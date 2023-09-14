Санчо отстранен от тренировок с основой «МЮ» «до решения проблемы с дисциплиной»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо отстранен от тренировок с основой «Манчестер Юнайтед» .

«Санчо будет тренироваться индивидуально, отдельно от основной команды, до решения проблемы с командной дисциплиной», – говорится в заявлении «МЮ».

Напомним, полузащитник «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

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110 комментариев

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Leon Betov
Так скоро Тен Хаг всю команду выгонит из основы, а местные хомячки будут восхищаться какой он мужик и не боится звёзд
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-34
+84
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S. A.
Шапито Юнайтед
+76
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Отец Абду
Видимо, в ближайшее дни нас ждёт интервью с Пирсом Морганом:)
+65
-12
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ZarvuR2020
Накосячил тем, что не играл в Аяксе
+59
-9
+50
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Cristiano Ronaldo
Ответ Leon Betov
Так скоро Тен Хаг всю команду выгонит из основы, а местные хомячки будут восхищаться какой он мужик и не боится звёзд
Зато притащит ещё больше спиннеров и Маласий с Маунтами, которые даже по мячу попасть не способны.
+47
-10
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Cristiano Ronaldo
Ответ ZarvuR2020
Накосячил тем, что не играл в Аяксе
Если бы он был условным Вегорстом, то ЭТХ его ставил бы несмотря ни на что.
+34
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Отец Абду
Гринвуд ❎
Антони ❎
Санчо ❎

И это за полгода ( или за месяц), если учесть, что от Гринвуда окончательно избавились в августе...
+22
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Cristiano Ronaldo
Позорище натуральное, а не руководство! Значит никчёмного спиннера до последнего в состав тулили, а Санчо отстранили за малейшую критику. Теперь на фланге один Пельистри отдуваться будет, а Диалло травмирован. Что руководство, что главный тренер - производители проблем для некогда великого клуба.
+27
-8
+19
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ottomann
Юнайтед с Челси просто какое-то отдельное соревнование устроили
+16
-3
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laudrup
Если тренера не устраивает отношение игрока к тренировкам, он убирает его из состава.
Так во всех профессиональных командах, может быть с небольшими исключениями!
Кто не согласен, напишите обратные примеры .
+18
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Влад Безруков
Очередной провал гениального менеджмента МЮ
Можно было слить парня в аренду, раз он настолько не нужен в клубе и хоть что-то отбить + он мог бы поддерживать уровень свой
Но они просто отстраняют его и в этом нет вообще никакого смысла

Энтони - сядет
Санчо - отстранили
Элангу - продали
Гринвуда - сослали
Играть видимо Бэкхем будет
+15
-6
+9
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Максим Семин
Ответ Leon Betov
Так скоро Тен Хаг всю команду выгонит из основы, а местные хомячки будут восхищаться какой он мужик и не боится звёзд
Антони и Гринвуда не тен Хаг отстранял же
+10
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corazón blanco
Два стомиллионных игрока отстранены. Что вообще происходит в Юнайтед?
+12
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Master Slova
Ответ Leon Betov
Так скоро Тен Хаг всю команду выгонит из основы, а местные хомячки будут восхищаться какой он мужик и не боится звёзд
вся команда его поддерживает в этом конфликте с Санчо, да и давайте откровенно, Санчо заслуженно отстранен
+16
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King_X
Ответ Cristiano Ronaldo
Позорище натуральное, а не руководство! Значит никчёмного спиннера до последнего в состав тулили, а Санчо отстранили за малейшую критику. Теперь на фланге один Пельистри отдуваться будет, а Диалло травмирован. Что руководство, что главный тренер - производители проблем для некогда великого клуба.
Причём критики-то особо и не было
Санчо написал, что готов принять решения тренера, он главный, но не готов принять публичную клевету(которую, кстати, 7ХГ вполне мог и не выносить, но он зачем-то на весь мир заявил, мол, Санчо халтурит)
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King_X
Ответ Leon Betov
Так скоро Тен Хаг всю команду выгонит из основы, а местные хомячки будут восхищаться какой он мужик и не боится звёзд
Тогда интересно, на кого будет валить в этом случае))
А то вечно находит козла отпущения после матчей(на кого перевести внимание), или же просто кошмарит команду своими "не были настроены/не выполнили план/не готовы к матчу были" и блаблабла
Если не брать трансферы, кто из старого состава прогрессирует при нем? Разве что Рэш, моментами У-Б, ну и какой-то период Шоу(и то после позорнейшего года до этого)
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mc-manaman
в цирке не так весело, как у этих...
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Алексей Колин
Ответ Cristiano Ronaldo
Зато притащит ещё больше спиннеров и Маласий с Маунтами, которые даже по мячу попасть не способны.
Надо на мяч надеть парик и помадой нарисовать губы. В том же сезоне точность и сила ударов будут на максимуме
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Marcus-light
Главное, чтобы Санчо не поплыл. А так, думаю, уйдет в другую команду и зажжет.
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Злая Какшка
с такими темпами Тэн Хаг сам будет играть в нападении
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тренер с района
Не хочу не защищать не того не другого. Но к Хагу много вопросов. Убирает игроков мол не подходят под стиль , Роналду Дехея , покупает типо игроков под свой стиль Антони Маунт Онана. А какой он стиль ? Где игра прижаться к воротам и пасовать между защитой и вратарем ? Это все что он смог придумать за год.
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Николай Довыденко
Ситуация пойдет явно не на пользу всему клубу , посмотрим что выйдет из этого в ближайшие 1-2 матча..
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Alex8007
Лысый физрук опять все свои неудачи валит на игроков 🥱
Очевидно, что потерял раздевалку
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
У МЮ просто некем играть. Они об этом вкурсе? У них пол команды травмированных, отстранённых, и игроков слабого уровня.
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Muni Klar
Ответ Stretford End
серьёзные заявы. Клуб не шутит.
кажутся серьезными в итоге останутся ни с кем, за то для Пельистри это шанс показать себя, жаль что Амад травмирован не вовремя
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