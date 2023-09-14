«Зенит» выкупил Михайлова у «Пари НН» и отправил в аренду в «Оренбург»

«Зенит» выкупил своего воспитанника у «Пари НН» и отправил в «Оренбург».

«Зенит» подписал контракт с на 4 сезона с возможностью продления на еще один сезон. Игрок проведет текущий сезон в « ».

Ранее сообщалось, что « » за 85 млн рублей выкупит Михайлова у « » и отправит в аренду в «Оренбург» с опцией выкупа за 150 млн.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел 6 матчей в Мир . Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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