в его нынешнем виде – структура без будущего. Ее нужно реформировать и обновлять, в том числе кадрово. Нужны люди, готовые адекватно воспринимать новые реалии в мировом спорте и новые перспективы для российских спортсменов.

К сожалению, действующие руководители ОКР пребывают в иллюзиях относительно МОК, хотя сами страдают от этой русофобской организации, которая их выдавливает из своих рядов.

Нужны ли такие унижения нашей стране и нашим спортсменам? Однозначно – нет. Кто хочет унижаться, пусть делает это в частном порядке», – сказал председатель партии «Справедливая Россия – За правду».

Путин разрешил ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Кто с ним не согласен, а кто резко передумал и уже согласен?

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит