Мостовой о Слуцком: «Заслуженное наказание, но оно есть, а вроде и нет, как в «Берегись автомобиля». Для меня он просто человек, поймавший звезду»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой считает правильным условное отстранение Леонида Слуцкого.

«Слуцкий получил наказание заслуженно. Я тоже могу кого-то послать – и меня могут.  Наказание есть, а вроде и нет, как в фильме «Берегись автомобиля».

Кстати, это не первый раз, когда он кого-то посылает, уже вылетало из его уст подобное.

Мне вообще все равно, что делает Слуцкий. Я всегда говорил: на первом месте у меня будут люди, которые всю жизнь отдали футболу, насобирали болячек, операций. Все остальные у меня будут далеко позади.

В любой профессии есть люди, которые попали как-то на работу и зацепились. То же самое, как я буду работать врачом.

Для меня он просто человек, который в один момент поймал звезду и воспользовался этим. Появляются такие люди, а ты потом думаешь: «Как он там оказался?»

Дальше общественность задается вопросами: «А ты кто? Где играл?» Таких людей много в нашем футболе.

Слуцкий играл в футбол? Ну прекращайте. Ну вы что? Легенды сочиняете. Со мной в школе тоже люди играли. Я в 17 лет травму получил, меня могли не собрать, но я грыз землю, старался», – заявил бывший полузащитник сборной России.

У Слуцкого бан на год условно за «19-летнего дебила». Он защищался с адвокатом

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5 комментариев

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Pilotigorek
А еще он в футбол не играл!
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Nick150486
Как же он уже зае....л(((
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Пикачу82
Ответ Pilotigorek
А еще он в футбол не играл!
И мяч начеканить не может
0
0
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