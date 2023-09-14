Уткин о Слуцком: «Отстранить условно – это как казнить условно. Если члена комитета по этике любовница пилит насчет ухода от жены, он чмокнет ее и скажет: «Милая, я ведь давно на тебе женат. Условно!»

Теги Леонид Слуцкий Василий Уткин премьер-лига Россия РФС Комитет по этике Футбол

Василий Уткин высмеял решение комитета РФС по этике по Леониду Слуцкому.

Бывший главный тренер сборной России был оштрафован и условно отстранен от футбола за оскорбительные слова в адрес журналиста.

«Комитет по этике отстранил Леонида Слуцкого на год от любой футбольной деятельности.

Смелые, решительные люди. И великодушные. Потому что – условно.

Отстранить условно – ну, это же примерно то же, что казнить условно. Странно, что пока никого условно не штрафуют.

Мне кажется, если член комитета по этике вдруг (например) живет на две семьи и любовница пилит его: ты обещал, когда же ты уйдешь от жены, я тебя люблю, ну как же…

И в этом случае член комитета по этике чмокнет любовницу в щечку, погладит по голове и скажет: «Милая, ну что ты. Я ведь давно на тебе женат. Ну, родная?! Условно!»

И добавит: «Ну, мне пора!»

Нет более бессмысленного органа в управлении спортом, в частности футболом, чем комитет по этике. Мышь, которая мечтает родить гору. Невозможно? Да, невозможно.

Но если условно…» – написал блогер.

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11 комментариев

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Кокич
Условное осуждение – это мера, при которой осужденный должен доказать свое исправление в период испытательного срока без реального отбывания наказания.
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Carlos
Вася с него 100 штук сняли штрафом
Это не условно это реально
+1
-1
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Н.Ф.
Василий или не понимает смысл слова УСЛОВНО,
или прикидывается (ради красного словца, разумеется).
От футбола Слуцкого отстранят, только если он в течение года опять выкинет что-нибудь подобное.
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Spaten
Отстранить от Макдональдса на год безусловно!
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