«Зенит» выкупил Михайлова у «Пари НН» и отправил в аренду в «Оренбург»
«Зенит» выкупил своего воспитанника у «Пари НН» и отправил в «Оренбург».
«Зенит» подписал контракт с Ярославом Михайловым на 4 сезона с возможностью продления на еще один сезон. Игрок проведет текущий сезон в «Оренбурге».
Ранее сообщалось, что «Зенит» за 85 млн рублей выкупит Михайлова у «Пари НН» и отправит в аренду в «Оренбург» с опцией выкупа за 150 млн.
В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел 6 матчей в Мир РПЛ. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.
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Прохин, Терентьев, Кирш, Вахания, Столбов и Щетинин.
А в Оренбурге с учетом Михайлова их всего 4:
Хотулев, Капленко, Адамов и Михайлов.
Но кого волнуют такие мелочи, все четко знают где фарм, а где не фарм.
Там счет на десятки идет.
Но это наверное другое, в Европе то деньги считать умеют.
Прохин - https://www.sports.ru/football/1097742334-zenit-obyavil-o-perexode-proxina-v-rostov-zashhitnik-provedet-sleduyus.html
Терентьев - https://fc-zenit.ru/news/2020-10-15-denis-terentev-prodolzhit-kareru-v-rostove.htm
Кирш - https://www.sports.ru/football/1115463730-rostov-arendoval-u-zenita-18-letnego-zashhitnika-kirsha-do-koncza-sezo.html
Вахания - https://www.sports.ru/football/1115306457-vospitannik-zenita-vaxaniya-pereshel-v-rostov.html (как мы знаем по "разграблению Ростова" и трансферам Сочи, свободный агент тоже считается).
Столбов - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zenitsp/3169832.html
Щетинин - https://www.sports.ru/football/1099491583-zenit-otdal-rotoru-19-letnego-xavbeka-shhetinina-v-arendu-na-god.html