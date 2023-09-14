Санчо отстранен от тренировок с основой «МЮ» «до решения проблемы с дисциплиной»
Джейдон Санчо отстранен от тренировок с основой «Манчестер Юнайтед» .
«Санчо будет тренироваться индивидуально, отдельно от основной команды, до решения проблемы с командной дисциплиной», – говорится в заявлении «МЮ».
Напомним, полузащитник «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».
Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.
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Антони ❎
Санчо ❎
И это за полгода ( или за месяц), если учесть, что от Гринвуда окончательно избавились в августе...
Так во всех профессиональных командах, может быть с небольшими исключениями!
Кто не согласен, напишите обратные примеры .
Можно было слить парня в аренду, раз он настолько не нужен в клубе и хоть что-то отбить + он мог бы поддерживать уровень свой
Но они просто отстраняют его и в этом нет вообще никакого смысла
Энтони - сядет
Санчо - отстранили
Элангу - продали
Гринвуда - сослали
Играть видимо Бэкхем будет
Санчо написал, что готов принять решения тренера, он главный, но не готов принять публичную клевету(которую, кстати, 7ХГ вполне мог и не выносить, но он зачем-то на весь мир заявил, мол, Санчо халтурит)
А то вечно находит козла отпущения после матчей(на кого перевести внимание), или же просто кошмарит команду своими "не были настроены/не выполнили план/не готовы к матчу были" и блаблабла
Если не брать трансферы, кто из старого состава прогрессирует при нем? Разве что Рэш, моментами У-Б, ну и какой-то период Шоу(и то после позорнейшего года до этого)
Очевидно, что потерял раздевалку