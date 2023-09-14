Джейдон Санчо отстранен от тренировок с основой «Манчестер Юнайтед» .

«Санчо будет тренироваться индивидуально, отдельно от основной команды, до решения проблемы с командной дисциплиной», – говорится в заявлении «МЮ».

Напомним, полузащитник « » 3 сентября пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

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