Кандидаты в сборную России получат компенсацию в случае неучастия в Олимпиаде: 500 тысяч рублей – чемпионы предыдущих Игр, 150 тысяч – участники

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 деньги Легкая атлетика

Российские спортсмены получат компенсацию в случае пропуска Олимпиады.

Сообщается, что единоразовые выплаты от Олимпийского комитета России (ОКР) получат спортсмены, участвовавшие в последних Играх, в случае недопуска до следующих турниров.

«Любая квалифицированная работа должна получать поощрение. Минспорта активно работает в этом направлении, спортивные федерации вводят стимулирование, на эту тему высказался и глава государства. Владимир Владимирович делает много для нашего спорта и внимательно относится ко всем его проблемам.

ОКР готов восполнить потери, которые возникают у наших спортсменов. Мной поручено подготовить проект, который 5 октября вынесен на исполком ОКР. Он подразумевает выплату олимпийцам, тем спортсменам, которые продолжают выступать и готовиться, но лишены возможности участвовать в соревнованиях уровня ЧМ, либо по моральным соображениям не хотят подписывать ничего, и поэтому не участвуют.

Мы готовы оказать поддержку в размере тех сумм, которые выделает Минспорт по итогам чемпионата мира, Олимпиад. Мы хотим выплатить тем участникам олимпийского движения, тем спортсменам, кто не сложил руки, кто продолжает готовиться, кто не согласился на процесс нейтрализации, наша задача поддержать таких спортсменов», – сказал глава ОКР Станислав Поздняков.

По словам Позднякова, победители Олимпийских игр могут получить 500 тысяч рублей в качестве компенсации, серебряные призеры – 350 тысяч, бронзовые – 250 тысяч, участники предыдущих Игр – 150 тысяч. Если спортсмен имеет несколько медалей, выплата производится только за одну более высокого достоинства.

До 31 декабря 2023 года выплату смогут получить на основании поступивших заявок те спортсмены, в отношении которых решения, препятствующие их участию в международных соревнованиях, были приняты в 2022–2023 годах. Те, кого не допустили до международных стартов в 2024 году, смогут получить выплату не позднее 30 июня 2024 года.

Единовременные денежные выплаты спортсменам, проходящим подготовку к зимней Олимпиаде-2026, предусмотрены не позднее 31 декабря 2025 года.

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10 комментариев

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Лия Романова
а разве кандидаты в сборные, что основа, что запас не получают итак “зарплаты” и не находятся на обеспечении государства?
а можно мне, за то что я НЕ поеду на работу, тоже какую-то выплату. Обещаю не складывать руки
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Ебздрогыч
Сначала хотели запретить, теперь решили купить. Ну правильно, денег в бюджете много, можно спокойно раздавать на впк, спортсменам, новым территориям. Народ потерпит, ему не в первый раз
+6
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Beloded2007
"И единоразовые золотые медали", - добавил Поздняков.
+6
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Denis Poyloy
И машины на Красной площади раздайте! Тока не БМВ, а УАЗ Патриот
+3
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Блинчик
Но они же поедут на игры дружбы и получат призовые там. То есть этим уклонистам и проявляльщицам два раза заплатят? о.О
+4
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Beloded2007
У "Единой России" всё единоразовое
+4
-2
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Katerina Sunny
"Мы готовы оказать поддержку в размере тех сумм, которые выделяет Минспорт по итогам чемпионата мира, Олимпиад."
И кто будет решать кому какую сумму выплатить, если результатов ЧМ и, возможно, ОИ не будет?
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Блинчик
По хорошему все совершеннолетние спортсмены должны поехать на фронт.
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burefan
по красоте ваще....
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Daishi
Какие еще деньги? Вы же совок строите, думаю, спортсмены, как и тогда, будут рады получить в качестве компенсации почетный вымпел и пару рулонов качественных северокорейских обоев...))
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Ярик01
А за золото Спартакиады или каких-то Веселых игр?
Обещали же на уровне Олимпиады платить
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Katerina Sunny
Ещё лучше, то есть за уже полученную медаль получили вознаграждение после ОИ, а теперь ещё и компенсацию будут платить, и не важно, что медаль заработана не сегодня.
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