«Зенит» выкупил Михайлова у «Пари НН» и отправил в аренду в «Оренбург»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Оренбург Пари НН Ярослав Михайлов Футбол

«Зенит» выкупил своего воспитанника у «Пари НН» и отправил в «Оренбург».

«Зенит» подписал контракт с Ярославом Михайловым на 4 сезона с возможностью продления на еще один сезон. Игрок проведет текущий сезон в «Оренбурге».

Ранее сообщалось, что «Зенит» за 85 млн рублей выкупит Михайлова у «Пари НН» и отправит в аренду в «Оренбург» с опцией выкупа за 150 млн.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел 6 матчей в Мир РПЛ. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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53 комментария

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schwein
Ответ damondiamond
они так всех в лиге могут купить и сдать в аренду
Для сведения, в Ростове прямо сейчас 6 Зенитовских воспитанников и бывших игроков, арендованных или выкупленных.
Прохин, Терентьев, Кирш, Вахания, Столбов и Щетинин.
А в Оренбурге с учетом Михайлова их всего 4:
Хотулев, Капленко, Адамов и Михайлов.
Но кого волнуют такие мелочи, все четко знают где фарм, а где не фарм.
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damondiamond
Ответ Александр Юринов
Причём здесь это. Он воспитанник академии Зенита и с ним заключили договор. Если покажет себя вернут, как Кузяева.
а причем здесь это?
+36
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Кирилл Демченко
Ответ bedLaM
погодите, погодите, Оренбург же самостоятельный клуб, а не фарм...
а как тут связан фарм? в Ростов тоже зенит отдал в аренду , это тоже фарм?!
+34
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+22
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damondiamond
они так всех в лиге могут купить и сдать в аренду
+38
-20
+18
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bedLaM
погодите, погодите, Оренбург же самостоятельный клуб, а не фарм...
+38
-21
+17
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fil_spb
Ответ damondiamond
они так всех в лиге могут купить и сдать в аренду
Не всех, а только тех своих воспитанников, которых продавали, включая в договор право обратного выкупа. Но это противоречит теории заговора, а все что противоречит теории заговора несущественно. Как говорится, если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов.
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+9
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космонавт на дереве
Грамотно работает Зенит, усиливает свой фарм и ослабляет его конкурента
+8
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Александр Юринов
Ответ damondiamond
они так всех в лиге могут купить и сдать в аренду
Причём здесь это. Он воспитанник академии Зенита и с ним заключили договор. Если покажет себя вернут, как Кузяева.
+33
-26
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SopTecret
Когда перекладываешь деньги по разным карманам куртки
+7
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schwein
Ответ Всё знаю
Удобная позиция. Сами не хотят заниматься. Проше купить и отдать в аренду и там смотреть - заиграет или нет. А чо, деньги есть.
Вы наверное про количество игроков Челси, купленных и розданных по арендам никогда не слышали.
Там счет на десятки идет.
Но это наверное другое, в Европе то деньги считать умеют.
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riverman1980
Ответ damondiamond
они так всех в лиге могут купить и сдать в аренду
Зенит выкупил своего воспитанника, которых как известно нет. Нет предела газпромовскому цинизму ((
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AMORR 987
Ответ schwein
Для сведения, в Ростове прямо сейчас 6 Зенитовских воспитанников и бывших игроков, арендованных или выкупленных. Прохин, Терентьев, Кирш, Вахания, Столбов и Щетинин. А в Оренбурге с учетом Михайлова их всего 4: Хотулев, Капленко, Адамов и Михайлов. Но кого волнуют такие мелочи, все четко знают где фарм, а где не фарм.
Адамов не Зенитовский воспитанник
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schwein
Ответ Зубы Дзюбы
А они напрямую из зенита туда попали или просто имеют зенитовский след карьеры?
Напрямую.
Прохин - https://www.sports.ru/football/1097742334-zenit-obyavil-o-perexode-proxina-v-rostov-zashhitnik-provedet-sleduyus.html
Терентьев - https://fc-zenit.ru/news/2020-10-15-denis-terentev-prodolzhit-kareru-v-rostove.htm
Кирш - https://www.sports.ru/football/1115463730-rostov-arendoval-u-zenita-18-letnego-zashhitnika-kirsha-do-koncza-sezo.html
Вахания - https://www.sports.ru/football/1115306457-vospitannik-zenita-vaxaniya-pereshel-v-rostov.html (как мы знаем по "разграблению Ростова" и трансферам Сочи, свободный агент тоже считается).
Столбов - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zenitsp/3169832.html
Щетинин - https://www.sports.ru/football/1099491583-zenit-otdal-rotoru-19-letnego-xavbeka-shhetinina-v-arendu-na-god.html
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мутятя
Так и так ясно. Если в аренду, то тут из Зенита два путя, Оренбург или Сочи.
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dron-obozera
Главный конкурент теперь без лидера
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AMORR 987
Ответ bedLaM
погодите, погодите, Оренбург же самостоятельный клуб, а не фарм...
Я так понимаю Рубин тоже фарм, ведь когда Кузнецова продали в Рубин прописали приоритетное право выкупа у Зенита.
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riverman1980
Ответ Максим Прокофьев
Успокаивай себя этой мыслью, что твой Зенит не имеет фарм клубы и все 15 команд РПЛ бьются с ними в каждом матче на смерть...
Как это Зенит не имеет фарм-клубы? А как же главный поставщик очков Зениту московский Спартак?
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sd4fmwrvz8
По стопам Ротенберга пошли , тот такие фокусы в хоккейном ска исполняет
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Российский пользователь
Я кричу, зачем, что ЭТО??
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Slavnov
За пережевали за фармуху,вылететь может,будет одиноко зениту, вдвоем с сочями,но идея кстати хорошая,прямо денег не дашь,а тут купил,отдал,не придерешься
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Roman
Перспективный парень, но вместо кого он будет играть в центре у Оренбурга? В центре Вера, Флорентин и Башич, он слабее всех троих, а еще есть Капленко
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Любитель побеждать
Схемки типичные Газпромовские
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Бене Гессерит
Ответ Кирилл Демченко
а как тут связан фарм? в Ростов тоже зенит отдал в аренду , это тоже фарм?!
Ну да, а для тебя это новость что ли?
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Ростов-на-Дону
Чемпионат лазурной водокачки.
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mr.beager
Наш воспитанник) ☺️
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